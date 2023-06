Caso Edgar Tello: Trabajadora gestante pide garantías por su vida ante amenazas del entorno del congresista

Edgar Tello: trabajadora denuncia amenazas y pide garantías para su vida

Hace algunos días, una trabajadora gestante denunció un recorte de sueldo y hostigamiento laboral en el despacho del congresista Edgar Tello. Sin embargo, esta revelación hoy la ponen estar bajo amenaza de quienes serían personas cercanas al legislador.

Marie Silva Uriarte decidió salir al frente luego que su propia institución haya difundido su nombre, que desde un principio había preferido mantener en reserva por temor. La trabajadora llegó hasta los exteriores de la Prefectura de Lima, ubicada en la avenida España, para denunciar el hecho contra las personas que resulten responsables.

“En principio mi identidad fue revelada y ya no estoy en buen recaudo, principalmente, por el congresista Tello. […] Antes de que suceda esto ya hemos recibido algún tipo de amenazas [por] mensajes a través de terceros”, sostiene a Latina.

Asimismo, afirmó que en las instalaciones del Parlamento también ha sido hostigad por sus propios compañeros, quienes lo harían por órdenes del congresista. “A los que temo más es a los que están en la oficina, que a los que están afuera”, agregó.

Sunafil intervino

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) emitió una misiva donde informó que ordenó una inspección en el Congreso ante la denuncia de hostigamiento laboral y discriminación. No obstante, Silva Uriarte afirma que hasta el momento no ha recibido ninguna “comunicación oficial”.

Como se recuerda, la trabajadora denunció que el legislador le pidió que le comprara un videoproyector con el bono aprobado por la Mesa Directiva. Sin embargo, ella se negó y le manifestó que no lo haría. Es así como el parlamentario le habría cesado, pero recordando su estado de gestación lo dejó sin efecto.

Lo que sí procedió a realizar fue su cambio de cargo a auxiliar, por lo que la remuneración también sería disminuida. Ante ello, desde el Congreso mencionaron que Silva Uriarte no se ha acercado a suscribir su nuevo contrato, pero no se habría tomado en cuenta la denuncia de hostigamiento y el motivo de su cambio.

La trabajadora sostiene que le tiene preocupada esta situación, pero no irá a firmar un documento que ella no está de acuerdo, sino sería respaldar a Tello. “No me han efectuado mi sueldo. [...] Yo no voy a aceptar esa plaza, porque yo no lo he pedido”, agregó.

Caso Edgar Tello

El parlamentario de Bloque Magisterial se sumó a la larga lista que se ha denunciado en los últimos meses de los presuntos recortes de sueldo. Ninguno de los casos hasta la fecha tiene una sanción.

Sin embargo, Punto Final no solo se revelaba un recorte, sino también un impedimento de asistir a los servicios higiénicos e ingerir alimento, a pesar de su estado. Todo sería apuntado en una agenda donde se precisa el momento que sale e ingresa.

“A mí se me prohibió de ir a los servicios higiénicos. Tengo un video donde el mismo asesor 2 lo dice públicamente en una reunión. […] se me toma fotos a cada momento”, refiere.

Al menos dos trabajadores también habrían confirmado que han sido de la mala práctica que se ha instalado en el Congreso. Esto a través de solicitudes de compra de utensilios de cocina para las ollas comunes, pero esto sería aprovechado por el parlamentario para “mejorar” su imagen ante estas personas.

“Vayan coordinando con el fabricante para que entregue las cocinas, ollas y otros. Estamos 23 de marzo coordinen con la fabricante que entregue las cocinas y ollas cinco días antes del 1 de abril para garantizar el evento de ollas comunes o no desean realizarlo”, habría escrito Tello.

Es decir, Tello pedía que todo donativo se realice antes del 1 de abril, debido a que ese día se lleva a cabo el evento con las madres. Por ello, presionó para agilizar el proceso.