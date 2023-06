Alianza Lima: hinchas de Atlético Mineiro exigieron renuncia de su técnico previo a duelo por Copa Libertadores

Un grupo de aficionados del club 'gallo' hablaron con Eduardo Coudet para que salga del equipo. (Video: Josimar Júnior)

Alianza Lima es el actual ganador del Torneo Apertura. De hecho, la goleada en la fecha anterior ante Deportivo Binacional en la fecha 17 le permitió consagrarse con dos jornadas de anticipación. Por tal motivo, ahora los ‘blanquiazules’ tienen en la mira el intentar clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, siendo Atlético Mineiro, su próximo rival. Sin embargo, los brasileños no la pasan bien y, recientemente, un grupo de hinchas abordaron al técnico Eduardo Coudet para pedir su renuncia.

Fue el mismo presidente de la barra Minas Gerais del cuadro ‘gallo’, Josimar Júnior, quien grabó el momento en que los aficionados rodearon el automóvil del entrenador argentino. El ‘Chacho’ tuvo que bajarse para dialogar con los presentes, que mostraron su molestia en todo instante hasta que uno le dejó un contundente mensaje.

“Te lo resumo. Yo, cuando estoy en un sitio donde no soy bienvenido, me voy. Ya no eres bienvenido en el Atlético (...). Creo que perdiste el grupo, dijiste que los jugadores que estaban allí no servían. Salió de tu boca, no fui yo”, mencionó uno de los integrantes. El rosto del DT era de calma, pero también de desconcierto, ya que trató de entender las razones para esa incomodidad.

Eduardo Coudet no atraviesa un buen momento en Atlético Mineiro. (REUTERS)

Motivos del pedido de renuncia

Ahora, este pedido de renuncia se dio en un contexto en que Atlético Mineiro había caído en la tanda de penales contra Corinthians en la vuelta de la Copa de Brasil. En la ida, la ‘selección del pueblo’ se impuso 2-0, mientras que en el segundo choque, perdió por 2-0, por lo que la llave se tuvo que definir desde la pena máxima, teniendo como ganador al ‘Timao’, que eliminó a su oponente.

De la misma manera, pese a salir campeón del Campeonato Mineiro (le ganó a América MG en la final por 2-0 con un doblete de Hulk), los hinchas no quedaron conforme con el estilo plasmado en el campo de juego en este primer semestre de la temporada. Y es que el hecho de tener un plantel de jerarquía con grandes jugadores como Mauricio Lemos, Rodrigo Battaglia, Matías Zaracho, Cristian Pavón, Paulinho, Igor Gomes, Eduardo Vargas y Hulk, el equipo brasileño no ha podido funcionar de la mejor manera.

Atlético Mineiro tiene figuras destacadas en su plantel como Igor Gomes, Matías Zaracho, Hulk, entre otros más. (REUTERS)

Por su parte, el estratega argentino comunicó hace unos meses que su presencia en el club se mantenía y estaba dispuesto a sacarlo adelante. Todo esto a pesar de que pidió refuerzos y evidenció su incomodidad con la dirigencia por no apoyarlo en su proyecto. Sin embargo, no sería sencillo sacarlo, ya que según informan medios brasileños, los altos mandos tendrían que pagarle cinco millones de dólares, que es lo que valdría la rescisión de su contrato.

Cabe mencionar, que Atlético Mineiro se ubica en la casilla 4 del Brasileirao con 14 puntos, a siete del líder Botafogo y luego de jugarse ocho jornadas. Esa diferencia con el puntero también habría incidido para el malestar de los hinchas, pues consideran que debería estar en una posición de mayor privilegio para evitar que se les escape el principal título doméstico.

Alianza Lima en la mira

Esta controversia entre el técnico Eduardo Coudet y la barra de Atlético Mineiro ocurrió a pocos días (martes 6 de junio a las 19:00 horas de Perú) de que el elenco brasileño se enfrente en condición de visitante contra Alianza Lima en la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores.

La escuadra del DT argentino se ubica en el segundo lugar de su cuadro con seis unidades, a uno del líder Atlético Paranaense y con dos jornadas para que culmine esta primera etapa. De ahí que si le gana a los ‘íntimos’ podría obtener el boleto a los octavos de final.

Ahora, la última vez que ambos se enfrentaron fue el 3 de mayo en el estadio Raimundo Sampaio, donde los brasileños ganaron por 2-0 con el doblete de Igor Gomes (59′ y 68′).