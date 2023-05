Carlos Álvarez denuncia que viene recibiendo amenazas de muerte: “Dejaron una bala en mi jardín”. | Panamericana Televisión.

Carlos Álvarez se suma a la lista de famosos que vienen siendo extorsionados en el Perú. El cómico estuvo este miércoles 31 de mayo en la sede de la Dirincri, lugar al que llegó para denunciar las amenazas de muerte que viene recibiendo por una banda de delincuentes, quienes dejaron una bala en el jardín de su domicilio para amedrentarlo.

Te puede interesar: Magaly Medina y Jefferson Farfán: La demanda que le entabló el exfutbolista por un ampay

En una entrevista que ofreció al programa ‘Dilo Fuerte’ de Lady Guillén, el comediante detalló que estas amenazas ya se la vienen formulando desde hace varias semanas, exactamente desde que viene luchando contra la delincuencia extranjera y nacional.

“He venido denunciando estas amenazas de muerte, que ya tienen varias semanas, porque estamos en una cruzada durante mucho tiempo contra la delincuencia extranjera y peruana”, empezó diciendo el comediante.

Carlos Álvarez resta importancia a las amenazas de muerte que recibió.

Asimismo, aunque en un primer momento ignoró todos estos comentarios que le llegaban a sus redes sociales, este miércoles 31 de mayo se dio con la sorpresa de que le habían dejado una bala en el jardín de su casa.

Te puede interesar: Macarena Vélez confiesa que llegó a considerar como una amiga a Alejandra Baigorria

“Fui a la Dirincri porque quería hacerlo de conocimiento público. Yo salía de mi casa a las 11:00 horas y encuentro una bala en la parte exterior del jardín de mi casa. No había ninguna nota, solo era una bala. Bueno, ahora este tema ya se encuentra en investigación”, comentó.

En ese sentido, Carlos Álvarez señaló que las amenazas de muerte que recibe solo buscan amedrentarlo para que no siga combatiendo la delincuencia desde sus redes sociales, donde viene exigiendo a las autoridades penas más duras para todos los que cometan algún delito.

Carlos Álvarez en contra de la delincuencia extranjera en el Perú.

Además, el comediante aseguró no tener miedo a que atenten contra su vida, pues él seguirá impulsando una cruzada para erradicar la violencia en el Perú.

Te puede interesar: Milena Warthon rechaza las pifias contra Michelle Soifer: “A la gente le faltó respetar las diferencias”

“Yo creo que es un gesto de amedrentamiento y amenazas, que la verdad a mí me tiene sin cuidado, no quiero dármela de valiente o autosuficiente, pero no me van a meter miedo”, añadió.

De otro lado, Carlos Álvarez se refirió a la pena de muerte. Él se mostró a favor de esta medida, argumentando que a los delincuentes no se los puede reformar, por lo que al salir de prisión, seguirán cometiendo los mismos delitos.

Recibió homenaje por su carrera

Carlos Álvarez recibió un merecido reconocimiento en la reciente edición de ‘El reventonazo de la Chola’, un programa conducido por Enesto Pimentel. El comediante fue invitado para celebrar sus 40 años de trayectoria artística.

Durante el homenaje, el comediante pronunció un discurso de agradecimiento y no pudo evitar emocionarse al recordar a su madre, quien falleció hace algún tiempo. Al borde de las lágrimas, el artista expresó su gratitud hacia su equipo de trabajo, sus compañeros y, sobre todo, el cariño del público peruano.

Carlos Álvarez en más de una ocasión ha recibido amenazas de muerte.

“Nunca pensé que llegaría a estos 40 años, porque es un período bastante largo. Me habría gustado que una persona a quien amo mucho y que ya no está conmigo estuviera aquí, y esa es mi madre. Ella era mi hincha y mi fan”, compartió Carlos Álvarez en el programa.