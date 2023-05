Picnic en Miraflores: alcalde Carlos Canales niega que se haya “prohibido el uso de las zonas verdes” tras masiva protesta

Carlos Canales dio a conocer las ocasiones en que los vecinos sí deberán pedir permiso a la Municipalidad de Miraflores para el uso de los parques y jardines del distrito | RPP TV

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, dejó en claro todos los detalles sobre la medida interpuesta por la comuna que restringe el uso de las áreas verdes para los vecinos, invitados de otros distritos, instructores y profesores que hacen actividades deportivas. Esto, luego de que una gran cantidad de personas llegaran el pasado sábado hasta el parque Antonio Raymondi para protestar contra esta disposición municipal con un picnic masivo.

“Es indispensable reiterar a todos los vecinos y visitantes que jamás se ha prohibido el uso de sus parques o zonas verdes. (Ellos tienen) la total libertad para poder correr, caminar, pasear en bicicleta, pasear a las mascotas, jugar a la pelota papás con sus hijos, porque la familia es lo primero. Lo único que hemos pedido, es no perjudicar a los vecinos o las personas con el ruido que puede generar con parlantes a las seis de la mañana o traer equipos de gimnasia a las 5 de la mañana que altere el orden”, sostuvo a RPP.

El burgomaestre precisó que cuando alguien realiza una actividad económica como las de los instructores deportivos, la comuna debe saber, quiénes son esos profesionales, sus nombres y apellidos, y dónde viven. Aseguró que esto tiene como objetivo saber quién es la persona responsable de aquellos que reciben clases deportivas, por si sucede un accidente.

¿Qué está prohibido en los parques y áreas verdes?

El burgomaestre explicó que el problema está cuando llega a un parque un grupo de personas que realizan una actividad deportiva muy temprano por la mañana y con parlantes. Algo que puede molestar la tranquilidad de los vecinos que viven alrededor de esa zona. Detalló que lo que se busca con esta medida es el respeto para todos.

“Lo que hemos hecho es reordenar los espacios y ubicarlos a los colectivos que van para entrenar o compartir. Les hemos asignado áreas, por ejemplo, Zumba será en lugares alejados, pero dentro del propio malecón, para disfrutar con vista al mar, los árboles, pero sin que perjudique al vecino. Los instructores han aceptado en armonía y no han tenido problema”, indicó.

Aclaró que las familias sí pueden celebrar cumpleaños en los parques del distrito, pero si llevan inflable, parlantes y sillas, se considera como evento y hay una norma impuesta desde hace más de doce años que debe pedir una autorización y pagar cerca de S/200.

“Si no tengo dinero para el inflable y los parlantes, pero voy con 20 amigos a jugar liga o mata gente al parque, no tengo que pagar nada. No estoy invadiendo la zona con artículos distintos a lo que sería un juego normal. Si llevas inflable, ya estás cambiando la fisonomía del parque y utilizas un área mayor, debes solicitar una autorización”, puntualizó.

Agradeció que las familias elijan Miraflores para llegar a divertirse, pasarla en familia y compartir. Mostró su preocupación por la tergiversación que algunas personas hicieron sobre la norma. Indicó que hasta hora existen entre siete y ocho solicitudes de autorización para eventos en los parques; esto, debido a que la mayoría realiza pequeños eventos en las áreas verdes del distrito.

Advertencia a quienes beban alcohol en playas y en el malecón

Recalcó que mientras no se lleve parlantes y alcohol las personas pueden hacer uso de las áreas verdes del distrito. Sin embargo, la comuna solicita que los organizadores dejen limpia la zona. Aconseja llevar bolsas de basura y tirarlas a los tachos. “Siempre respetándonos entre todos”, dijo.

Señaló que se está renovando el personal de fiscalización para dar un servicio de calidad debido a que ellos deben explicar “con buenas formas” sobre las normas del distrito. Para tal fin, los 70 fiscalizadores están recibiendo capacitaciones y pronto contratarán a 30 personas más.

Se comprometió con los vecinos y los visitantes a recibirlos con los brazos abiertos para que puedan disfrutar de las áreas verdes, pero siempre y cuando ellos respeten las normas, cuiden las áreas verdes y no consuman alcohol.

“Invoco a todos a que no consuman alcohol, en nuestros parques. Todos los días retiramos 130 personas consumiendo alcohol en el Malecón y 150 personas consumiendo alcohol en las playas. Incluso con sustancias tóxicas. Ellos serán movilizados a una comisaría, detenidos dos o tres horas, los vamos a multar e informaremos a sus familias que han incumplido con la ley”, precisó.