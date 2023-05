Luego de recibir a ‘La Resistencia’, Defensor del Pueblo se reunió con Susel Paredes y defensores de los derechos LGBT

Susel Paredes fue recibida por Josué Gutiérrez en las oficinas de la Defensoría del Pueblo (Foto: Susel Paredes/Twitter)

La llegada de Josué Gutiérrez a la Defensoría del Pueblo provocó una ola de críticas por sus comentarios en contra de la comunidad LGBT y sus reuniones con grupos extremistas como ‘La Resistencia’ y ‘Los Combatientes’. Aún así, las puertas de la institución han sido abiertas a figuras como la congresista Susel Paredes, quien anunció una constante fiscalización al trabajo del exasesor de la bancada de Perú Libre.

Te puede interesar: La homosexualidad es una “deformidad que debe ser corregida”, según el nuevo defensor del Pueblo

La parlamentaria no agrupada compartió imágenes del encuentro a través de sus redes sociales y aseguró que no se trata de “un cheque en blanco”. Esta dijo estar comprometida con encontrar una solución para los hijos e hijas de las familias homoparentales, así como la actualización del informe 175 sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y el apoyo a la Marcha del Orgullo, actividad cuyo permiso no ha sido emitido por la Municipalidad de Lima.

Entre los comentarios a la publicación de la congresista, resalta la duda de los internautas sobre si acaso debería confiar en una figura que se ha mostrado como conservador y cuya llegada a la Defensoría del Pueblo se dio gracias al apoyo de Fuerza Popular y Perú Libre. “Igual no podemos fiarnos ni un poco”, escribió un seguidor de la parlamentaria quien espera acciones concretas de parte de Josué Gutiérrez.

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, tras reunión con la congresista Susel Paredes. (Foto: Susel Paredes/Twitter)

Antes de convertirse en defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez atravesó un proceso de selección que incluía una entrevista con miembros del Congreso de la República. En dicho encuentro participó el representante de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien consultó al entonces candidato su postura en torno a porqué se celebraba el Día de la visibilidad lésbica. Su respuesta ha causado revuelo una vez consumada su elección.

Te puede interesar: Josué Gutiérrez defenderá a la población LGBT luego de calificar la homosexualidad como una “deformidad”

Josué Gutiérrez no tuvo reparos en señalar que la homosexualidad es una “deformidad que hay que corregir”. El nuevo defensor del Pueblo aseguró inmediatamente después ser amante de las libertades, pero continuó denigrando a las diversidades sexuales y a la comunidad LGBTQIA+, cuya defensa de sus derechos han sido protegidos por la Defensoría del Pueblo durante los últimos años.

Frente a la ola de críticas, Gutiérrez cambió de postura e indigo que tiene “la obligación, como defensor, de estar al lado de la población LGBTIQ+ para defender sus derechos, para defender de la discriminación, de todo agravante”. Sobre sus comentarios previos indicó que homosexualidad es “en todo caso, es una libertad de cada persona de abrazar lo que quiere ser y ahí no ingreso al terreno de la definición, por qué eres así o asá”.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, descalificó a los miembros de la comunidad LGBTQIA+

Cuestionados encuentros

A días de convertirse en defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez recibió en su oficina a representantes del grupo ‘Los Combatientes’ que tienen una relación cercana con su par extremista ‘La Resistencia’. Un video difundido en redes sociales confirma el encuentro que generó una ola de críticas al tratarse de un grupo que atenta contra la tranquilidad de ciudadanos y amenaza a aquellos que piensan distinto.

Te puede interesar: Josué Gutiérrez reconoció que fue asesor de la bancada de Perú Libre a pesar de que lo negó

La reunión se concretó luego que Ayachi y otros de los integrantes de ‘Los Combatientes’ llegaran hasta los exteriores de la sede de dicha institución, en el Centro Histórico de Lima, para hacer sentir su voz de protesta en contra de Gutiérrez. En un video compartido en Twitter se oye decir a uno de los miembros de la agrupación extremista: “Buenas, estamos aquí en la Defensoría terruca”.