‘Los Niños’ son señalados como intermediarios para conseguir puestos de trabajo en el Estado

Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi y Raúl Doroteo fueron delatados por funcionarios a los que habrían beneficiado gracias a su vínculo con el gobierno de Pedro Castillo.

‘Los Niños’ son aquellos congresistas que presuntamente habrían condicionado sus votos a favor del gobierno de Pedro Castillo a cambio de que este les otorgue favores como designar a conocido en importantes puestos dentro del Estado. Desde que se inició el proceso en su contra, los representantes de Acción Popular negaron dichas acusaciones; sin embargo, los que fueron beneficiados los han delatado antes las autoridades.

Una investigación de Panorama da cuenta de las declaraciones de tres funcionarios ante las autoridades que investigan a Darwin Espinoza, Raúl Doroteo y Jorge Luis Flores Ancachi. Los beneficiados son protagonistas de una fotografía tomada en Palacio de Gobierno el pasado 14 de septiembre del 2021, fecha en la que fueron convocados por los llamados ‘padres de la patria’ para que pueda reunirse con el entonces presidente Castillo.

La salud de la menor hija del exmandatario le impidió participar del encuentro, pero en su lugar estuvo Auner Vásquez. Este indicó a los asistentes que se evaluarían sus CV para poder derivarlos a las correspondientes instituciones del Estado. En el lugar se encontraban “ocho técnicos y cinco congresistas (...) conversando sobre el tema de la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo en el Estado”, cuenta Elder Aguero.

El legislador acciopopulista Darwin Espinoza es señalado como uno de los miembros de 'Los Niños'

El testigo Javier Pérez Reyes cuenta que “llama a mi teléfono el congresista Darwin Espinoza y me dice que viaje a la ciudad de Lima que se iba a realizar una reunión en Palacio de Gobierno y que lleve mi curriculum vitae. Espinoza me dijo que había oportunidad de ocupar un cargo a mérito de una amistad, luego me llamaron del área de Recursos Humanos del Ministerio de la Producción”.

A los pocos días de la llamada, Pérez fue designado como Director General de Pesca de Consumo Humano Directo e Indirecto de Produce. Por su parte, Jorge Palomino contó que fue el congresista Jorge Luis Flores Ancachi quien le ayudó a convertirse en el director general de Desarrollo Empresarial del mismo ministerio. Si bien el congresista insiste en no conocer a Palomino, este afirma hacer participado de su campaña congresal.

Elder Aguero señaló que se encontraba en Pisco cuando recibió la llamada del congresista Raúl Doroteo indicando que se presente en Palacio de Gobierno el 14 de septiembre del 2021 a las siete de la noche y que lleve consigo su CV físico. Las declaraciones confirmarían que los representantes de Acción Popular si concertaron con el gobierno de turno para beneficiar a sus allegados.

Raúl Doroteo ha negado haberse o haber beneficiado a otros por vínculos con el gobierno de Pedro Castillo

Orden presidencial

Bruno Pacheco, quien desempeñó un papel cercano a Pedro Castillo durante su tiempo como presidente, fue una de las personas en quien confiaba plenamente. Como exsecretario de Palacio de Gobierno, estuvo directamente involucrado en los acuerdos realizados por el expresidente, y ha compartido estos hechos ante la Fiscalía. Durante un nuevo interrogatorio, reveló que el exjefe de Estado ordenó el pago de sobornos a un grupo conocido como ‘Los Niños’, además de solicitar proyectos a su favor y buscar puestos en el Ejecutivo.

El periódico La República tuvo acceso a las declaraciones proporcionadas por Bruno Pacheco como colaborador eficaz ante la Fiscalía. El caso está bajo la jurisdicción del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, y la confesión de Pacheco forma parte de la Carpeta Fiscal N° 251-2021. El Ministerio Público está llevando a cabo una investigación sobre el excandidato de Perú Libre por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. En este proceso, el exfuncionario está desempeñando un papel clave como testigo.

De acuerdo al extrabajador presidencial, Castillo Terrones autorizó a Auner Vásquez, jefe de gabinete, que se le brinde beneficios a los parlamentarios involucrados en el caso ‘Los Niños’ que apoyen a su gobierno. A los congresistas se les favorecía con obras y cargos que solicitaban.