Destrozó auto y disparó contra el departamento de su vecino en San Isidro: acusado lanzó insultos racistas a la Policía en 2020

Un sujeto disparó contra el departamento de su vecino en San Isidro. Video: América Noticias

Atemorizados es como viven los residentes de un edificio del distrito de San Isidro luego que el abogado Carlos Wiesse Asenjo atentara contra la propiedad privada de uno de sus ellos. El desatado inquilino usó un arma de fuego e impactó hasta siete balas contra la puerta de su vecino. El hecho quedó grabado por las cámaras de videovigilancia.

El nombre de Carlos Wiesse es recordado por todos los medios peruanos por su lamentable actitud al insultar y discriminar a la Policía Nacional durante la pandemia de coronavirus. Ahora, fue arrestado por causar daños a la propiedad de su vecino quien pidió que el letrado no sea puesto en libertad porque “representa un peligro”.

Los videos captador muestran a Wiesse Asenjo cuando ingresa a la cochera del edificio, se baja de su camioneta de color blanco y saca una herramienta de la maletera del vehículo. De inmediato, comienza a golpear las lunes y los faros de un carro de color negro que estaba estacionado cerca a él.

Seguido a esto, se ve cuando Carlos se dirige hacia el sétimo piso, exactamente al departamento del dueño del auto que minutos antes había destrozado. Se coloca frente a la puerta, saca un arma, y comienza a disparar hasta en siete ocasiones.

Se le ve tranquilo, como si lo que ha hecho le causara placer. El joven abogado, baja por el ascensor y en el lugar se peine y luego esboza una sonrisa de satisfacción.

Foto captura.

Momentos después, Carlos Wiesse es enmarrocado por dos agentes policiales y conducido a la comisaría del distrito.

Por venganza

Según se conoció, el dueño del vehículo y del departamento que sufrieron el atentado de Carlos Wiesse Asenjo venía siendo hostigado por el abogado desde hace tres años. El motivo sería porque presuntamente habría sido la persona que lo grabó cuando discriminaba a la PNP y lo hizo público en los medios de comunicación.

“Esta persona cree que mi enamorado fue el que grabó y filtró los videos para que salga en prensa. Desde que pasó eso, ha hecho varias cosas para fastidiarlo”, señaló la pareja del vecino de Carlos para Latina Noticias.

Por su parte, el agraviado pidió que se le aplique la justicia al abogado como cualquier ciudadano. Expresó también su temor por las posibles represalias contra él y su familia.

Foto captura.

“La Policía dice que se va hacer las investigaciones, yo espero que en verdad se tomen las medidas tanto por mi vida, por la de mi familia y porque además se haga justicia. Simplemente lo que estoy reclamando es que a esta persona se le someta a la justicia como a cualquier ciudadano”, manifestó.

El hombre también cuestionó que Carlos Wiesse haya tenido en su propiedad un arma de fuego, pese a que el 2020, la PNP se la quitó.

Antecedentes

En abril del 2020, el abogado fue captado humillando a agentes de la Policía Nacional. Por este hecho que se hizo muy conocido en nuestro país, el Colegio de Abogados anunció que lo habían puesto en proceso disciplinario.

“No tienes plata para estudiar en la universidad ni nada. Por eso eres policía. Ahora pues, huevón, ahora cuídame, mierda. Qué chucha me vas a cuidar tú, cholo de mierda. Yo me cuido solo, huevón. Eres una mierda. Yo me cuido solo. Yo, yo yo, yo. Policía, haz tu trabajo, no sé por qué te aplauden a las 7 de la noche, huevón, si es tu trabajo, no entiendo. Que me aplaudan a mí, carajo. Estamos cagados. No hay una… Vizcarra no tiene un plan estratégico para combatir, estamos cagados, y viene un cholo y pasa por ahí y lo aplauden. Policías, militares y todos, es su trabajo. No pudieron estudiar en una universidad, ya pues, mierda. Anda, policía, yo soy Carlos Wiesse. Yo soy Carlos Wiesse. Si es su trabajo, huevón. Cholos, son bien feitos. Empresarios como yo que bajen sus sueldos, ahí los quiero ver. No quiero saber nada de nadie, cholos de mierda”, fue el lamentable discurso que dio el abogado.

Pero ese no es el único infame comportamiento que habría tenido este sujeto. Tras salir a la luz el primer antecedente, una joven salió a contar que había sido víctima de abuso sexual por parte del letrado. La presunta víctima aseguró que había sido drogada cuando bebía con el abogado. Momentos después amaneció desnuda en una cama. Cuando fue a denunciar, le recomendaron que no lo hiciera, pues no le iban a creer porque se trataba de un abogado.