Paolo Hurtado rompe su silencio y ofrece perdón a Rosa Fuentes: “Sé que los he decepcionado profundamente”

¡Rompió su silencio! Paolo Hurtado reapareció en sus redes sociales para pedirle disculpas públicas a Rosa Fuentes y a sus hijos por el ampay que protagonizó con Jossmery Toledo. El deportista fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ pasando dos días en Cusco junto a la modelo. Ambos disfrutaron de un tour y se mostraron muy cariñosos.

El hecho ocurrió a fines del mes de marzo y generó gran revuelo en la farándula peruana. A las pocas horas, Rosa Fuentes anunció el fin de su matrimonio con el pelotero, quien se llevó duras críticas en redes sociales y en varios programas de entretenimiento. Sin embargo, hizo caso omiso y continuó con la exPNP. Un segundo ampay reveló que estaban en una reunión fuera de Lima con los familiares de él.

Posteriormente, Rosa Fuentes reveló que Paolo Hurtado le había pedido ayuda para no seguir con el escándalo mediático y que no afecte a su carrera futbolística. Esto enfureció al futbolista y la amenazó con iniciar una guerra. Ambos comenzaron con los papeles del divorcio y la empresaria aseguró que sus problemas personales ya habían pasado a segundo plano.

Rosa Fuentes apareció en varios programas de televisión mostrándose como una mujer fuerte y enfocada en seguir creciendo profesionalmente por sus hijos, mientras que Paolo Hurtado seguía en absoluto silencio. Para sorpresa de muchos, el futbolista salió al frente para disculparse con su expareja. A través de un vídeo en Instagram, el deportista asegura estar arrepentido.

“Sé que han sido semanas difíciles para mi familia y sé que he tomado decisiones que los ha dañado de manera innecesaria. Por eso soy consciente de que los he decepcionado profundamente. Por eso quiero pedirle perdón a mis hijos y a mi esposa por todo lo ocurrido”, dijo en los primeros segundos.

Asimismo, el jugador peruano habló del acuerdo legal con su expareja y señaló que sus decisiones se basaron en el bienestar de sus primogénitos. Además, le agradeció por su buena disposición para conciliar con él, pese a los dimes y diretes en los que estuvieron envueltos.

“Hace poco hemos tenido un acuerdo positivo con mi esposa por el bienestar de mis hijos, por eso quiero agradecerle la capacidad y su buena disposición para llegar a un acuerdo por el bienestar de nuestros hijos. Nunca nada estará por encima de nuestros hijos. El amor que les tenemos y su estado emocional es muy importante para nosotros. Por eso, gracias Rosa, por saber sobrellevar el tema“, añadió.

¿Rosa Fuentes regresaría con Paolo Hurtado?

En entrevista con ‘América Hoy’, Rosa Fuentes confirmó que Paolo Hurtado la sorprendió con mariachis y le hizo llegar rosas y tulipanes durante la celebración de su cumpleaños junto a la fiesta de revelación del sexo de su bebé. La empresaria aclaró que ve estos detalles como si fueran parte de sus hijos, dejando en claro que no le causa ninguna molestia.

Consultada por Janet Barboza si estas sorpresas harán que cambie su decisión respecto a su divorcio, Rosa Fuentes sorprendió con su respuesta. “No hay forma. No, por el momento. No hay ningún tipo de comparación ni nada. No tiene nada que ver por ahí”, indicó.

Ante ello, Valeria Piazza le indicó que al decir “por el momento” estaría indicando que hay una posibilidad de regresar con el padre de sus hijos. “No, no creo, no lo creo. Sinceramente no lo creo. Así como estoy, estoy bien”, remarcó Fuentes.

En ese momento, la popular ‘Retoquitos’ le preguntó si seguía amando a su expareja. La emprendedora señaló que es un proceso, dando a entender que aún tiene sentimientos de amor hacia él. “No creo que uno de la noche a la mañana o en un mes, no sé cuánto tiempo ha pasado, esto (los sentimientos) se va a ir. Definitivamente, cuando hay una familia hay cosas que no se van a romper, nos vamos a tener que seguir viendo, vamos a tener que seguir frecuentándonos”.