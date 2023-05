‘Chevy’ le da su apoyo a Gino Assereto y asegura que no es racista: “Puedo dar fe de ello”. | Instagram.

‘Esto es Guerra’ se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, esta vez por los comentarios que emitió Gino Assereto en una de las competencias del reality de América Televisión. En las redes sociales, el popular ‘Tiburón’ ha recibido miles de críticas por haber comparado a su compañero con un ‘mono’, asegurando que cometió un acto de racismo.

Asimismo, tuvieron que pasar varios días para que el chico reality se pronuncie por este hecho, incluso el Ministerio de Cultura intervino, rechazando enérgicamente lo sucedido en el programa que es producido por ProTV, además exigieron la intervención de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.

Ante la presión mediática, Gino Assereto decidió salir al frente para hacerse responsable de sus comentarios, pidiendo disculpas públicas a ‘Chevy’ y asegurando que no volvería a cometer un error similar, además de señalar que él no es racista.

Gino Assereto pidió disculpas por comentario racista en 'EEG'. Mande Quien Mande / América TV

“Estoy asumiendo mi error. No hay justificación para cometer esa estupidez. Me siento avergonzado. Cometí un error y no lo medí. Al segundo dos, me di cuenta y me acerqué donde ‘Chevy’ y le pedí disculpas. Yo me siento arrepentido”, señaló.

En ese sentido, ‘Chavy’ también salió a dar su versión de los hechos y a través de sus historias de Instagram se pronunció de manera contundente, solidarizándose con las personas que se sintieron afectadas por los comentarios que realizó su compañero en ‘Esto es Guerra’.

“Mucho no tengo que decir acerca del tema pasado del suceso, lo único que me interesa y lo único que me importa es decirles a las personas que se han sentido tocadas o se han sentido vulneradas de que tienen tomo mi amor, respaldo, apoyo y solidaridad. Les mando un fuerte abrazo y un beso gigante”, empezó diciendo.

Gino Assereto ha sido acusado de racista en redes sociales. (América TV)

Asimismo, el integrante de EEG aseguró que nunca sería parte de algo que no es correcto, dando a entender que si realmente se hubiera sentido discriminado, desde hace mucho tiempo habría dejado el reality. “Yo tengo la personalidad y los valores tan marcados que nunca estaría detrás de algo que no es correcto”, agregó.

Salió a defender a Gino Assereto

De otro lado, ‘Chevy’ se refirió a las organizaciones del Estado que se pronunciaron de manera oportuna sobre este caso, él los felicitó por haber actuado rápido, por lo que espera que con todos los casos sea igual.

“A las organizaciones, a las personas, a las entidades que se encargaran de ver y regular de este tipo de cosas, de que si este fuese un acto realmente de discriminación, han hecho un trabajo espectacular”, mencionó.

Chevy es uno de los nuevos integrantes de 'EEG 2023'. (América TV)

Finalmente, el bailarín defendió a Gino Assereto de las críticas, asegurando que su compañero no es racista, sino que simplemente hizo un comentario inoportuno, pero que ya se disculpó y aclaró el tema.

“Esto no ha sido un acto de discriminación, de que la persona que se confundió que tuvo un error, no es racista, no es una persona así porque lo conozco puedo dar fe de ello, los quiero gracias por todo el apoyo”, sentenció.

Gino Assereto es suspendido

‘Esto es Guerra’ inició su programa anunciando que habían decidido suspender de manera temporal a Gino Assereto por los comentarios racistas que tuvo contra ‘Chevy’.

“Como ustedes saben, PRO TV como empresa ha suspendido temporalmente a Gino dado los hechos ocurridos el día martes 23 de mayo en nuestra secuencia ‘Adivínalo’”, dijo Johanna San Miguel.