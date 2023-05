Mónica Torres contó cómo le cambió la vida ingresar a ‘Risas y Salsa’: “Pasé del nido a un máster”

Mónica Torres contó cómo le cambió la vida ingresar a ‘Risas y Salsa’. (YouTube)

Mónica Torres estuvo como invitada en el canal de YouTube de Christopher Gianotti y habló de varios aspectos de su vida, como la vez que ingresó al fenecido programa ‘Risas y Salsa’. La actriz recordó su paso por el programa cómico y contó cómo fue que le cambió la vida cuando fue convocada por Efraín Aguilar para ser parte de su elenco.

Te puede interesar: Jossmery Toledo y la provocativa foto desnuda en Cusco que luego decidió borrar

Como se recuerda, el espacio televisivo se transmitía todos los sábados por la señal de Panamericana TV. Se estrenó el 12 de marzo de 1980 y duró hasta el 29 de mayo de 1999, habiendo tenido en sus filas a muchos comediantes que, hoy en día, se han ganado el cariño del público y siguen vigentes en la pantalla chica.

Todo comenzó cuando el conductor le preguntó a Mónica Torres acerca de lo más difícil que había hecho cuando empezó su carrera artística. Rápidamente, la actriz recordó su paso por ‘Risas y Salsa’ y comenzó contando que ella se graduó en la carrera de Ciencias de la Comunicación, pues la actuación estaba era “un tema muy pendiente, porque yo en mi cabeza lo había tirado un lado por prejuicios, porque siempre te dicen ‘con sobrepeso no’”.

Te puede interesar: Danny Rosales contó la mala experiencia que vivió con Dayanita: “No le hablé un año”

Sin embargo, un día le llegó la oportunidad de incursionar en su más gran pasión y todo cambió. “Yo decía ‘no me van a llamar’. Había hecho ya mis talleres porque era algo que me gustaba, pero decía que no me iban a llamar. Cuando lo comenzaron a hacer (a llamar), me agarró como una gran ola”.

Mónica Torres en Risas y Salsa. (YouTube)

Mónica Torres recordó sus inicios en el programa humorístico, señalando que era una mujer muy tranquila y dócil, por lo que le costó adaptarse al espacio. Según explicó, el haber estudiado en un colegio de monjas y en un instituto donde sus amistades eran muy pacíficas, le complicó formar una personalidad para enfrentar todos los chistes de ‘Risas y Salsa’.

“Entré en un mundo completamente distinto, donde hay una rapidez en todo. Todo hay doble sentido. Yo estaba (mirando todo). Es como pasar de un nido a un máster. Para mí, fue muy rápido toda la información”, dijo.

“No me arrepiento de absolutamente nada, porque creo que lo que soy hoy en día tiene que ver todo lo que he hecho, pero sí siento que fue como llegar a la universidad cuando recién estaba saliendo de primero (...) Estaba con Miguel Barraza, Betina Oneto, Melcochita. No duró mucho, pero fue como ‘ala’”, agregó.

Te puede interesar: Apagón, desorganización y ausencia de artistas en el Reggaetón Lima Festival

Finalmente, Mónica Torres reveló que en muchos sketchs su risa era de nervios. Si bien, en la pantalla se veía de forma natural y por el humor del momento, la actriz confesó que se ponía muy nerviosa. “Adolfo Chuiman sabía que yo me moría de nervios y él fastidiaba más”.