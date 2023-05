Rebeca Escribens y el conmovedor motivo por el que no participó en “Soltera, Casada, Viuda, Divorciada”

Rebeca Escribens revela por qué no participó en “Soltera, Casada, Viuda, Divorciada” . Henry Specer / Youtube.

Gianella Neyra, Katia Condos, Milene Vásquez y Patricia Portocarrero son las protagonistas de “Soltera, Casada, Viuda, Divorciada”, película peruana que cuenta la historia de cuatro amigas inseparables que batallan con sus respectivos problemas amorosos. Para sorpresa de los espectadores, Rebeca Escribens no formó parte del elenco, pese a su cercana amistad con las actrices.

Recordemos que Almendra Gomelsky, Rebeca Escribens, Gianella Neyra y Katia Condos, conductoras del programa ‘Mujeres de la PM’, han colaborado juntas en varias oportunidades, ya sea para sus canales de Youtube o para presentar el espectáculo ‘Mujeres Sin Pito’. Por ello, resulta extraño que la figura de América TV haya sido la gran ausente en la cinta.

En una reciente entrevista con Henry Spencer, la presentadora de ‘América Espectáculos’ explicó los motivos por los cuales no llegó a aparecer en “Soltera, Casada, Viuda, Divorciada”, producción inspirada nada más y nada menos que en la amistad de las conductoras ‘Mujeres de la PM’.

Actrices de 'Soltera, Casada, Viuda y Divorciada' cuentan anécdotas durante el rodaje. Facebook.

“La idea de cuatro amigas siempre surgió en torno a nosotras, ‘Mujeres de la PM’. Pero Gianllea era la productora y socia con Annie Alvárez… ellas decidieron, no sé en qué momento porque es su negocio y es su tema, que se hiciera con Milena y Patricia Portocarrero, todo bien. Sí me chotearon (risas)”, indicó en un principio.

Tras ello, Rebeca Escribens explicó que no llegó a participar en la cinta nacional porque esta fue filmada en Pacasmayo a finales de junio. Para esas fechas, sus amigas sabían que no la estaba pasando nada bien debido al cáncer de pulmón que sufría su padre y por el cual terminó falleciendo poco después.

“Yo estaba movida. Creo que no pudo ni proponernoslo, hacerlo las cuatro, porque sabían que yo no iba a poder. Mi papá tenía cáncer de pulmón, se lo detectaron a finales de 2021 y el tumor estaba muy grande. Mi papá era un hombre que nunca le dolía nada, o eso nos hacía creer. Él nunca se quejó, tenía 85 años”, señaló en el espacio de Youtube.

Rebeca Escribens cuenta los motivos por los que no participó en “Soltera, Casada, Viuda, Divorciada”. (Youtube)

La muerte del papá de Rebeca Escribens

El 19 de junio de 2022, en el Día del Padre, Rebeca Escribens informó que su padre Don Jorge Escribens había fallecido. Debido a esta triste partida, la actriz se alejó de la conducción de ‘América Espectáculos’, pero volvió dos semanas después. “Es difícil estar aquí”, expresó entre lágrimas al pisar nuevamente el set de TV.

“Mi papá siempre nos ha enseñado a honrar el trabajo, a honrar la vida y disfrutar el día a día”, añadió la presentadora de TV en aquel entonces.

Rebeca Escribens no se presentó en América Espectáculos, siendo reemplazada por Valeria Piazza. (Fotos: Instagram)

A un año de la muerte de su padre, Rebeca Escribens ha hablado sobre su proceso de duelo.

“(El proceso de duelo) Tiene varias etapas, muchas caras. Estoy en la etapa de... Es muy difícil, es el primer año. Pasas de la tristeza a la rabia, a la indolencia ajena, al desinterés, a la irreverencia, a la rebeldía, vuelves a la pena. Todavía no te puedo definir eso porque falta. Yo perdí a mi mamá hace 23 años, entonces estoy ubicando cada sentimiento en su lugar y dándole su tiempo, no me estoy apresurando”, precisó en diálogo con Henry Spencer, justo en el estreno de la cinta “Soltera, Casada, Viuda, Divorciada”.