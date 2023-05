Cómo nació Pintura Roja, la agrupación que tuvo en sus filas a la Princesita Mily y la Muñequita Sally

La historia de éxito de Pintura Roja.

Pintura Roja es una de las agrupaciones de cumbia con gran trayectoria musical. El equipo liderado por Alejandro Zárate se ha convertido en un clásico en los hogares peruanos, si tema más conocido es ‘El Teléfono’, una canción que quedó en la memoria de todos por la voz de Milagros Soto, la ‘Princesita Mily’, quien lamentablemente falleció recientemente.

Sin embargo, desde hace varios años, Zárate no se ha dejado caer y se ha mostrado muy resiliente con su agrupación. Ahora Pili Catalán es la voz principal de Pintura Roja y mantiene viva la esencia del grupo, aunque al inicio solo le gustaba el rock, se ha convertido en la cara de este equipo.

Alejandro Zárate tuvo una niñez muy complicada, quedó huérfano muy pequeño y su hermano se hizo cargo de él. Pero, su deseo de ser artista lo llevó a consolidar una de las bandas peruanas que ha traspasado fronteras y que, pese a los años, sigue haciendo sonar sus primeros hits musicales.

Milagros Soto fue durante años la voz principal de Pintura Roja.

¿Cómo empezó Pintura Roja?

Zárate cuenta que comenzó como guitarrista en el año 1968, fecha en la que comenzó con sus pininos musicales, tras ello decidió formar su propio grupo sin imaginar lo que iba a suceder. Fue así como nacen ‘Los Dinámicos’ que años más tarde se convirtieron en ‘Pintura Fresca’, pero terminó de consolidarse como ‘Pintura Roja’.

“Primero yo inicio en el año 1968 a hacer mis primeros pininos musicales como guitarrista. En el año 1969 formo mi primera agrupación ‘Los Dinámicos’. A los 18 fui Marino tras pasar las pruebas, ahí estuve 18 años sirviendo. Este grupo de ‘Los Dinámicos’ se desintegra por la marina. Volví al Perú en 1983 y ahí inicio la carrera con ‘Pintura Fresca’, lo que es hoy ‘Pintura Roja’”, comentó en una entrevista para El Comercio.

Las casualidades de la vida le dieron este nombre que se volvió tan popular. ‘Pintura Fresca’ iban a ser las palabras que los acompañaran, pero un tropiezo fue lo que despertó la creatividad para volverse a bautizar y que esta agrupación queda en la memoria de todos sus seguidores.

Alejandro Zárate, líder de Pintura Roja.

“Un día estaba ensayando las canciones y un integrante de casualidad alcanzando los tarros de pintura para nuestras banderolas tropieza y se cae con un balde de pintura roja. Ahí decidimos cambiarlo y nos dio mucha suerte porque a veces las circunstancias ayudan a que un artista surja y ese suceso circunstancial nos ayudó demasiado”, agregó el líder.

Rondaban los años 80 cuando este grupo de jóvenes en el barrio de La Victoria formaron esta banda. Su objetivo era sencillo pero ambicioso: llevar alegría y diversión a través de su música. La agrupación comenzó a tocar en pequeños locales y fiestas familiares, donde rápidamente ganaron reconocimiento del público. Su estilo fusionaba la música andina con la cumbia peruana, creando un sonido que pronto se hizo muy popular.

Pintura Roja.

‘El teléfono’ un éxito que sigue sonando hace más de 30 años

El primer gran éxito de Pintura Roja llegó en 1987 con la canción “El teléfono”. Esta melodía pegajosa se convirtió en un himno y catapultó a la banda al estrellato. A partir de ese momento, Pintura Roja no dejó de cosechar éxitos.

Pocos conocen del origen de esta canción que resuena en la voz de la ‘Princesita Mily’, pero fue ella la musa inspiradora de esta letra. Según contó el líder de la agrupación, durante un descanso de sus agotadas grabaciones, Mily le reveló que un chico se le había acercado a pedirle su número telefónico y ella se lo dio, pero prefirió restarle importancia.

'Princesita Mily' decidió alejarse de la música.

Incluso, le confesó que no paraba de recibir llamadas de este misterioso joven, pero quería evitarlas como de lugar. “Ahora está que me llama y me llama, pero no le contesto... no sé qué voy a hacer”, fueron las palabras de la cantante en aquella ocasión.

Fue así como Alejandro Zárate compuso este tema que es, sin duda alguna, el más icónico de la agrupación de cumbia peruana, ‘Pintura Roja’.