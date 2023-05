Christian Yaipén recordó emotiva anécdota con Gian Marco luego de que cantante revelara su estado de salud

Christian Yaipén le dedicó un tierno mensaje a Gian Marco. (Instagram)

Gian Marco viene recibiendo múltiples mensajes de aliento, luego de confesar que se sometió a una cirugía de emergencia para librarse del cáncer. Uno de sus amigos más cercanos, Christian Yaipén, decidió compartir con el público una tierna anécdota con el reconocido cantante: la vez que se encontraron en el Aeropuerto Jorge Chávez, cuando el cumbiambero era solo un niño.

En una reciente publicación de Gian Marco, en la que contaba cómo fue que nació la famosa balada “Tu Fotografía”, el líder del Grupo 5 se percató que el artista nacional seguía firmando su nombre con un dibujo de una guitarra acústica al lado. Fue así que viajó al pasado y escribió:

“Recuerdo una vez de niño te encontré en el aeropuerto, estabas acompañado de Nicole, yo estaba con mi mamá y te pedí un autógrafo. En esa época era lo que más se estilaba a pedir. Me regalaste una dedicatoria con tu firma en una tarjeta blanca que mi mamá encontró en su bolso”, relató en la caja de comentarios.

Christian Yaipén recordó su primer encuentro con Gian Marco. (Instagram)

El cantante de cumbia elogió a Gian Marco por “tomarse el tiempo y el trabajo” en dibujarle una guitarra al lado de su nombre. Este pequeño gesto, pese al paso de los años, sigue conmoviéndolo hasta la fecha. “Ya no tengo el papel, pero el recuerdo siempre estará en mi corazón. Te quiero Giani”, dijo.

Gian Marco no dudó en responder a las tiernas palabras de Christian Yaipén. “Te quiero, campeón”, acotó.

Gian Marco contestó a Christian Yaipén en Instagram.

Christian Yaipén y Gian Marco mantienen una fuerte relación amical. No por nada el cantante nacional ha colaborado con el Grupo 5 en la canción “El Ritmo de mi Corazón” y ha sido invitado varias veces en sus conciertos de aniversario, siendo el más recordado el que la agrupación de cumbia dio en el Estadio San Marcos.

¿Qué enfermedad tiene Gian Marco?

A través de sus redes sociales, Gian Marco confirmó que se operó de emergencia para librarse del cáncer, enfermedad que se desconoce cuándo se le detectó. Aunque no mencionó de manera clara la neoplasia, lo dejó entrever al recordar el mal que padecieron sus padres, Joe Danova y Regina Alcóver.

“Papá se fue joven. No conoció a sus nietos. Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y cuando se dio cuenta ya era tarde. Este es un mensaje importante, tal vez hasta repetitivo, pero un chequeo a tiempo nos puede salvar la vida. No dejemos la salud de lado. Mi madre sobrevivió el cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo”, indicó.

Gian Marco reveló que fue operado por cáncer y se está recuperando. (Instagram)

Gian Marco y el apoyo de su novia Juliana Molina

En medio de su proceso de recuperación, Gian Marco gritó su amor por Juliana Molina, con quien inició una relación sentimental tras divorciarse de Claudia Moro.

“Encontrarnos en el camino no era parte del viaje, no estaba en el mapa, pero si en las coordenadas del destino. El miedo es ausencia de amor. Cuando hay amor no existe el miedo. La vida es un suspiro… Ámate, ama…vive”, escribió el intérprete de “Se me olvidó”.

Ella respondió: “La vida es un suspiro y yo te amo sin miedo”.