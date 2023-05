Gian Marco fue operado de emergencia: “Estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar”

Gian Marco fue operado y se está recuperando. (Instagram)

Este viernes 19 de mayo, Gian Marco Zignago dejó a más de uno sorprendido al revelar que fue sometido a una operación hace algunas semanas. El cantautor utilizó sus redes sociales para revelar que tuvo que pasar por una cirugía para librarse de una terrible enfermedad, la cual no quiso mencionar en el extenso mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

El artista nacional quiso contar acerca de la difícil situación que estuvo viviendo en los últimos días y compartió una fotografía donde aparece acostado en una camilla con un catéter en la mano. Asimismo, escribió un largo mensaje explicando que decidió compartir su historia porque “me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de la vida”.

Gian Marco Zignago señaló que en el mes de abril empezó a sentir que “algo no andaba bien” con su cuerpo, por lo que su doctor le recomendó investigar más al respecto y se realizó una resonancia. “Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada”.

“Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar.Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo y se fue de este plano de un momento a otro. La vida es un suspiro”, agregó.

Asimismo, alentó a todas las personas a que no dejen de asistir al médico de manera preventiva. “No callen. No le pongan energía a lo que no te suma ni vale la pena. El silencio enferma… a mí me pasó factura. Háganle caso a su cuerpo, una simple visita al doctor puede salvarles la vida”.

Le dedicó palabras a su familia

Como parte de su mensaje, Gian Marco Zignago no dejó de agradecer a sus seres queridos por estar a su lado. El cantautor le dedicó unas tiernas palabras a sus tres hijos, Nicole, Fabian y Abril por acompañarlo “una fe gigante en sus oraciones”. Además, etiquetó a su madre Regina Alcover para resaltar su amor incondicional y a su pareja, Juliana Molina, quien “me da razones inmensas para seguir creyendo en la fuerza del amor”.

Finalmente, se dirigió a los especialistas que estuvieron pendientes de salvarle la vida. “Los amo profundamente. Que no se pierda la alegría, ni las ganas… hay que ponerle buena cara y mucha música a todo”, sentenció el compositor nacional.

Cabe mencionar que, su publicación generó miles de reacciones en cuestión de minutos. Fieles seguidores, amigos cercanos y artistas brindaron su apoyo. “Te quiero mucho y estás en mis oraciones”, “Mis cariños para vos. Deseo que esa fortaleza y esa forma de ver las cosas siempre te acompañen”, “Que te recuperes pronto Giani. Eres fuerte”, “Adelante, fuerza y luz compañero”, fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué a Gian Marco Zignago no le gusta mandar saludos?

Gian Marco Zignago ha sido presa de críticas en constantes ocasiones por, supuestamente, su falta de humildad. En mayo de 2022, en una entrevista con Carlos Orozco, el cantautor decidió responder a las críticas y explicar por qué no le gusta mandar saludos. El cantautor explicó que no es que no le guste enviar algunas palabras, solo que a veces no tiene ganas.

“Hay días en que dices, no tengo ganas de mandarle un saludo a nadie, quiero que me manden a mí un saludo. Hace poco he escuchado un podcast y estaba Paul McCartney, él no se toma fotos con nadie. No le gusta tomarse fotos y si tú te encuentran con él en el aeropuerto y le pides una foto, no te la va a dar, pero él te va a decir conversemos”, contó.