El emotivo mensaje de Diego Torres a su amigo Gian Marco tras revelar que fue operado de cáncer: “Te necesito acá”

Diego Torres le dedicó unas palabras a Gian Marco tras hablar de su estado de salud. Instagram

Después de Gian Marco Zignago hablara sobre estado de salud, Diego Torres no dudó en pronunciarse y dedicarle unas palabras. Como se sabe, loos cantantes son grandes amigos y han colaborado juntos en la canción ‘Empezar de nuevo’. Además de haber participado como invitados en sus conciertos.

Diego Torres no pudo ser ajeno a lo que vive el cantante peruano y comentó el post donde habla de la enfermedad que superó gracias a una operación de emergencia. “Mi madre sobrevivió el cáncer, ella supo detectarlo en el momento correcto. Esta vez me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo”, escribió el peruano, dejando entrever que el mal que superó fue el cáncer.

Ante ello, Diego Torres no dudó en comentarle y celebrar que esté mejor de salud. “Qué bueno que estás bien hermano querido. Te necesito acá para seguir disfrutándote. Abrazo”, escribió el intérprete de ‘Color Esperanza’.

El mensaje de Diego Torres a Gian Marco, quien reveló que fue operado de cáncer.

La amistad de Diego Torres con Gian Marco Zignago

En más de una ocasión, los cantantes han expresao el cariño que se tienen. En el 2021, Gian Marco non dudó en dedicarle unas palabras, resaltando las virtudes que tenía.

“Diego es una de las pocas personas en el mundo que puedo llamar amigo… Sí, amigo, pero de verdad. De los que está siempre ahí, de los que más allá del éxito conserva un corazón gigante. Es una persona íntegra con la que comparto conversaciones increíbles sobre nuestra visión del mundo y de la vida”, indicó en aquella ocasión en Instagram.

El intérprete de ‘Te mentiría’ acompañó esta descripción con una foto donde ambos se muestran juntos. “Hoy le dedico esta publicación a él, por su desprendimiento, por el valor que le da a las personas, por dejar de lado los protocolos de esta carrera tan rara donde los egos consumen a los más débiles. Gracias Diego, por ser todo eso y mucho más...por ser simplemente”, concluyó.

Diego Torres es una reconocido cantante argentino.

Novia de Gian Marco reafirmó su amor por el cantante

Gian Marco usó sus redes sociales para compartir un romántico mensaje a su novia, Juliana Molina. El cantante le dedicó unas palabras después de haber revelado que se sometió a una operación y logró librarse del cáncer.

“Encontrarnos en el camino no era parte del viaje, no estaba en el mapa, pero si en las coordenadas del destino. El miedo es ausencia de amor. Cuando hay amor no existe el miedo. La vida es un suspiro... Ámate, ama... vive”, publicó el cantante peruano, quien agregó unas fotos suyas junto a la colombiana.

Como era de esperarse, Juliana Molina comentó esta publicación. Ella no dudó en expresar el profundo amor que siente por él. “La vida es un suspiro y yo te amo sin miedo”, respondió la joven.

Gian Marco hizo pública su relación con la colombiana en junio del 2022. A través de su cuenta de Instagram publicó una imagen donde se mostraban cariñosos.

Desde ese momento, la pareja no ha dudado en prodigarse amor mediante sus cuentas de Instagram.

El romántico mensaje de Juliana Molina a Gian Marco.

Gian Marco recordó a su padre Joe Danova, que murió de cáncer

Desde que contó que se había intervenido a una delicada operación, el cantante no ha dudado en relacionar a su padre con esta experiencia. Gian Marco indicó que su progenitor murió joven de cáncer óseo, y que no pudo conocer a sus nietos.

Además, agregó un par de imágenes donde se puede ver a Joe Danova con Gian Marco, cuando era niño.

“Papá se fue joven. No conoció a sus nietos. Vivió intensamente, pero no hizo caso cuando su cuerpo le pedía atención y cuando se dio cuenta ya era tarde.Este es un mensaje importante, tal vez hasta repetitivo, pero un chequeo a tiempo nos puede salvar la vida. No dejemos la salud de lado”, escribió.