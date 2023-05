Pintura Roja muestra su pesar ante la muerte de la Princesita Mily: “Es una estrella que se apaga”

La princesita Mily interpretando el éxito El Teléfono. Twitter El Zar de las Telecomunicaciones

Este lunes se dio a conocer que la cantante Milagros Soto Rivas, conocida popularmente como ‘La Princesita Mily’ falleció a los 56 años. Su destacado paso por la música chicha tuvo su pico cuando integró la banda Pintura Roja al darle voz al mayor hit de la banda: El Teléfono.

Aunque ya no formaba parte de la delantera de la agrupación, sus excompañeros musicales le rindieron un homenaje. El fundador del conjunto de chicha, Alejandro Zárate Espinoza, hizo un alto a los ensayos para enviar las condolencias por el fallecimiento de Soto Rivas.

“Queremos hacer un alto para pedirles a todo el Perú un minuto de silencio para la Princesita Mily. Es una estrella que se apaga. Gracias a todos”, empieza diciendo Zárate en la transmisión de Facebook.

Enseguida pide que todos oren por el eterno descanso de su alma y expresa su deseo para que Dios la tenga a su diestra. “Mily, te debe mucho el Perú. Hoy será el velatorio en el Ministerio de Cultura. Ya estaremos comunicando el día del entierro”, dijo.

Pintura Roja lamenta el fallecimiento de su exintegrante la Princesita Milly. Facebook

El líder de la banda confesó que se encuentran muy consternados, y no les alcanzan las palabras precisas para describir lo que sienten en este momento. Descansa en paz, Princesita Mily.

Apenas hace una semana, en Instagram la banda dio a conocer el estado de la cantante y lamentó que una “maldita enfermedad” haya mermado su salud y su economía. Es por ese motivo, que Pintura Roja anunció que organizaría un concierto exclusivamente para recaudar fondos para destinarlos a Soto Rivas.

“Quiero comunicar a todos los amigos que nuestra ‘Princesita Mily’ en estos momentos está pasando por una crisis de salud muy difícil. Todo depende de un milagro. No quiere que nadie sepa del mal que la aqueja, por lo que me disculpo públicamente, ya que la maldita enfermedad no solo afectó su salud, sino también su economía”, escribió hace unos días Zárate.

En esa misma publicación aseveró: “Solo un milagro puede devolverle la salud y eso está en manos de Dios, por lo que pido que todos unidos oremos con fe para lograr una esperanza de vida para nuestra Princesita Mily”.

Ministerio de Cultura lamenta la muerte de la 'Princesita Mily'.

Fue el Ministerio de Cultura quien confirmó la noticia del fallecimiento de la popular artista. “Lamentamos informar el fallecimiento de Milagros Soto, conocida como la ‘Princesita Mily’, quien formó parte de la agrupación Pintura Roja, uno de los grupos más populares de la cumbia nacional. A sus familiares y amigos, expresamos nuestras sentidas condolencias”, dice el comunicado.

Qué es Pintura Roja

Esta banda peruana se hizo famosa durante la época del surgimiento del género musical conocido como “chicha” o “cumbia peruana”. Fue fundada en 1984 en Lima por el músico Alejandro Zárate Espinoza.

La agrupación es conocida por sus letras que reflejan la realidad social de las zonas periféricas de Lima y por su estilo musical, que mezcla la cumbia con elementos del rock psicodélico y la música andina. Algunos de sus éxitos más reconocidos incluyen “El Teléfono”, “Amor de Verano” y “La Ciega”.

Pintura Roja ha sufrido múltiples cambios de alineación a lo largo de los años, pero ha mantenido su popularidad en la escena musical peruana y en algunos lugares de América Latina. Es considerada una de las bandas más influyentes del género chicha y ha contribuido significativamente a la identidad de la música popular peruana.