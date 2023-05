Ernesto Pimentel emocionado con el avance de cinta sobre su vida: “No ha sido un proceso sencillo”

'Chabuca' inicia grabaciones en julio. Ernesto Pimentel emocionado con este nuevo proyecto de Tondero.

Ernesto Pimentel expresó su felicidad al ver el avance de su película ‘Chabuca’, basada en sus vivencias. Tondero presentó el nuevo avance de la producción cinematográfica sobre la vida del actor que le da vida a la Chola Chabuca.

Esta nueva cinta está a cargo de la dirección Jorge Carmona y llegará a los cines en el primer semestre del 2024. Las grabaciones iniciarán en el mes de julio.

“Hoy les abro mi corazón para contarles que se viene un gran desafío para mí: ‘Chabuca’, la película, pronto se hará realidad”, escribió Ernesto Pimentel en su cuenta de Instagram.

Además, agradeció a sus miles de seguidores por siempre acompañarlo en su travesía artística. “Lo poco o lo mucho que he conseguido, como llegar a la televisión, pisar tarimas de teatro, vivir la magia del circo, el salto a la pantalla grande, ha sido por ustedes, mil gracias”, acotó.

“Les dedico este hermoso proyecto que se viene madurando hace cuatro años con una alegría inmensa”, agregó con el reel de su película.

Emocionado con el nuevo afiche de ‘Chabuca’

El actor cómico también aseguró estar con mucha ilusión por el nuevo afiche de ‘Chabuca’. “No ha sido un proceso sencillo, por eso estoy muy agradecido con Tondero y Miguel Valladares, quienes han hecho posible que esta película empiece a volar”, comentó.

También dijo estar contento de reencontrarse con Jorge Carmona, quien asumirá la dirección de la película.

“Quiero agradecerle a todo el equipo de Tondero, a Miluska Jacome y a todos los involucrados en este gran proyecto. Sinceramente les pido que esperen Chabuca en su estreno en cines, en donde acompañarán mis pasos por las risas y el recuerdo, pasos que tuve que recorrer para lograr todo lo que he podido alcanzar gracias a su compañía”, acotó.

Ernesto Pimentel ilusionado con su película 'Chabuca'.

Grabaciones inician en julio

Serán cuatro semanas de un intenso rodaje en Lima y Arequipa que se inician en julio, el guión está a cargo de Mariana Silva, Ítalo Cordano y Christopher Vásquez, quienes con mucha intuición y cuidado develan gran parte del misterio que envuelve la vida de Ernesto Pimentel, mostrado aspectos desconocidos de su lado más íntimo, combinando perfectamente el drama con la comedia. En ‘Chabuca’ se contará el camino que ha recorrido y sigue recorriendo el hombre y su personaje, ambos de gran fortaleza y luchadores.

Ernesto Pimentel, encarna a La Chola Chabuca. Para nadie es un secreto que su camino estuvo lleno de tristezas y dificultades, pero también de alegrías, lucha y triunfos.

¿De qué trata ‘Chabuca’?

¿Cómo es que, en un país tan conservador como el Perú, un hombre vestido de mujer es uno de los íconos populares más queridos e importantes de la televisión peruana? Ernesto Pimentel, famoso conductor de televisión quien interpreta a Chabuca, una mujer andina, llena de humor, de zapatos altos y polleras coloridas, en los años 90 tuvo que declarar públicamente que era homosexual y además portador de VIH.

El hombre detrás de Chabuca ha tenido una vida bastante dura, sin embargo, ha sabido sobreponerse y crear un personaje que le ha regalado cariño y risas a todo un país. Su historia de autosuperación ha inspirado a muchos. Hoy Ernesto ha sabido salir adelante y cumplir su más grande sueño, convertirse en padre, gracias a su gran amiga y productora Miluska Jacome.

La paternidad de Ernesto Pimentel

Ernesto Pimentel se convirtió en padre por primera vez en julio del 2019. El actor cumplió su deseo de ser papá junto a su gran amiga Miluska Jácome, a quien conoce desde hace más de 20 años.

“Para mí, ser padre forma parte de un proyecto mucho más grande. Yo siempre he querido ser profesor porque es lo que estudié. Por eso, cuando hago circo mi compromiso es educar y entretener. En cada una de las funciones yo veía tanto amor en las familias, en los hijos, en los niños. Que pensé: ¿por qué no tener un hijo? Además, es un hijo que viene de la amistad entre Miluska (Jácome) y yo”, indicó en una entrevista a Infobae.

“Yo estoy maravillado de ver este momento que Dios me da. Pero también tengo claro que él no ha venido a cambiarme ni a darme nada de eso, sino ha llegado para recibir lo mejor que yo pueda darle, no otra cosa”, concluyó.