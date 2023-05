La difícil semana de ‘Cuto’ Guadalupe: su pareja Charlene Castro lo engañó dos veces, pero él no pierde la fe

El exjugador de la 'U' afronta una complicada situación desde que Magaly Medina 'ampayó' a su pareja con otro hombre. Él ha decidido perdonarla, pese a todo.

El autor de la frase “la fe es lo más lindo de la vida”, ‘Cuto’ Guadalupe, hoy se aferra a la esperanza de superar la traición cometida por Charlene Castro, madre de su último hijo. El programa de Magaly Medina la ampayó saliendo de un hotel de Barranco con otro hombre, identificado como Luis Ticona. También salieron a la luz imágenes de ella bailando provocativamente con un tercero en Colombia.

“He recibido tres golpes en mi corazón en mis 47 años, que no me han tumbado. Primero, dejar el fútbol; segundo, ver a la madre de mis hijos ayer; el tercero, es lo que esta mujer (Magaly Medina), que se lava las manos como Pilatos, es una mujer pobre de corazón”, manifestó el exfutbolista en rueda de prensa, aguantando las ganas de llorar.

'Cuto' Guadalupe afirmó haber perdonado a su pareja por controversial ampay. (Paula Elizalde/Infobae)

‘Cuto’ y Charlene, cuando todo era felicidad

Antes de que se revelara la infidelidad de Charlene Castro, ‘Cuto’ Guadalupe gritaba a los cuatro vientos su amor por su pareja. Se sabe que iniciaron su relación amorosa en 2015, por las fechas en las que el tío de Jefferson Farfán se retiraba, oficialmente, del fútbol profesional.

“Ella es el amor de mi vida. Siempre le agradezco a Dios por ponerte en mi camino en el momento que más lo necesitaba. Ella es la mujer que me hace brillar, como sus mismos ojos”, escribió Guadalupe en sus redes. También la saludó con dulzura por el Día de la Madre y por el Día de San Valentín.

'Cuto' Guadalupe y Charlene Castro mantenían una sólida relación amorosa, de más de cinco años de duración. Terminó por el ampay difundido por Magaly Medina. (Instagram)

En abril de este año, y en entrevista exclusiva con Infobae, el exjugador de Universitario de Deportes confesó que, además de tener una cadena de restaurantes por todo el mundo, deseaba consolidarse con Charlene Castro.

“Quiero casarme por civil y por la iglesia”, dijo.

El ampay

La tarde del lunes 15 de mayo, ‘Magaly TV La Firme’ anunció que emitiría un ampay de “la pareja de un futbolista histórico y carismático, que hoy se luce como conductor”. Pronto, los usuarios especularon que, posiblemente, se trataban de las esposas de ‘Checho’ Ibarra, Julihno o Paco Bazán. Sin embargo, Castro terminó saliendo en pantalla.

Ampay a la pareja del Cuto Guadalupe muestra a Charlene con otro hombre en un hotel. ATV

Los investigadores de Magaly Medina siguieron a la pareja de cerca por casi un mes: desde el 27 de abril hasta el 11 de mayo. En los primeros días, se percataron de que los dos tenían una rutina establecida: iban juntos al gimnasio y después salían de compras. El exfutbolista solía dejar a Charlene en su hogar, ubicado en San Miguel, para después irse a trabajar.

Sin embargo, la mujer llamó la atención de los reporteros cuando hizo un movimiento inusual. El jueves 11 de mayo, Charlene salió de casa y llevó a su hijo al restaurante de ‘Cuto’. Luego, tomó un taxi y se bajó de este para, curiosamente, seguir caminando muy tranquila. Llegó a un hotel de Barranco, de tres estrellas.

La esposa de Cuto Guadalupe caminó tres cuadras para no levantar sospechas antes de ingresar al hotel de Barranco

Casi una hora más tarde, cerca de las 17:00 horas, un misterioso hombre de lentes negro ingresó al mismo hotel donde se encontraba Charlene Castro. Allí permanecieron una hora.

Luego que Charlene Castro llegara al hotel y se hospedara, llegó este misterioso hombre al lugar. (ATV)

Aunque no se los vio ingresando juntos, las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ lograron grabar la salida de la pareja de ‘Cuto’ Guadalupe con el tercero en discordia. Actuaron como si no se conocieran y, al igual que antes, Charlene caminó varias cuadras antes de subirse a un taxi y regresar a casa.

Charlene Castro se despidió de misterioso hombre y salió del hotel. Caminó varias cuadras antes de abordar un taxi

Luego de ver nuevamente las imágenes, a Magaly Medina le llamaron la atención tres detalles: el cabello de Charlene, la supuesta rosa que llevaba en su mano al salir del hotel y el lugar que escogieron para su encuentro furtivo, que posee cuartos temáticos.

“Salió con este señor bien peinadita, con la colita hacia atrás, en una trenza bien hecha. De repente, este señor es especialista en trenzas (...) Me parece que tenía algo en la mano, una rosita creo. Supongo que le regaló una rosa por el Día de la Madre, ¿no?”, expresó en su programa.

Charlene Castro fue vista con un peinado distinto al salir de hotel de Barranco. (ATV)

‘Cuto’ Guadalupe da la cara

Poco después que Magaly Medina difundiera el ampay de su pareja, ‘Cuto’ Guadalupe llamó a todos los medios de comunicación para asistir a una rueda de prensa en su restaurante. Allí se referiría por primera y última vez sobre las imágenes de la infidelidad de Charlene Castro.

Pronunciamiento del Cuto Guadalupe.

El martes 16 de mayo, el exfutbolista aseguró que vio el ampay en compañía de su madre, que lloró toda la noche, pero que después de pensarlo, había decidido perdonar a Charlene Castro por la traición. En todo momento, resaltó que “su fe seguía intacta”.

“Yo no soy quien para juzgar, yo también tengo mis anticuchos, también cargó mi cruz, nadie es perfecto. Ella es la madre de mi hijo, con la que he vivido más de diez años. Lo que tenga que hablar con ella, lo hablaré y ya está. No tengo espacio para rencores”, mencionó.

El exjugador de la 'U' habló sobre su actual situación tras el ampay a su pareja Charlene Castro saliendo de un hotel con otro hombre. (Video: Paula Elizalde Díaz/Infobae)

Por otro lado, cuando le consultaron si retomaría su relación con Charlene Castro, el exdeportista manifestó lo siguiente: “Ya no, es lógico que es una situación clara, para qué les voy a decir, saquen sus propias conclusiones”.

‘Cuto’ demandará a Magaly Medina por un doloroso reportaje

Durante la rueda de prensa, ‘Cuto’ Guadalupe aseguró que Magaly Medina tiene un tema personal con él, pues cree que fue “malicioso” que haya seguido a su pareja, una persona que no es figura pública, hasta descubrir su infidelidad.

“Que Dios la bendiga, pero cómo se ha burlado de la fe. Dijo: ‘Hoy he terminado con la fe de Cuto’. Eso es soberbia. No es la fe de Cuto, es la fe que todo ser humano tiene en la vida. Es una mujer pobre de corazón”, expresó, furioso, antes de anunciar que la denunciará por difamación.

‘Cuto’ Guadalupe demandará a Magaly Medina (Paula Elizalde/Infobae)

‘Cuto’ Guadalupe demandará a Magaly Medina por el reportaje que la ‘Urraca’ le hizo a Giselle Zapata, su exesposa y madre de sus dos primeros hijos, en el 2019. La mujer acusó al exfutbolista de haberla golpeado a lo largo de sus 14 años de relación amorosa.

“Me lanzó un cachetadón y me hizo volar por encima de la cama. Pasaba varias veces. Me golpeaba cuando estaba ebrio. Esa era su excusa para decir: ‘No sabía lo que hacía’”, narró Giselle para las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’. “Tuve que superar muchas cosas, infidelidades, maltrato físico y psicológico, emocional, humillaciones”.

Magaly Medina emitió un reportaje sobre la exesposa de 'Cuto' Guadalupe. (ATV)

En ese entonces, ‘Cuto’ Guadalupe desmintió tajantemente a su expareja y le pidió pruebas de la agresión. Giselle Zapata no respondió, no apareció más en el programa de Magaly Medina y se fue del país. Es por este motivo que, según el exfubolista, la presentadora de ATV debe retractarse.

Magaly Medina no se disculpará

Infobae se comunicó con Magaly Medina tras las declaraciones de ‘Cuto’ Guadalupe. La conductora de espectáculos hizo caso omiso a las advertencias del exfutbolista y aseguró que está usando el reportaje como una excusa perfecta para demandarla, ya que está dolido por el ampay que le sacó a Charlene Castro.

“Mi programa no fue el único que lo pasó. El de Rodrigo González (en Latina TV) también lo puso, donde también mostró igual las fotos de ella, golpeada con el ojo moreteado. Ahí a quién debería de demandar es a su exesposa, yo no lo acusé de haberme golpeado, yo solo recibí un testimonio, que es lo que hacemos en el programa”, dijo.

Magaly Medina le contestó claro y fuerte a 'Cuto' Guadalupe.

“Yo creo que ahora está hablando por la herida y él dice que sí, que perdona que sufre. ¡Mentira! Porque él toda su furia la causa contra mí, y yo no soy la que he entrado al hotel a ponerle los cachos para empezar. Yo no puedo disculparme por las acusaciones de otras personas. No soy responsable de lo que otras personas digan en mi programa”, añadió.

‘Cuto’ Guadalupe huye del escándalo

El exfutbolista ‘Cuto’ Guadalupe decidió alejarse del escándalo de infidelidad y viajó a Miami, según constató el programa ‘Amor y Fuego’. Se sabe que el exjugador de Universitario de Deportes está en Estados Unidos porque tiene compromisos laborales.

'Cuto' Guadalupe se fue del Perú tras la infidelidad de su esposa con Luis Ticona. | Amor y Fuego.

Otro ‘golpe’ para ‘Cuto’ Guadalupe: el sexy baile de Charlene

Magaly Medina le dio una última estocada a ‘Cuto’ Guadalupe, este miércoles 17 de mayo. Se difundieron videos de Charlene Castro en una desenfrenada fiesta realizada en Colombia, a la que asistió en setiembre de 2022 junto a sus amigas.

En las imágenes se ve a la mujer, bailando sensualmente con un hombre alto y moreno, quien llegó a tocar a la entonces pareja del exjugador en más de una oportunidad.

Charlene Castro, esposa del ‘Cuto’ Guadalupe, se lucía sola en fiestas en Colombia | Magaly TV La Firme

“Si bien es cierto, se va a vacacionar como cualquier persona puede ir con sus amigas, un viaje de amigas. Pero ella en este baile se comportaba como si fuera una mujer soltera. Además, que es una mujer que tiene buen cuerpo, luce lo que tiene. Pero ese perreo, ya bien confianzudo ¿no?. Eso es casi un coqueteo. Yo creo que estas imágenes Cuto nunca las ha visto”, expresó Magaly Medina.

¿'Cuto’ Guadalupe volverá con Charlene Castro?

Pasaron menos de 24 horas para que ‘Cuto’ Guadalupe perdonara la infidelidad de Charlene Castro. Por eso, todo parece indicar que retomarán su relación sentimental. Al menos, eso cree su hijo Luis Guadalupe Jr, quien aseguró que el exfutbolista dará las noticias de su decisión en los próximo días, cuando regrese de Estados Unidos.

Sin embargo, el hijo mayor del exjugador de la ‘U’ no se la pondrá fácil. ‘Cuto’ podrá dejar pasar por alto la traición de Charlene, pero él no.

“Respeto mucho la decisión que él ha tomado. Me parece bien que lo tome tan calmado. Pero imáginate, que alguien le haga daño a tu padre, como hijo no es de mi agrado saber (que la sigue protegiendo). Claramente, yo respetaré lo que él decida, pero si es algo que yo no apoye, él también tendrá que respetar mi decisión como hijo. No puedo aceptar a alguien así al lado de mi papá”, aseveró.

Luis Guadalupe afirma que sospechaba que Charlene Castro le era infiel a su padre 'Cuto' Guadalupe con otro hombre.

‘Cuto’ Guadalupe lo “superó” todo

‘Cuto’ Guadalupe quiere demostrar que su fe sigue intacta, por lo que no ha dudado en parodiar el ampay de su expareja. ¿Cómo lo hizo? Luciéndose con sus amigos cercanos, entre ellos el cantante Josimar, y una persona muy parecida al hombre que ingresó con Charlene Castro a un hotel de Barranco.

“La vida continúa y sigo el camino que Dios me ha puesto, aunque muchos no lo entiendan. Acá pasando un momento agradable con la sonrisa y alegría que es el sello de la personalidad de Cuto Guadalupe. Nada me detiene. La fe es lo más lindo de la vida y lo digo con orgullo... Dios perdone a los que se burlan de esa fe”, sostuvo.

'Cuto' Guadalupe parodia momento que vive tras ampay de su pareja con peculiar foto. Instagram

Sin embargo, Magaly Medina, artífice de su segunda separación, no está convencida de que el exfutbolista haya pasado la página tan rápido. “Aparentemente es muy maduro, yo no se lo creo. Eso es solamente para el público. Yo creo que en privado, pobre mujer, le quitará hasta el último sol”, complementó.