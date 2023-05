Quién es Luis Guadalupe, el hijo mayor de ‘Cuto’ Guadalupe, y a qué se dedica

Luis Guadalupe cuenta con más de 35 mil seguidores en TikTok. (Instagram)

El hijo mayor de ‘Cuto’ Guadalupe sorprendió a más de uno al aparecer en el programa ‘América Hoy’ para hablar de la polémica que envuelve a su padre, quien ha acaparado las portadas de los medios de comunicación en los últimos días por el ampay a su esposa, Charlene Castro, quien fue captada saliendo de un hotel con otro hombre.

Te puede interesar: El hijo de ‘Cuto’ Guadalupe reveló no haber tenido buena relación con Charlene Castro: “No pude conectar con ella”

Luis Guadalupe reveló que ya tenía sospechas de una posible infidelidad por parte de Charlene, pero no quiso comentarlas porque no tenía pruebas. Asimismo, confesó que durante estos 10 años no ha podido tener una buena relación con la pareja de su papá y espera que no retomen su relación, pues no aceptaría que su progenitor vuelva a sufrir.

Ante sus fuertes declaraciones, muchos se han preguntado acerca de la identidad del primer hijo de ‘Cuto’ Guadalupe. Por ello, aquí te dejamos mayor información sobre Luis Guadalupe, que cautivó a las conductoras del magazine matutino.

¿Quién es el hijo de Cuto Guadalupe?

Su nombre completo es Luis Domingo Martín Guadalupe Zapata y tiene 23 años. Es el hijo mayor del exfutbolista, fruto de su relación con su primera esposa Giselle Zapata. Hoy en día se encuentra viviendo en Cusco, pero no deja de visitar la capital para pasar tiempo con sus seres queridos.

Te puede interesar: Los románticos mensajes que ‘Cuto’ Guadalupe le dedicaba a Charlene Castro: “El amor de mi vida”

Desde muy pequeño demostró su pasión por el deporte, siendo el fútbol el elegido para practicarlo. Integró la división de menores del club Cienciano; sin embargo, actualmente se encuentra alejado de las canchas. Si bien, muchos pensaban que le seguiría los pasos a su padre, otra fue su elección.

Luis Guadalupe. (Instagram)

Luis Guadalupe decidió incursionar en el rubro del entretenimiento como modelo y creador de contenido. El joven prefirió el mundo del modelaje y los videos en las plataformas digitales. Se mantiene muy activo en su cuenta oficial de TikTok, donde sube la mayor cantidad de clips y tiene más de 35 mil seguidores.

Te puede interesar: Magaly Medina se refirió a las declaraciones del ‘Cuto’ Guadalupe en su contra: “Se ha portado como un patán”

Sus vídeos van de la mano con la comicidad y la actuación, demostrando más de un talento. Ya ha acumulado miles de reproducciones y comentarios, tanto negativos como positivos. Además, también aprovecha para mostrar su trabajada figura, la cual no duda en presumir exponiendo su musculatura. Todo parece indicar que le gusta pasar tiempo en el gimnasio.

El TikTok del hijo de Cuto Guadalupe. (TikTok)

¿Qué dijo sobre Charlene Castro?

Luis Guadalupe afirmó que no tenía una relación cercana con Charlene Castro. El tiktoker aseguró que solo se saludaban cuando coincidían en las mismas reuniones, pero jamás entablaron confianza alguna. “Fue una relación cordial, pero yo siempre respetuoso, saludando y todo eso, pero nunca ha sido una relación muy estrecha No generé ningún vínculo. Yo ya soy alguien mayor, no he convivido mucho con mi papá porque está lejos. Nunca hubo esa relación estrecha”.

Cuando Ethel Pozo le preguntó si alguna vez la expareja de ‘Cuto’ Guadalupe se mostró interesada por su bienestar, pues es el primer hijo del exjugador de la ‘U’, el modelo respondió: “Si les soy sincero, no”.

En otro momento, el joven señaló que, sea cual sea la decisión de su padre, la respetará, pero que no estará del todo feliz porque la rubia no es alguien más de su agrado. “Mi papá ha sido muy comprensivo con la situación, no puedo decir que esté de acuerdo en todo, pero respeto mucho la decisión que él ha tomado. Me parece bien, que lo tome tan calmado. (Sobre no estar de acuerdo que proteja a Charle) imagínate… que alguien le haga daño a tu padre. Yo como hijo respetaré lo que decida, pero si es algo que yo no apoye, él también tendrá que respetar mi posición como hijo”.