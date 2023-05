El hijo de ‘Cuto’ Guadalupe reveló no haber tenido buena relación con Charlene Castro: “No pude conectar con ella”

El hijo de ‘Cuto’ Guadalupe reveló no haber tenido buena relación con Charlene Castro. América TV.

Luis Guadalupe, el hijo mayor de ‘Cuto’ Guadalupe se enlazó desde Cusco con el programa ‘América Hoy’ y reveló que tenía sus sospechas que la expareja de su padre, Charlene Castro, le era infiel, pero como solo eran rumores no se lo quiso comentar.

Como se recuerda, Magaly Medina fue la que emitió las imágenes, donde se podía ver a la madre del último hijo de ‘Cuto’ Guadalupe, saliendo de un hotel con hombre identificado como Luis Ticona, para luego retornar a su casa junto al deportista en San Miguel.

Además de eso, el primogénito del exfutbolista comentó al magazine que en todos estos 10 años no pudo tener una buena relación con la pareja de su padre e incluso confesó que no lograron conectar como familia.

“Realmente, yo soy alguien mayor, no he estado conviviendo con mi papá porque estábamos lejos. Nunca hubo esa relación estrecha con ella (Charlene Castro)”, comentó en un inicio.

La conductora del magazine Ethel Pozo le preguntó si sintió una preocupación por parte de Charle Castro de ganarse su cariño como madre de su hermanito y esposa de su padre. “Se interesaba por ti o pregunta cómo estabas?”, le consultó la hija de Gisela Valcárcel.

“Les soy sincero, no, nada de ese tipo (preocupacion) he sentido de parte de ella”, acotó.

Por su lado, Janet Barboza le consultó si le daba “mala espina” el comportamiento de la rubia con respecto a su padre y el joven de 23 años indicó que en todo este tiempo no pudo conectar ella.

“Solo tenía ese presentimiento, a veces uno no puedo conectar con alguien y no puedes con eso y ya está. Fue respetuosa porque era la pareja de mi papá y nada más”, explicó.

Luis Guadalupe comentó que le llegaron rumores de infidelidad de Charlene Castro

El engreído de ‘Cuto’ Guadalupe tenía sus dudas con respecto a la fidelidad de Charlene, pues le habían llegado rumores de que la rubia de Moyobamba se veía a escondidas con un hombre que se dedicaba a la actividad de la minería.

“Yo, sinceramente, siempre tuve mis sospechas porque siempre he recibido comentarios y ahora viendo todo lo que salió, uno saca sus conclusiones de que era así lo que pasaba”, indicó en comunicación con el programa de América TV.

Luis Guadalupe comentó que no se sintió seguro de comentarle a su padre sobre sus sospechas con respecto a Charlene Castro porque solo eran rumores y no tenía pruebas que demostraban lo que le decían otras personas.

“Mi padre está pasando por momento difícil. Había rumores que lo relacionaban, pero no sabía si era cierto. No se los comente mi padre porque no soy una persona de hacer caso a esos comentarios por simplemente rumores”, explicó.

El joven de 23 años que tiene intenciones de ser modelo señaló que no podría afirmar si a su papá le llegaron ese tipo de rumores.

Luis Guadalupe no aceptaría que su padre regrese con Charlene Castro

Luis Guadalupe fue muy tajante al responder a una reportera de ‘América Hoy’ cuando le consultaron si estaría de acuerdo que su papá decida regresar con su expareja. Señaló que no lo aceptaría porque no puede permitir que alguien como ella este al lado del conductor de ‘El Show de Cuto’.

“No, obviamente no. Es imposible, yo no puedo aceptar a alguien así al lado de mi papá”, dijo para luego en la llamada que tuvo con el magazine indicar que respetaría la decisión del empresario, pero no sería algo que su agradado. “Desde mi posición no, pero voy a respetar su decisión y siempre apoyaré a mi papá y estaré a su lado”, finalizó.