Carlos Alcántara hizo tremendo desplante a youtuber Henry Spencer: “No tengo nada que hablar contigo”

Carlos Alcántara ignoró a Henry Spencer durante el estreno de "La China Hereje”. Twitter/@lanoticiaveraz

Este viernes 19 de mayo, un incómodo momento se produjo durante el lanzamiento del audio serie “La China Hereje”, dirigida por Carlos Alcántara y protagonizada por Melania Urbina. Resulta que Luis Carlos Burneo, mejor conocido como Henry Spencer, se acercó al actor para pedirle disculpas por el malentendido que tuvieron en el pasado, pero ‘Cachín’ decidió ignorarlo por completo.

Según las imágenes que se viralizaron en redes sociales, el influencer peruano asistió al importante evento para entrevistar a los protagonistas de la radio novela, entre ellos Katia Condos, Ebelín Ortiz, Carlos Carlín, Andrés Salas, Armando Machuca y Bruno Odar. Por supuesto, el director Carlos Alcántara estuvo presente desde el inicio.

Carlos Alcántara en el lanzamiento de “La China Hereje”, al lado de Melania Urbina y Carlos Carlín. Instagram/@cachinalcantara

El influencer esperó con paciencia su turno para entrevistar al aclamado artista. Cuando por fin lo tuvo al frente, Carlos Alcántara hizo caso omiso a su presencia y prefirió tomarse fotografías con sus fanáticos. Todo esto frente a los demás medios de prensa.

Henry Spencer no se amilanó y lanzó su primera pregunta, pues su trabajo en su canal de Youtube ‘La Habitación de Henry Spencer’ consiste en entrevistar a diversos artistas del medio. No obstante, el actor nacional le dedicó unas duras palabras antes de retirarse raudamente:

“Yo no tengo nada que hablar contigo. Tú sabes por qué”.

La actitud del recordado ‘Machín’ de ‘Pataclaun’ dejó estupefacto al youtuber, quien solo atinó a quedarse en silencio y ver cómo Carlos Alcantátara se alejaba.

Carlos Alcántara ignoró a Henry Spencer y se marchó del lugar.

Carlos Alcántara recibe críticas por desplante

Una vez culminó la presentación oficial de “La China Hereje”, Carlos Alcántara subió imágenes de lo que fue la velada. “Esto es un pedacito de lo que fue anoche en Barranco el lanzamiento de ‘La China Hereje’, una radio serie muy bacán, que hicimos con un gran elenco. Gracias a todos los que hicieron posible este estreno”, escribió.

“Muy bonito todo, esperando que Spencer suba su video a ver qué dice”, “¿Ahora Henry tiene la culpa? Cada día palteando más”, “Pasa los tutoriales para hacer una peli también”, “Atorrante”, “Con tutoriales cualquiera puede. Otro que ya dejó de ser humilde, así es la fama, señores”, fueron los comentarios de los cibernautas.

Carlos Alcántara fue duramente criticado en Instagram por su actitud con Henry Spencer. Instagram/@cachinalcantara

¿Por qué Carlos Alcántara y Henry Spencer se pelearon?

En febrero de 2023, Henry Spencer acudió al avant premiere de ‘Asu Mare: Los amigos’, cinta que cuenta la historia de los mejores amigos de Carlos Alcántara. El influencer logró entrevistar al actor nacional, quien se hizo viral en redes sociales por una de sus respuestas sobre su experiencia dirigiendo películas.

“Yo creo que es acumular experiencia. No he estudiado dirección, pero digamos que ahora, cuando tuve que asumir la dirección, empecé a ver algunos tutoriales. Yo no soy una persona formada en dirección ni formada en cine. Si me preguntan sobre cine, de verdad que no sé mucho”, fueron las palabras de Alcántara.

Carlos Alcántara contó que aprendió dirección de cine con tutoriales de YouTube. (TikTok)

Tiempo después, Henry Spencer reveló que el popular ‘Cachín’ estaba sumamente enojado con él, pues creía que le hizo todas esas preguntas para generar polémica en los medios de comunicación.

“Se ha peleado conmigo. Ha aparecido en varias entrevistas diciendo ‘este chico que ha cumplido 16 años y que se muere por ser famoso y ya ganó su premio Luces pues’. Está molesto porque, de manera absolutamente equivocada, piensa que yo he ido a la alfombra roja a joderlo”, indicó el creador de contenido.

Sin embargo, Luis Carlos Burneo aseguró que todo se trataba de un malentendido, pues su intención jamás fue causar una controversia. Es más, elogió el trabajo de Carlos Alcántara y señaló que le gustaría contactarse con él para aclarar la disputa. “Me encantaría conversar con él. Me da mucha pena”, sostuvo en el canal de Youtube de Jorge Talavera.