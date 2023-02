Carlos Alcántara y su inesperada respuesta cuando le preguntaron sobre la dirección de ‘Asu Mare: Los amigos’. | Amor y Fuego.

Carlos Alcántara ha sido duramente cuestionado tras revelar que no estudió dirección de cine cuando se animó a sacar adelante la cuarta película de ‘Asu Mare’. En una entrevista con el influencer Carlos Burneo, el popular ‘Cachín’ confesó que para llevar a cabo este reto solo vio algunos tutoriales en Internet.

“Yo creo que es acumular experiencia. No he estudiado dirección, pero digamos que ahora, cuando tuve que asumir la dirección, empecé a ver algunos tutoriales”, dijo el actor de televisión y cine.

Al escuchar la respuesta de Carlos Alcántara, el creador de ‘La Habitación de Henry Spencer’ se mostró bastante sorprendido e incrédulo, por lo que le consultó si era en serio lo que estaba diciendo en ese momento.

Asimismo, tras este desliz, el productor reafirmó lo que dijo y comentó que si en algún momento le consultaban sobre cine, este no sabría dar una respuesta clara, ya que no tiene mucha experiencia dirigiendo en este rubro.

“Sí, porque (...) yo no soy una persona formada en dirección ni formada en cine. Si me preguntan sobre cine, de verdad que no sé mucho”, agregó el actor cómico, sorprendiendo aún más al influencer.

Recibe críticas en redes

Ante esta confesión, las críticas contra Carlos Alcántara no se hicieron esperar, no por el hecho de no haber estudiado dirección de cine y solo haya decidido ver tutoriales en YouTube, sino porque teniendo los recursos económicos para hacerlo, decidió no aprender de forma profesional.

“Algo que me molesta de lo que está pasando con Carlos Alcántara es que, si bien no tienes que estudiar necesariamente para ser director, es importante especializarte. (...) Sostener una película con solo tutoriales y sin una base cinematográfica con la cual guiarse y apoyarse solo hace que el cine comercial en Perú sea aún peor”, dijo un usuario.

No descartó dirigir otra película

Antes de sus declaraciones, Carlos Alcántara dejó abierta la posibilidad de seguir dirigiendo más películas tras el gran éxito que tuvo ‘Asu Mare: Los amigos’ durante su primera semana de estreno.

“Yo creo que pueden venir más (películas), pero no necesariamente llamarse ‘Asu mare’. Aquí ha empezado una nueva etapa en mi carrera profesional. Yo tengo una paralela de actor y una de director, donde he visto que el resultado está gustando. Yo estoy poniendo el pecho y la espalda para las críticas, pero yo no hice una película pensando en que quiero dármela de director; esta es una película generada por todos, pero con un toque personal de ‘Cachín’”, señaló.