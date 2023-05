Abogado de padres de niño asesinado en Loreto renuncia a su defensa

Caso de bebé asesinado en Iquitos: padres pasaron por pericias psicológicas ante contradicciones

Esta mañana, el juzgado de investigación de la Corte de Loreto realizó audiencia de control de identidad de Jesús Bautista Saldaña (25) y Vanesa Cachique Isac (32), los padres investigados por la muerte de su hijo de 10 meses de nacido en la ciudad de Iquitos. Ambos progenitores fueron asistidos por un abogado de oficio, ya que su representante legal renunció a defenderlos.

El letrado Juan Carlos Criollo hizo oficial su alejamiento del caso el día de ayer. Al respecto, hay diversas especulaciones ya que no brindó las razones de su decisión, pero las continuas contradicciones de los padres acerca del crimen, ante el Ministerio Público, hacían insostenible su estrategia de defensa.

En la Corte de Loreto se realizó audiencia de control de identidad de Jesús Bautista y Vanesa Cachique | Poder Judicial

La noticia de la renuncia del abogado lo comunicó el corresponsal de ATV Noticias en Iquitos, quien al comunicarse con él le señaló que dio un paso al costado y pidió que otros abogados defiendan a los padres. Se supo que la dimisión fue presentada formalmente mediante un escrito antes de que el Juzgado de Iquitos dictara 72 horas de detención preliminar contra los progenitores del bebé.

Antes de su renuncia, Juan Carlos Tello aseguraba que no existía “nada de contradicciones” entre sus defendidos y que las versiones que han manifestado en la reconstrucción del asesinato “simplemente, hablaron de diferencia en tiempo, en posiciones de las personas”.

El caso

El pasado 6 de mayo, Jesús Bautista Saldaña y Vanesa Cachique Isac denunciaron que su hijo fue asesinado de varias puñaladas durante un asalto en el puente Nanay, ubicado en el distrito de Punchana, Iquitos.

Durante las primeras investigaciones, ambos señalaron que el supuesto ladrón escapó a un pueblo cercano. El Ministerio del Interior, para dar con la identidad de los supuestos asesinos, ofreció una recompensa de S/ 150.000 por información certera que ayude a capturar a los hampones que atacaron al bebé.

Sin embargo, con el transcurrir de los días, los progenitores cayeron en contradicciones y hoy se culpan mutuamente de la autoría del crimen.

El Ministerio del Interior ofreció una recompensa para ubicar y capturar a los asesinos del bebé en Iquitos | Composición Infobae

“Tú lo has planeado todo”

La Quinta Fiscalía Penal de Maynas obtuvo la detención preliminar contra los padres del bebé por los presuntos delitos de conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, y sicariato.

El fiscal Tito Chávez ordenó que la investigación tuviera carácter de secreto con la intención de que los padres no tuvieran acceso a los resultados de las diligencias. En tanto, la policía seguía indagando entre las declaraciones de familiares, amigos, testigos y conocidos.

Versión cambió radicalmente tras contradicciones de los padres. Bebé de once meses murió acuchillado el pasado seis de mayo.

Fueron las declaraciones de la madre a un medio de comunicación que dieron un giro inesperado a la historia del asalto. Ella acusó al padre de su hijo de haber planificado el crimen para dejar de pagar pensión y dio detalles de la tensa relación que ambos tenían desde que quedó embarazada.

En sus declaraciones dijo que al ver sangrar a su bebé también se percató de que el hombre estaba nervioso y no podía conducir bien la moto. “Tú has planeado esto para que no me des la pensión de tu hijo. Yo le dije así... Yo digo que él lo ha hecho”, acusó la madre del menor.