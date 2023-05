Segundo Montalvo: ¿quién es el congresista que impulsó la ‘Ley Mordaza’ y la formalización de los colectivos?

Segundo Montalvo, el autor de la 'Ley Mordaza' y la norma que pretende formalizar los taxis colectivos. (Composición: Infobae)

Perú Libre (PL) es la bancada que está impulsando los proyectos de ley más criticados en estos momentos: la ley de formalización de taxis colectivos y la ‘Ley Mordaza’. Sin embargo, poco se habla del autor detrás de estas iniciativas legislativas: Segundo Montalvo. El parlamentario que supuestamente busca impulsar una ley para mejorar el transporte público tiene el brevete cancelado y papeletas. Además, es acusado de violencia psicológica contra su padre y de actitudes machistas en medios de comunicación.

Segundo Toribio Montalvo Cubas (58) ingresó al Congreso de la República mediante el partido Perú Libre. El candidato con el número 1 se convirtió en parte de la representación nacional con apenas 5 mil 268 votos válidos.

Antes de participar de ser parlamentario, presentó en su declaración jurada de bienes y renta donde registró S/ 2 mil 136 en patrimonio declarado por el concepto de “otros”, según el portal Ojo Público. No obstante, este monto aumentó significativamente durante su labor congresal. El representante de la región de Amazonas declaró más de S/ 118 mil. Es decir, en casi dos años, su patrimonio aumentó en más de 50 veces.

Un ejemplo en el tránsito

El funcionario no solo es conocido por este incremento patrimonial, sino también por ser autor de la polémica ley que promueve la formalización de los taxis colectivos en Lima Metropolitana y Callao. Montalvo indica que está a favor de las reformas que mejoren la calidad del transporte urbano, pero, irónicamente, parece no haber sido un buen ejemplo en este rubro.

El congresista de Perú Libre tiene la licencia de conducir cancelada, además, aparece como imputado penalmente en el distrito fiscal de Amazonas por los presuntos delitos de robo, usurpación y otros, así lo informó el diario El Comercio. Pero eso no es todo. El legislador tiene, por lo menos, cinco papeletas.

Autoridades electas proponen que los taxis colectivos sea formalizados.

En el año 2020 recibió tres papeletas al mismo tiempo por no obedecer las indicaciones sobre tránsito, no presentar la tarjeta de identificación vehicular, licencia de conducir o DNI. Asimismo, fue sancionado por no llevar placas de rodaje en el vehículo, razón por la que ya tenía una papeleta interpuesta en abril del mismo año.

En el portal del Minsiterio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también aparece una infracción a su nombre por dejar su vehículo mal estacionado en el año 2010.

Violencia psicológica y machismo

El medio Ojo Público informó que la hoja de vida del entonces candidato al Congreso registraba una sentencia del Juzgado Civil Mixto de Utcubamba que declaraba fundada una demanda contra él y sus tres hermanos por presuntos maltratos psicológicos en agravio de su papá Toribio Montalvo Jilca.

Hasta el momento, el integrante de la representación nacional no ha brindado más detalle sobre el tema. Tampoco existen informes periodísticos que detallen más sobre esta denuncia.

Segundo Montalvo tiene una denuncia por violencia contra su padre, según informó Ojo Público.

Por otro lado, Segundo Montalvo fue criticado por mencionar a las mujeres como objetos durante su campaña electoral. El entonces postulante se refirió a la clase política y afirmó que es posible que entre corruptos se “quiten” a mujeres. “Solamente les falta decir a estos corruptos que si tienes a dos mujeres, te van a quitar a una mujer. Eso les falta señores, por eso les pido al pueblo peruano confianza”, declaró.

Esta frase fue cuestionada por la periodista Mónica Delta, conductora del dominical Punto Final, quien recalcó que las mujeres no “somos objeto” ni “producto”. Además, calificó de “analogías machistas”, lo que hizo el candidato.

“A ver, hay que decirle al señor candidato virtual que las mujeres no somos objetos, no somos producto, no se trata de dos o tres, o cuatro o cinco, se trata de que la mujer tiene el lugar que le corresponde y eso estamos esperando de cualquier político. Eso debemos decirlo para evitar estos afanes a veces y analogías machistas que no nos conducen a nada bueno”, expuso.