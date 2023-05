Josué Gutiérrez, el defensor del Pueblo que no tiene publicaciones en el campo jurídico y solo cuenta con experiencia en el Congreso

Josué Gutiérrez fue elegido defensor del Pueblo. (GEC)

La elección de Josué Gutiérrez como titular de la Defensoría del Pueblo sigue causando polémica. Contra todo pronóstico, el excongresista del Partido Nacionalista logró 88 votos al ser respaldado por bancadas como Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso. De esta manera se impuso Jorge Rioja, quien era su rival en este proceso.

Te puede interesar: Edward Málaga y Carlos Anderson presentan reconsideraciones ante la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo

Sin embargo, los cuestionamientos contra Gutiérrez no se hicieron esperar. Recordaron que había sido abogado de Vladimir Cerrón, que participó como asesor de la Comisión de Justicia que vio la llamada ‘Ley mordaza’, y por las observaciones que la Contraloría General de la República hizo al señalar que omitió tener seis sanciones ante el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

Además, el exasesor de la bancada del lápiz también no precisó de manera exacta cuándo se dio la suscripción de las acciones de su empresa GYT Global Consulting S.A.C. ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Te puede interesar: Josué Gutiérrez devino en Defensor del Pueblo gracias a votos del fujimorismo: la vez que lo tildó como el partido de la “corrupción” y “políticas criminales”

Pero lo más grave resulta ser en la hoja de vida de Gutiérrez.

Sin peso

El docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Marcel Velásquez, hizo público la hoja de vida del nuevo defensor del Pueblo que fue evaluada por la comisión especial liderada por el legislador Idelso García (Alianza para el Progreso).

Datos que se encuentran en la hoja de vida de Josué Gutiérrez.

Como se puede observar, Josué Gutiérrez solo registra que es bachiller en Derecho por la Universidad de Huánuco. No tiene ninguna maestría ni doctorado que haya hecho en alguna otra institución. De otro lado, en cuanto a alguna producción en el campo jurídico, es decir, libro o artículo, no cuenta con alguna.

Te puede interesar: Josué Gutiérrez, el perfil y hoja de vida del nuevo defensor del Pueblo

En referencia a su experiencia laboral, el nuevo titular de la Defensoría del Pueblo solo registra haber trabajado como congresista de la República el periodo 2011-2016. Y volvió al Legislativo como coordinador y asesor de Perú Libre en el 2021.

Cuestionamientos

Luego de haber sido elegido, Josué Gutiérrez brindó su primera entrevista como defensor del Pueblo. “Me he atrevido a hacer algo que quizá nadie se habría atrevido a hacer, venir propuesto por Perú Libre y buscar que Alianza para el Progreso, Renovación, Avanza País, Bloque Magisterial y otras bancadas me brinden su apoyo. No es nada fácil, y hay que agradecer a cada uno por el espacio que nos han dado para poder conversar”, dijo a Canal N.

Su reciente elección abre la puerta para que presida la comisión especial que elegirá a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el ente que nombra a jueces y fiscales del país. Sin embargo, indicó que no tendrá intervención definitiva.

Fuente: Canal N

“No es la Defensoría [la que hará la elección directa]. Lo que se ha hecho es sobredimensionar ese espacio de acción, es parte de todo un equipo. Preside, pero es un colegiado en el que participan los actores representantes de otros organismos y poderes del Estado, por eso uno debe tener el mínimo decoro y prudencia dentro de los límites de la ley”, señaló.

“Seguramente tendré el mayor de los cuidados porque estos cuestionamientos me obligan a ser más transparente, más predictivos y no ejercer la función como a mí da la gana, sino como debe ser dentro del marco constitucional”, continuó.

Reconsideración

Los congresistas no agrupados Carlos Anderson y Edward Málaga presentaron reconsideraciones a la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo. Ambos forman parte de los 24 parlamentarios que votaron en su contra.

“La elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo contó con la ‘ayudita’ de José Williams, quien convenientemente dio por terminada la sesión del pleno, apenas terminado el conteo, no dando tiempo para reconsideración alguna. Todo ha sido perfectamente calculado. Vergüenza”, escribió Anderson en su cuenta de Twitter.

“La elección del defensor del pueblo debe estar libre de dudas y cuestionamientos. Por ello, he presentado una reconsideración, debidamente sustentada, a la votación de hoy. Invoco a mis colegas a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros votos”, puso Málaga.