Estas son las 19 candidatas que concursan al ‘Miss Perú Universo 2023′

En el certamen nacional ‘Miss Perú Universo 2023′ se conocerá quien será la sucesora de Alessia Rovegno, actual ‘Miss Perú 2022′. Veinte serán las candidatas que buscarán quedarse con la corona a la más bella de nuestro país.

Este año, será una edición distinta porque debido a un cambio en la reglas anunciadas por Anne Jakkaphong, dueña del concurso de belleza internacional; podrán participar mujeres casadas, divorciadas, embarazadas y con hijos. Las veinte candidatas son:

Gianella Razuri

Se trata de una popular modelo y tiktoker peruana. Es madre de familia de una niña y estudia Diseño de Moda. Se hizo conocida en la farándula local por haber sido pareja de Sebastián Lizarzaburu con quien no terminó muy bien.

Es una de la candidatas favoritas por su elocuencia y seguridad. Sin embargo, no maneja por completo el idioma inglés, por eso pidió que su conversación con el jurado sea en español. “Esta es mi oportunidad. Ser retadora es un compromiso muy grande. Estoy súper feliz de formar parte de este certamen. He venido con todo por esta corona”, contó a la organización.

Clarisse Uribe

Nació en Chincha, tiene 24 años y estudia Administración de Empresas en la Universidad Privada San Juan Bautista. Ganó el Miss Perú Mundo en el 2018 y viajó hasta China para participar en el certamen internacional, quedando fuera del Top 30.

“Quiero que tanto ustedes como yo conozcan la mejor versión de Clarisse Uribe. Desde que yo gané una corona nacional, en el 2018, me he estado retando y el Miss Perú es una gran oportunidad. Vengo preparada, más madura y más convencida de saber cuál es el objetivo”, señaló en entrevista con la organización.

Clarisse Uribe fue Miss World Perú 2018.

Nathaly Terrones

Es una médico cirujano y bombero voluntario de 22 años. Además, es actual pareja de Pacho Rodríguez, integrante de ‘Esto es Guerra’. Expertos señalan que se parece mucho a Janick Maceta, Miss Perú 2020.

“Yo creo que todo pasa por algo, el Miss Perú es la plataforma idónea para mí para poder hacer algo por las personas que no tiene la voz y no se les escucha”, indicó en su entrevista.

Nathaly López

Nació en Moquegua y creció en Arequipa. Se mudó a Lima para estudiar Diseño de interiores y para formar su propia famiiia. Se sabe que es madre de un niño. Quiere un segundo pequeño en su vida, pero prefiere aplazar sus deseos porque ahora quiere centrar toda su atención en el ‘Miss Perú’.

“Para mí lo más importante es la familia, lo que me define es ser mamá. Lo amo. Me gusta que las chicas sepan que los hijos son lo mejor que hay. Mi hijo me ha enseñado a ser una mejor persona, mi esposo también me ha ayudado muchísimo, pero cuando veo a mi hijo, veo a una criatura inocente. Yo quiero, se sienta orgullosa de mí”, señaló la candidata.

Alicia Pacheco

Es la actual representante de Cusco. Tiene 26 años y es contadora y vive en la Convención. Habla dos idiomas; entre ellos; español y quechua. Tiene experiencia en participar en el ‘Miss Teen’, ‘Miss Turismo Cusco’, ‘Miss Fisioculturismo’, entre otros.

Fue otra de las candidatas que no domina el inglés y pidió que el jurado le preguntará en español. “A todas esa niñas, le digo que luchen por sus sueños, yo pensé que el Miss Perú era inalcanzable, pero estoy aquí. El cielo es límite”, señaló.

Luana Silva

Es la bella representante de Cajamarca y tiene 25 años. Es su primera vez participando en el concurso de belleza nacional. “Inicié a los 15 años en mi región, concurso porque a pesar de que toda la vida me ha llamado la atención, considero que tengo ese propósito de vida de servir a los demás y siempre he querido ser esa reina de belleza; más allá de decirle luchar por sus sueños hacerlo con ellos y ayudarlos”, expresó.

Krysta Celi

Es una modelo de 29 años que representa a Lima Centro: “Es un sueño de pertenecer al ‘Miss Perú', siempre ha sido mi objetivo que he tenido desde pequeña. Ser ‘Miss Perú’ nos permite desarrollarnos y poder dejar una huella positiva en el Perú”, indicó cuando le consultaron porque quería ser la soberana de nuestro país.

Alexandra Balarezo

Es una joven modelo de 26 años y representante de Lima. Además, es una reconocida influencer que trabaja con diferentes marcas en el país. Fue involucrada sentimentalmente con Hugo García. “Seamos más conscientes del impacto que puedan tener nuestros actos en los demás y en el mundo. Por una sociedad llena de paz y amor”, dijo.

Larizza Farfán

Es una modelo piurana de 26 años, que es policía de profesión y estudiante del último ciclo de la carrera de Psicología. “Siempre fue mi sueño estar en la plataforma del Miss Perú porque le da más visibilidad a los proyectos sociales y el mío es sobre la salud mental de los peruanos”, puntualizó.

Lisseth García

Es la actual representante de Ayacucho. Es bachiller de Derecho y tiene una marca deportiva y entre sus hobbies es preparar postres saludables. “Los valores siempre hay que inculcarlos en nuestros niños para que no haya un país machista, cosa que cuando sean adulto no haya ese problema”.

Suheyn Cipriani

Es una modelo y psicóloga de 26 años, siendo reconocida internacionalmente por ser la primera peruana en coronarse como Miss Eco Internacional 2019. Lamentablemente, perdió la corona porque se embarazó durante su reinado.

“La verdad fue bastante difícil. Fueron personas con las que trabajé un año y no esperaba ese tipo de actitud conmigo. Cuando viajé a entregar mi corona, mi embarazo no interfería con mis actividades”, expresó la reina de belleza, quien recibió el apoyo de Jessica Newton cuando regresó al país para dar a luz en plena pandemia de COVID-19.

Suheyn Cipriani participó en el casting nacional de 'Esto es Guerra'.

Alisson Quiroz

Es estudiante de Administración de Negocios, modelo y deportista que viene de Arequipa. “Ha sido un proceso bastante complicado, pero de mucho aprendizaje, estoy muy contenta de estar aquí. Me encantaría ser inspiración para las demás mujeres y la edad no es un impedimento”, puntualizó.

Valeria Morán

Es representante a Lima Norte y tiene 24 años. Es su primera experiencia en el ‘Miss Perú’. Es egresada en Administración Bancaria. “Le daría este mensaje a niñas que luchen sus sueños y no se rindan, asimismo no hay obstáculos para alcanzar lo que tanto amas”, expresó.

Winny Zapata

Tiene 25 años y es representante de Jaén. Además, es estudiante de administración y negocios internacionales. Desde los 16 años sigue los carrera en los concursos de belleza. “Para mí es un enorme logro estar en el Miss Perú y de ser ganadora trabajaría de la mano con la organización, ya que actualmente hay muchos proyectos como la educación y el medio ambiente para mi país”, puntualizó.

María Fernanda Malca

Tiene 22 años y estudia la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Piura. Es representante de Trujillo de la provincia de La Libertad. Indicó que junto a su organización apoyó a todos damnificados a causa de los huaicos que cayeron en el verano en nuestro país, llevando la cisternas de agua para todas las familias de su localidad.

Darlyz Valderrama

Con 21 años es una de las candidatas más joven de la lista de las participantes. Representa al Miss Lambayeque y es la primera vez que concursa en un certamen nacional. “Considero que debo llevarme la corona porque me he preparado muchísimo para esto y he ayudado a muchas chicas. Además, creo que podría llevar un mensaje a las jóvenes que pueden conseguir lo que se propongan”, indicó.

Nathie Quijano

Es una modelo de 20 años y este año se presenta como una de la retadoras en el concurso del ‘Miss Perú 2023′. “Mujeres, recuerden que no hay nada mejor que trabajar en una misma. Una mujer independiente es una mujer poderosa, porque no existe mejor pilar de estabilidad que una mujer educada, fuerte y libre”, fue el empoderador mensaje que dejó en su entrevista personal.

Camila Escribens

Es una bella modelo que ha regresado después de varios año y es una de las favoritas en ganar la corona porque los expertos en certámenes de belleza la consideran una de la más completa. Esta es la tercera vez que la sobrina de Rebeca Escribens apuesta por su sueño de ser coronada como la máxima representante de belleza del país.

En 2019 recibió la banda de Miss Grand Perú y en 2021 quedo entre las finalistas, pero escogieron a Yely Rivera como la ganadora en ese año. Ahora ella vendría por la revancha para llevarse el título a la más bella del Perú en el 2023 e ir al Miss Universo 2023.