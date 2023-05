Entradas de Alianza Lima vs Libertad en Matute: precio y dónde comprar para ver partido por Copa Libertadores 2023

Alianza Lima chocará ante Libertad por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. (Foto: AFP)

Alianza Lima chocará ante Libertad por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. El duelo se llevará a cabo el próximo martes 23 de mayo desde las 21:00 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva. El cuadro ‘íntimo’ dio a conocer a través de sus redes sociales el cronograma de venta y el precio de las entradas para este importante duelo.

La hinchada ‘blanquiazul’ podrá acceder a los tickets para el choque ante los paraguayos mediante la plataforma virtual Joinnus. Los precios van desde los 55 nuevos soles (tribunas populares) hasta los 310 nuevos soles (tribuna occidente central). Cabe resaltar que, la primeras zonas en agotarse fueron sur, norte y occidente central, sin embargo, aún tienes la posibilidad de disfrutar del encuentro, ya que aún quedan oriente, occidente (silla) y occidente lateral.

Los abonados para la Libertadores 2023 que estén suscritos al plan íntimo tendrán el beneficio de adquirir sus entradas este miércoles 17 de mayo de 11:00 a 13:00 horas. Mientras que, los que no estén suscritos al plan íntimo podrán hacerlo de 13:00 a 14:00 horas.

Los abonados 2023 y lo que estén suscritos al plan íntimo general deberán ingresar a la plataforma desde las 14:00 horas y tendrán la posibilidad de realizar la comprar hasta las 17:00 horas. Finalmente, la venta general quedará habilitada a partir de las 17:30 horas.

Entradas para Alianza Lima vs Deportivo Municipal

- Sur: S/. 54.90

- Norte: S/. 54.90

- Conadis (Oriente): S/. 119.90

- Oriente: S/. 229.90

- Occidente (Silla): S/. 209.90

- Occidente Lateral: S/. 279.90

- Occidente Central: S/. 309.90

Conoce el precio de las entradas para el Alianza Lima vs Libertad. (Foto: Alianza Lima)

Hasta el momento, se han vendido aproximadamente 17 mil abonos para los encuentros por Copa Libertadores, motivo por el cual, se espera que en los próximos días se acaben y así, el coloso de La Victoria luzca completamente lleno.

Alianza Lima se ubica en el segundo lugar del Grupo G con cuatro unidades. Por su parte, Libertad es colero de la serie con tres puntos. De esta manera, los ‘aliancistas’ se verán en la obligación de sumar de a tres para poder aspirar a los octavos de final del máximo torneo de clubes del continente.

Es importante mencionar que, en caso no avance a la siguiente instancia, aún tendrá posibilidades de acceder a la Copa Sudamericana, competición en la que Universitario de Deportes y la Universidad César Vallejo se encuentran participando.

¿Ángelo Campos podría volver a sumar minutos ante Libertad?

Ángelo Campos salió sentido del partido ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores y aquello, dejó a Alianza Lima sin su arquero titular. Habiendo pasado aproximadamente dos semanas desde su lesión, el guardameta ‘blanquiazul’ podría volver a sumar minutos ante Libertad de Paraguay la próxima semana, pues quedó confirmado que no estará ante Melgar este viernes.

“Mi recuperación va excelente, estamos yendo paso a paso y siguiendo todas las indicaciones del doctor. Estoy entrenando con normalidad, salvo en algunas ocasiones porque los exámenes arrojaron que aún no estoy recuperado al 100%, lo bueno es que el proceso ha sido rápido”, sostuvo Campos al ser consultado sobre cómo viene siendo el proceso de recuperación.

Asimismo, aprovechó en dar a conocer una noticia que no a muchos les gustará. “No estaré ante Melgar en Arequipa, aún es muy pronto. Las indicaciones médicas todavía no me dejan estar al máximo y yo tengo que hacerle caso al doctor. De igual forma, estamos muy tranquilos en el equipo porque Franco (Saravia) es un gran arquero y estoy feliz por todo lo que está logrando”.

Se espera que el portero pueda recibir el aval médico para poder enfrentar a Libertad el próximo martes 23 de mayo. Dicho partido será clave para que Alianza pueda seguir pensando en la siguiente fase de la Copa Libertadores 2023.