Iquitos: padres del bebé de 11 meses que murió apuñalado son sospechosos del crimen

El caso de un bebé de 11 meses que fue brutalmente asesinado en el puente Nanay, en Iquitos, tendría como responsables a sus padres. La Policía Nacional (PNP) no ha descartado que puedan ser los autores del crimen, pues aparentemente sus versiones no coinciden con los hechos.

Héctor Bernal Alva, Jefe de la IV Macro Región Loreto, comentó que tanto Jesús Bautista y Vanessa Cachique aún deben aclarar algunos puntos sobre el paseo que realizaban, en horas de la noche, en el lugar.

“Han acudido [el sábado 6] a inmediaciones de un puente que está tranqueado el ingreso, carece de alumbrado y no está inaugurado, donde hay una persona que cubre servicio las 24 horas y a partir de las 21 horas [9 de la noche] restringen el ingreso para evitar hechos delincuenciales”, comentó.

El Ministerio del Interior ofreció una recompensa para capturar a los responsables del asesinato. (Composición: Infobae)

El General PNP también indicó que los mencionados, que “no tienen con una relación formal”, ingresaron con supuestas mentiras al puente alegando que vivían al otro lado.

“Según manifestación del vigilante, han ingresado a ese puente diciendo que viven en el pueblo del otro lado, han entrado ahí cargando a esta criatura (...) en un lugar oscuro y desolado. Se está haciendo las diligencias policiales mediante un equipo especial de investigación a tiempo completo, con la presencia de un fiscal”, manifestó.

Posteriormente, remarcó que “hay contradicciones y los únicos que pueden narrar lo ocurrido es la pareja que estuvo en el lugar”.

En medio de las diligencias, el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de hasta S/ 150 mil “por información que permita la captura de quienes resulten responsables”.

“Si algún ciudadano posee datos idóneos que ayuden a la PNP a identificar y detener a los responsables de este homicidio, puede denunciarlos de manera anónima, gratuita y confidencial, llamando a la línea telefónica 0800 40 007″, se informó.

“Hay contradicciones y no se descarta que la muerte puede estar entre los dos: papá y mamá. La criatura fallece con un objeto punzocortante en la espalda, al lado lumbar, [que impactó en uno de sus pulmones]”, sostuvo el General PNP Bernal Alva.

El menor fue velado por sus padres, familiares cercanos y miembros de su comunidad. (Captura video/Iquitos al Rojo Vivo)

Versiones

Según la información recogida hasta el momento, la pareja llegó al lugar a las diez de la noche. Una hora antes, un vigilate en la zona prohíbe el paso a los ciudadanos por falta de alumbrado público, sin embargo, los padres de la víctima pudieron ingresar asegurando que vivían del otro lado.

En este marco, ambos narraron que dos desconocidos los abordaron, tras llegar en una motocicleta, para intentar robarles. De acuerdo con la madre del menor, empujaron a su acompañante y ella optó por correr.

“Me jalan hacia la pista y yo me arrodillo. En ese momento me da un manazo en la cara, me bota al piso. Yo no he soltado a mi hijo de la mano. Saca el cuchillo, o ya lo tenía en la mano, y le pica a mi hijo”, aseguró.

El padre de la víctima, comentó a su vez: “Nosotros no dejamos que nos roben. También teníamos una moto y no procedieron a robarnos. Abordaron a la mamá e hicieron lo que hicieron”, sostuvo en diálogo con Panamericana.

“Ellos han ingresado a un lugar (...) desolado, y luego se retiran corriendo [del puente] diciendo que los habían asaltado. Después llevaron al bebé al hospital”, señaló el general PNP Héctor Bernal sobre el menor, el mismo que falleció cinco días después.

Por otro lado, también se informó que los padres del bebé no tenían una relación sentimental y que, incluso, el sujeto había instado a su expareja a abortar, de acuerdo a América Noticias. El medio también señaló que estos discutían constantemente por la manutención del pequeño.