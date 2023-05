Jorge Benavides recordó el debut en el cine para adultos de Dayanita: “Le llamé la atención y al día siguiente nos plantó”

Jorge Benavides recordó el debut en el cine para adultos de Dayanita | ATV

Jorge Benavides apareció en su programa ‘JB en ATV’ sin caracterización y, por primera vez, decidió hablar como líder de su programa para aclarar las declaraciones de Dayanita, actriz cómica que dejó su espacio. El humorista fue parte del espacio titulado ‘El Valor de la Verdura’ en el que respondió más de una pregunta respecto a su excolaboradora.

Esta vez, su hermano Alfredo Benavides tomó el rol de ‘Beto Tortiz’ y fue el encargado de hacer los picantes cuestionamientos sobre la salida de Dayanita de ‘JB en ATV’. Como se recuerda, la actriz cómica dejó de aparecer de un momento a otro en el espacio y muchos se cuestionaban cuál era la razón.

Tiempo después, confesó que había cometido algunas faltas que le habían costado algunas llamadas de atención, pero finalmente aseguró que ella decidió dejar el espacio. Días después, ha aparecido en América Televisión e incluso ha confesado algunas infidencias de lo que vivía en su anterior trabajo frente a La Chola Chabuca en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’, espacio que compite con sus excompañeros.

Sus palabras no habrían sido del agrado de Jorge Benavides, quien decidió dejar atrás los personajes y salió al frente a defenderse y revelar más de un detalle de lo que realmente pasaba tras bambalinas con Dayanita. Las declaraciones del humorista han llamado poderosamente la atención de sus seguidores.

Una de las preguntas que se le hicieron a Benavides fue: ‘¿Plantó dos veces el programa?’. El cómico respondió que no, lo que fue recibido como una respuesta verdadera. Tras ello, explicó que no fueron dos veces sino tres. Ante ello detalló que la participación de Dayanita en el cine para adultos le incomodó y por eso decidió llamarle la atención.

“En realidad, fueron tres veces. La primera fue por la película porno. Cuando yo me entero dije ¿qué necesidad? De haber salido de las calles como cómico ambulante a dar un salto gigante a la televisión, en un programa y en un canal con un tremendo prestigio, ¿qué haces metiéndote a un canal porno?. No tiene sentido, probablemente el sentido era el dinero que le ofrecieron. Yo la llamé por teléfono y le llamé la atención”, comentó al inicio.

Jorge Benavides se refirió a la participación de Dayanita en el cine para adultos. (ATV)

Cabe señalar que, Jorge Benavides, detalló en una anterior pregunta que había puesto como condición para los integrantes de su equipo avisarle si se iban a presentar en algún programa para redes sociales, porque consideraba que no todos iban a dejar bien a los artistas, por ello le incomodó mucho más la decisión de Dayanita sin haberle consultado.

Luego de enterarse de la participación de la humorista en Inka Productions se mostró incómodo porque, además de mostrar su imagen como Dayanita, estaba representando al canal y al programa, hecho que no le gustó.

“Le dije que por qué había hecho eso. Muchos piensan que yo no soy el dueño de esas personas y que tienen la libertad de presentarse donde quieran, pero no es así porque desde el momento que tú trabajas en este programa y en un canal ATV, ya representas a ese programa y a ese canal. ¿Qué hace una persona que representa a JB en ATV y a ATV trabajando en un canal porno?”, se cuestionó el líder del espacio humorístico.

Jorge Benavides habló sobre la polémica salida de Dayanita. (ATV)

Le llamó la atención y ella no asistió a las grabaciones

Ya enterado de lo sucedido, Jorge Benavides decidió llamar a Dayanita para expresarle su molestia y recalcarle que no había avisado de esta participación. Lo que el cómico no imagino fue que su entonces colaboradora tomara la decisión de plantar al equipo por esta llamada de atención.

“La llamé para llamarle la atención y me pedía disculpas que no iba a volver a suceder. Después de esa llamada de atención fue la primera vez que falta. Al día siguiente ya no vino a grabar, plantó al programa”, relató.

Seguido, confesó que desde ese momento notó un cambio de actitud en la actriz que comenzó a no gustarle. “Ahí me di cuenta de que se estaba transformando. Quien llegó y recibía consejos y también llamadas de atención ya no quería recibir llamadas de atención ya no lo soportaba”, agregó Jorge Benavides.

Jorge Benavides habló sobre la polémica salida de Dayanita. (ATV)

Finalmente, reveló que luego de varias llamadas el día de la grabación del programa, Dayanita tomó el teléfono y refirió que había decidido no ir a trabajar porque se sentía incómoda, un hecho que en los casi 40 años de carrera artística de Jorge Benavides, nunca había visto.

“Cuando contestó el teléfono dijo que mi llamada de atención le había incomodado y que prefería no venir a grabar porque se había sentido muy mal. No voy a grabar y plantó. Cosa que con mi experiencia en televisión nunca ha sucedido”, sentenció el artista.