"Tú mataste a mi hijo": la confesión de una madre que culpa a su pareja de asesinar a su bebé de 11 meses en Iquitos

Versión cambió radicalmente tras contradicciones de los padres. Bebé de once meses murió acuchillado el pasado seis de mayo.

Escribir estas noticias siempre causarán un nudo en garganta y unas pausas entre cada palabra, y es que muchos se preguntan qué puede pasar por la mente de una persona para acabar con la vida de un ser indefenso, de un bebé de solo once meses. La historia de este niño que estaba a punto de cumplir su primer añito de vida ha conmocionado a Iquitos, dejando un sin sabor entre la realidad y la ficción por todas las contradicciones que los padres han caído por este caso.

El hecho se registró el seis de mayo, a pocos días de celebrarse el Día de la Madre en Perú. Eran las ocho de la mañana cuando en todos los noticieros nacionales salía el reporte de que un bebé había sido apuñalado varias veces porque intentaron asaltar a sus padres. Sin embargo, esta versión se fue cayendo, como cuando las mentiras no tienen sustento, como cuando una historia carece de argumentos y es que muchas cosas no cuadran, una de ellas, las versiones de los padres.

Madre del bebé de once meses contó estremecedora historia sobre por qué culpa al padre del menor de este homicidio.

Contradicciones en el caso del bebé muerto en Iquitos

Vanesa Cachique, madre del menor, hizo una revelación que ha puesto la mira en el padre del menor, el cual narró y destapó un arsenal de hechos que solo se viven entre cuatro paredes y que muchas mujeres callan por temor y por vergüenza.

Vanesa contó para el dominical de Latina, que ella tenía problemas con Jesús Bautista, padre del niño, pues todo se englobaba a la pensión de alimentos que el suboficial de tercera del Ejército del Perú tenía que entregar para la manutención del niño. Sin embargo, este sujeto desde un inicio puso “peros” para proteger al bebé, incluso la mujer contó que varias veces le pidió que abortara.

“Él me dijo que no quería hacerse cargo de mi bebé, incluso me dijo para abortarlo. Pero me negué. Por eso, ese día le dije: Tú has planeado todo esto para no pagarme la pensión de tu hijo (1600 soles)”, mencionó a Latina.

Los padres del bebé de 11 meses apuñalado regresaron al lugar del homicidio, pero hubo contradicciones. Video: Domingo al Día

Tanto el padre como la madre han modificado su relato de los eventos en varias ocasiones. Según la División de Investigación Criminal (Depincri) de Iquitos, es muy poco probable que Jesús Bautista tenga conocimiento preciso de cómo ocurrió el ataque debido a la escasa iluminación en el puente Nanay. Además, aunque el padre afirmó haber sido atacado por los delincuentes, no presenta heridas que respalden su declaración.

“Si querías matarme, me hubieses matado, pero no a mi hijo. Yo sé que tienes la culpa. Yo sé que lo has matado para que no me des la pensión. Para que te vayas seguro con tu mujer que está en Lima”, dice Vanessa, quien luego de ver a la cámara fijamente baja la mira buscando en sus pensamientos el porqué de este macabro crimen.

¿Qué fue lo que ocurrió y por qué murió un bebé de 11 meses?

El pasado domingo 7 de mayo, una pareja de jóvenes se presentó en el Hospital Regional de Loreto contando que su hijo, un bebé de 11 meses, había sido apuñalado durante un asalto en el puente Nanay. El niño fue ingresado de inmediato a la unidad de emergencias, ya que presentaba diversos cortes en el cuerpo que habían comprometido seriamente sus pequeños órganos.

El miércoles 10 de mayo, cuatro días después del incidente, el bebé falleció debido a la gravedad de sus heridas. Los padres relataron los acontecimientos en la comisaría local, pero las inconsistencias en sus testimonios levantaron sospechas entre los agentes del Departamento de Investigación Criminal de Iquitos.

Cuando la PNP llevó a la pareja hasta el lugar del presunto asalto, no coincidía lo que decían, pues para empezar, ellos fueron muy exactos con la versión, pero lo cierto es que en esa zona, en horas de la noche, no se puede ver con claridad, la luz es muy exacta e ineficiente como para dar detalles de rasgos, o diferenciar colores.

Testigo clave

Las personas que se han dirigido por el río Nanay, saben que hay vigilancia porque el paso es restringido, es por eso que hay un personal cuidando esta entrada y fue él, quien contó a la policía detalles que la pareja contó y que pone en serios aprietos sus testimonios.

Vanesa Cachique y Jesús Bautista ingresaron al puente alrededor de las 10 de la noche, llevando al pequeño en brazos. El trabajador les advirtió sobre el peligro de transitar por esa área debido a la oscuridad que los delincuentes aprovechaban. Sin embargo, indicó que la pareja hizo caso omiso de la advertencia.

“A las 10 de la noche (ingresaron). Ya estaba cerrado, les advertí lo que puede pasar por allá. Es oscuro, no tiene luz y es peligroso”, contó el hombre en diálogo con Reporte Semanal.

“Ellos regresan casi a las 11, no decía nada, solamente gritaron diciendo ‘está cerrado, está cerrado’ (la tranquera). Luego me dice ‘abre la tranquera’. Más allá estaba el serenazgo y pasaron nomas, se cruzaron con ellos, no pidieron auxilio”, agregó el trabajador del sector.

Policía desconfía de versión, pero seguirán las investigaciones

Tras este caso que ha conmocionado a Iquitos, la PNP a cargo de este caso ha encontrado diversas contradicciones que lleva a sospechar mucho de los progenitores.

“En cierto modo, hay ciertas contradicciones que se están aflorando. No te podría decir más, porque es parte de la investigación”, sostuvo el comandante PNP Willian Arce, jefe de la Depincri de Iquitos.

Hasta el momento, van a continuar las investigaciones en este caso para esclarecer qué fue lo que pasó con este bebe, un alma inocente que a su muy corta edad conoció la muerte.

La Fiscalía no descartó la posibilidad de abrir una investigación contra los padres del menor, cambiando su condición de víctimas a sospechosos en el caso. Mientras tanto, la madre persiste en acusar a Jesús Bautista de ser el responsable de planificar la muerte de su hijo para evitar el pago de la pensión alimenticia.