¿'Cuto’ Guadalupe fue vendido a Europa con los videos de Eduardo Esidio?: la divertida versión del brasileño

Eduardo Esidio dio su versión sobre la supuesta venta de 'Cuto' Guadalupe a Europa con videos suyos.

Luis Guadalupe es exfutbolista peruano que vistió muchas camisetas en el balompié nacional tales como Universitario, Juan Aurich, León de Huánuco y otras más. Asimismo, tuvo la oportunidad de emigrar al extranjero. Estuvo en Argentina, Grecia y Bélgica. Precisamente, su venta a este último país de Europa fue muy polémica, debido a que muchos decían que sucedió gracias a los videos de un excompañero, Eduardo Esidio.

El brasileño era un goleador innato, es más marcó un récord por muchos años en el fútbol de este país, anotó 38 tantos en una sola temporada (2000). Precisamente, el año en el que el popular ‘Cuto’ fue traspasado a KV Malinas. Por ese motivo, adémas de su muy parecido físico, se armó una historia que el exdefensor llegó al viejo continente gracias al exdelantero.

23 años después, Esidio contó su versión para el programa de Youtube llamado La Fe de Cuto. El nacido en Sao Paulo señaló que él se enteró gracias a la prensa, pues esta lo perseguía para consultarle sobre el tema. Algo que le sorprendió.

“Me paraban buscando los periodistas, yo que voy a decir, yo no sé, si alguien tiene que hablar es Alfredo González. Yo no sé de nada. Me estaban buscando para ver si sabía”, comenzó ‘Edu’ en primer lugar.

“Alfredo si podía hacer eso, me decían ‘Oye Edu, a Guadalupe lo han vendido con tus goles’. En un inicio dije que si podría ser por el parecido. Ellos me decían ‘de la cintura para abajo eras tú y de la cintura para arriba era Guadalupe’”, exclamó Esidio causando la risa de ‘Cuto’.

El exgoleador de Universitario manifestó que él insistía que le preguntaran a Alfredo González, presidente del club en ese entonces, y dio una clara explicación por qué no pasó eso. “¿A los europeos? Tú estás loco”. Además, se animó a bromear. “Tú vas a estar caminando y ellos van a ver los videos y van a decir ‘esa imagen está media rara’”.

“Y un periodista me dice ‘¿Sabes por qué ha regresado Guadalupe?’ y yo le digo que no. Y él me dice ‘Porque allá no ha metido gol ni en la pichanga’. La gente decía vete de acá”, detalló el exjugador del país de la zamba, desatando las carcajadas de su amigo. “Tres años de mi vida y no hice gol en la pichanga”, finalizó Luis.

Cuto Guadalupe permaneció tres temporadas en Bélgica y luego retornó a Universitario. (Trome)

La carrera de Eduardo Esidio en Perú

El exdelantero hizo su debut profesional en Brasil vistiendo la camiseta de União São João. Luego de jugar varios años en su país, se quedó sin equipo y recibió el llamado de Perú. Gracias al buen papel de su compatriota Rosinaldo Lopes, Alcides Vigo se animó a contrarlo.

En su campaña, que duró 6 meses, con la escuadra de Lima logró anotar 6 goles, no obstante, no pudo evitar el descenso de su equipo. Su registro goleador llamó la atención de otros equipos del campeonato, tales como Juan Aurich y Universitario. Finalmente, se incorporó a este último.

Con el conjunto ‘crema’, conquistó su primer título y también fue parte del tricampeonato (1998,1999 y 2000). Posteriormente, de forma inesperada, Esidio se marchó al clásico rival, Alianza Lima. Ahí no le fue tan bien en lo personal, no obstante, se consagró campeón nacional.

Eduardo Esidio, en su paso por Universitario, se consagró máximo goleador y mejor jugador del campeonato peruano en 2000.

Homenaje a Esidio de Universitario

Recientemente, Eduardo Esidio recibió un homenaje por parte de la ‘U’. Se dio después del triunfo 2-1 ante Atlético Grau el 9 de abril pasado en el estadio Monumental. El brasileño saltó al gramado del complejo deportivo de Ate, tenía puesta la camiseta del tricampeonato y fue ovacionado por los miles de hinchas. Él agradeció con aplausos.