Reimond Manco le brinda su apoyo a Paolo Hurtado y espera que recupere a su familia: “Es un ser humano”

Reimond Manco remarcó que tiene una gran amistad con Paolo Hurtado, a quien considera como un hermano. Enterado de la situación que atraviesa el futbolista con su aún esposa Rosa Fuentes, por haberle sido infiel con Jossmery Toledo; el exdeportista no dudó en solidarizarse con su compañero.

Reimond Manco aseguró que Paolo Hurtado es una buena persona y “sea lo que sea, es un ser humano”. El exfutbolista señaló que espera que su gran amigo recupere pronto a su familia.

“Paolo es mi hermano, hemos sido promoción, hemos dormido juntos muchas veces. Son temas delicados en los que uno no puede opinar, es mejor no opinar es delicado”, dijo en un principio a América Espectáculos.}

Espera que Paolo Hurtado y Rosa Fuentes se reconcilien

Sin embargo, recalcó que Paolo Hurtado está haciendo todo para recobrar su matrimonio con Rosa Fuentes, pese a que ella asegura que no dará marcha atrás.

“Le mando mi apoyo, sea lo que sea es un ser humano y es una buena persona, como papá lo he visto que es un gran papá, es mi hermano y yo tengo que estar ahí para eso están los amigos”, indicó Reimond, quien no dudó en halagar a la madre de los hijos de Paolo Hurtado.

“Espero que puedan solucionarlo. Veo que lo hacen y es lo más importante. Rosa es una buena persona, ha sido una buena esposa. Los dos son personas adultas y van a solucionarlo por el bien de los bebés”, dijo.

Como se recuerda, Paolo Hurtado fue captado en dos oportunidades con Jossmery Toledo. La primera vez en Cusco y la segunda en un bungalow de Santa Eulalia, junto a la familia del futbolista.

Reimond Manco brindó su apoyo a Paolo Hurtado tras separación por infidelidad.

Jossmery Toledo asegura que ya no está con Paolo Hurtado

La expolicía brindó declaraciones pro primera vez después de ser captada con Paolo Hurtado, un futbolista casado y con hijos. En conversación con ‘Amor y Fuego’, Jossmery Toledo pidió disculpas y señaló que “por sus valores está soltera”.

Asimismo, dijo que no puede llamar relación a lo que tuvo con Paolo Hurtado. “No sé si en verdad fue una relación, porque todo fue una mentira. Nada, simplemente ya no quiero hablar más del tema, dejar todo en el pasado, si me equivoqué, ya no voy a caer en lo mismo y las mentiras tienen patas cortas”, dijo.

Además, se refirió a las imágenes en las que aparece el integrante de Cienciano ingresando a la casa que comparte con Rosa Fuentes.

“Yo no voy a hablar nada de la señora. Yo estoy soltera desde hace un buen tiempo, feliz, contenta, enfocada en lo mío. Yo por mis valores estoy soltera, las mentiras tienen patas cortas, yo creo que ustedes tienen unas imágenes donde él entra a su casa, se queda ahí con ella, comparte también muchas cosas con ella, va también a su nuevo local. Creo que la gente se da cuenta de todo, yo voy a seguir con lo mío, haciendo mis eventos, enfocada en mis cosas y habrá otra Jossmery”, resaltó.