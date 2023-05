La ex conductora de la “Movida de los sábados” tiene más de una pelea en público con algunos de sus invitados a “América Hoy”.

Este miércoles, Janet Barboza y Angie Jibaja protagonizaron un tenso momento en “América Hoy”. El enfrentamiento inició porque la conductora de televisión señaló que la modelo cuenta con una orden de alejamiento contra sus hijos, algo que no le gustó a la ‘chica de los tatuajes’ que se encuentra en Chile.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la conductora se pelea en vivo con uno de los invitados del programa. Ya ha tenido episodios similares en otros momentos.

Janet Barboza y los famosos con los que se peleó en vivo

Angie Jibaja

El fuerte altercado se produjo porque la modelo se enojó con la conductora por insinuar que no puede ver a sus hijos por una orden de alejamiento que tiene. “Mira, Janet Barboza, cuando hables algo, te pido que te informes”.

“Yo no tengo ninguna restricción para poder verlos, ese señor (Jean Paul Santa María) está mintiendo con ese tema, la restricción que tengo es hablar sobre mi familia”, enfatizó Jibaja. Ante esta respuesta, Janet le pidió a la modelo que no se tome a personal la pregunta o el comentario porque solo hacía su trabajo.

Janet Barboza y Angie Jibaja protagonizaron un tenso momento en “América Hoy” porque la modelo se enojó con la conductora por insinuar que no puede ver a sus hijos por una orden de alejamiento que tiene.

Como la situación se estaba volviendo tensa, Ethel Pozo decidió intervenir e intentar poner paños fríos. “No dudo del amor que tú sientes, como toda madre, pero ¿consideras que estás sana para poder tener a tus hijos? Porque, quizás, tus menores te agarraron miedo”. Sin embargo, los comentarios de la hija de Gisela Valcárcel solo incomodaron más a ‘la chica de los tatuajes’ que cuestionó: “Por qué podrían tener miedo si ni siquiera me dejan verlos hace mucho tiempo”.

La respuesta de Angie no fue del agrado de Janet, por lo que le recordó cómo fue en el pasado. “Por las experiencias que desgraciadamente han visto tus hijos cuando estaban contigo”. Algo que enojó mucho más a la modelo: “No quiero hablar contigo, Janet… No me caes bien”. Finalmente, Ethel Pozo tuvo que intervenir para que no pase a mayores la discusión.

Fabio Agostini

La ‘rulitos’ y Fabio Agostini se enfrentaron cuando empezaron a hablar de un posible ingreso de Mark Vito al OnlyFans. Janet señaló que la plataforma de contenido era un negocio rentable, pero no tanto para el modelo, pues, insinuó que no le habría ido bien con sus fotos.

Fabio Agostini trabajó en Londres lavando platos. (Instagram)

“Barboza, cuando te juntas con Fabio Agostini te pasan cosas malas y si quieres un día te invito a comprobarlo. Aquí el OnlyFans está mal visto por las personas, pero es una plataforma donde realmente tú puedes subir contenido de todo tipo. Si quieres te enseño mi contenido y luego me dices si me fue bien o mal… Tus amigas me han llamado para tener una noche conmigo que es diferente. Yo lo admito, soy un todoterreno igual que tú”, dijo el ex chico reality.

Sin embargo, ante la respuesta sarcástica de Janet Barboza, el modelo no se quedó callado y siguió con el conflicto. La producción del magazine matutino tuvo que apagarle el micrófono ante las fuertes palabras que decía.

“Me he apagado porque tu productor me está diciendo que afloje contigo porque tienes miedo. Si me dan, yo doy el doble. No me voy a quedar callado, si me buscan la lengua, me va a buscar más que la lengua. Si pretende dejarme callado, yo la dejo antes a ella callada. A papá Agostini le quieres callar la boca. Da gracias que está tu productor aquí y no te dejo calladita. Protégela, pobrecita, que no tiene argumentos”, acotó.

Jean Paul Strauss

Janet Barboza volvió a tener fuertes palabras contra el cantante Jean Paul Strauss e incluso lo llamó sabandija.

Janet Barboza tuvo una relación de dos años con Jean Paul Strauss, pero esta historia terminó cuando el cantante fue captado por el programa “Amor, amor, amor” de Latina besando a una misteriosa joven en una discoteca en Arequipa. Desde aquel momento la conductora no ha tenido nada bueno para decir de su expareja.

“Gracias a todos quienes me escriben… Estoy viviendo la peor pesadilla de mi vida. Tengo el corazón roto y hasta siento odio. Gracias, JP”, escribió en aquel momento Janet Barboza.

Hace unas semanas, la conductora volvió a tener fuertes palabras contra el cantante e incluso lo llamó sabandija. “A todas las mujeres se nos ha cruzado una sabandija en su momento (…) Michelle no te estamos criticando, sino quien tendría que sentirse mal es la sabandija que se aprovechó (…) Yo aprendí que no Michi, en el amor no (se mezcla ni se presta dinero), te peleas y no te devuelven un sol”, sentenció.

Sofía Franco

El enfrentamiento entre Janet Barboza y Sofía Franco fue sorpresivo. Todo empezó cuando hablaban del viaje de Yahaira Plasencia, quien no llevó a su novio Jair Mendoza a los Premios Lo Nuestro 2023. Entonces le consultaron a la conductora si hubiera seguido en pareja con Miguel, le pedía que la acompañe.

Pero antes que la ‘Rulitos’ conteste, Sofía Franco señaló que Barboza sí lo hubiera hecho, ya que necesitaba a alguien “que le cargara el neceser y las carteras”. Esto no le gustó nada a la compañera de Ethel Pozo y le respondió: “Yo no hablo del pasado (…) Hoy día vamos a hacer 2x1 (casting para buscar novio) porque Sofía también está soltera… A mí me gustan que sean fieles”, señaló en clara referencia a Álvaro Paz de la Barra.

Tras esta indirecta, la cual fue muy directa, Sofía Franco resaltó que Miguel Bayona “tampoco dio la talla”, dando a entender que también le fueron infiel a Janet Barboza.