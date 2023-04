A qué se dedicó Fabio Agostini antes de convertirse en chico reality y cómo llegó a Perú

A qué se dedicó Fabio Agostini antes de convertirse en chico reality. (YouTube)

Fabio Agostini estuvo como invitado en el canal de YouTube de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, donde habló de su vida lejos de los reflectores. El español contó a qué se dedicaba antes de convertirse en un chico reality y ganar popularidad dentro de los programas de competencia nacionales e internacionales.

Como se sabe, el modelo se encuentra gozando de la fama que ganó en nuestro país tras su participación en ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’. Comenzó a sonar en la farándula peruana por su explosiva personalidad y su romance con la actriz Mayra Goñi. Sin embargo, antes de poder disfrutar del reconocimiento público, el animador se dedicó a trabajar en restaurantes.

Fabio Agostini confesó que tenía todas las comodidades en su hogar en España, pero decidió buscar otras experiencias y se mudó a Londres para empezar con su vida laboral tras cumplir la mayoría de edad. Aunque al principio estuvo emocionado, no todo fue como lo imaginó y terminó pasándola mal, quedándose solo cuatro meses en Inglaterra.

“A los 18 años me fui a vivir a Londres. Me quise buscar la vida a lo loco. Trabajaba en un bar por la noche sirviendo tragos y por el día trabajaba en un restaurante lavando platos. Quería vivir experiencias nuevas, salir de mi zona de confort”, señaló.

“Me fui asustado de casa. La pasé muy mal en Londres. Sí que mi padre me ha ayudado una que otra vez, pero procuraba no pedirle nunca nada. Estuve cuatro meses y me largué, no aguanté más. Inglaterra no me gustó. Después me fui a Barcelona a trabajar en tiendas retail y la pasé muy mal doblando ropa por 13 horas. Estuve ahí dos años“, agregó.

Fabio Agostini trabajó en Londres lavando platos. (Instagram)

¿Cómo se convirtió en chico reality?

Fabio Agostini contó que su hermano, fue la persona que lo introdujo en el mundo de los realities de competencia. Según relató, Bruno Agostini se mudó a Ecuador y un día, mientras caminaba por la calle, una reconocida productora de dicho país se le acercó para invitarlo a ser parte de ‘Calle 7′, programa concurso que estaba muy de moda en 2012 y donde le pagaron 750 dólares.

“Bruno me empezó a decir: ‘Vente ya (a Ecuador) que te ha visto la productora y dice que te va a meter, que le gustaste, que eres mi hermano y no vas a hacer casting’. Yo estaba en Barcelona, agarré mis ahorros y me mudé para Ecuador. Ahí empecé a trabajar con Bruno y empezamos a hacer ruido. Nos estaba yendo muy bien”, acotó.

¿Cómo llegó Fabio Agostini a Perú?

Luego del fin de la primera temporada de ‘Calle7′, Fabio Agostini comenzó a buscar otros empleos, pero un día conoció a una peruana que le contó sobre los realities en Perú. Ella le dio algunos contactos que lo iban a ayudar a ingresar a la televisión. El modelo decidió mandar sus vídeos del programa ecuatoriano y no pasó mucho tiempo para que sea invitado a formar parte de ‘Combate’.

“Me dejó el contacto de una agencia y le mandé mis videos en Calle 7 y como me desenvolvía. El mismo día me mandan un correo y me dicen que me querían en Combate. Me dicen ‘Mañana tenemos una videollamada con los productores’. Hablamos, negociamos y me dijeron que sí, que la semana que venía me querían en Perú”, relató.

En aquel entonces le ofrecieron 3 mil dólares mensuales y Fabio Agostini no dudó en aceptarlos. Incluso, promocionó a su hermano y la producción de ATV también pidió que Bruno Agostini ingrese a Combate. Es así como los populares “Hermanos Agostini” llegaron a Perú.