Néstor Villanueva exige a Susy Díaz medio millón de soles de indemnización por difamarlo

Néstor Villanueva exige medio millón de soles de indemnización a Susy Díaz por difamación.

Néstor Villanueva llegó bastante molesto al programa de ‘América Hoy’, la mañana del miércoles 10 de mayo y exigió a Suy Díaz el pago de una indemnización de medio millón de soles por haberlo difamado, al señalar que habría maltratado a su Flor Polo Díaz y que sus familiares habrían agredido a su menor hijo.

El cantante de cumbia cumplió su palabra y mediante una carta notarial le pidió rectificarse a su exsuegra por las acusaciones que hizo contra él en televisión nacional. “Tengo una imagen personal y dicha imputación contra mi persona y de mis señores padres es totalmente falsa y calumniosa”, dice al inicio del documento que le envió a la artista.

“Fui víctima de una difamación por parte de Susana Díaz Díaz, donde menciona que yo lleve a mi menor hijo de viaje a Chancay y al retornarlo al domicilio llegó con la espalda morada y la muñeca doblada. Solicito a Susana Díaz llegar a un acuerdo conciliatorio a la indemnización por daños y perjuicios por la suma de 500 mil soles”, detalla la carta notarial.

Resulta que, Susy Díaz hace algunas semana acudió al magazine de Ethel Pozo y señaló que delante del padre de Néstor Villanueva, el cantante maltrataba a su hija Flor Polo Díaz cuando estaban casados.

“Mi nieto chiquito llegó con toda la espalda morada... mi hija me ha contado que delante del señor la maltrataba”, indicó.

Por ese motivo, es que Néstor sumamente ofuscado le envió una carta notarial a la excongresista para que le demuestre con pruebas dichas acusaciones o de lo contrario le pague una indemnización de medio millón de soles.

“No es la primera vez que salen a difamarme, lo han hecho miles de veces... Yo nunca salí a responderle ni a defenderme, voy a tener que actuar legalmente y comprobar todo lo que están diciendo. No voy a permitir que sigan manchando mi nombre y sigan hablando mal de mi persona. Nadie puede salir a televisión a humillarte o a salir decir una serie de cosas y quede como si nada, solo por generar publicidad, promocionarse o generar dinero”, expresó.

Susy Díaz indica que Néstor no tiene moral para demandarla

Susy Díaz de inmediato respondió mediante un comunicado a la que tuvo acceso el programa de América TV y señaló que le parece incongruente que la acuse un hombre que tiene denuncias de ser una persona agresiva con su exesposa.

“Resulta ilógico que el solicitante primero se exhiba públicamente exponiendo sus patrones de conducta, sabiendo de qué existe varios procesos con mi hija donde al solicitante se le acusa de ejercer violencia”, expresó mediante un documento.

Por su lado, Néstor respondió en vivo, asegurando que no hay ni una sola prueba fehaciente que demuestre esas acusaciones en contra de él. “¿Han demostrado alguna prueba de todas las acusaciones que me han hecho?, todas las documentos o la mayoría están archivadas porque no hay ninguna prueba”, aseguró.

Susy Díaz indicó que Néstor Villanueva no tiene moral para demandarla.

Néstor Villanueva asegura que cumple con la pensión de sus hijos

Asimismo, Néstor Villanueva aclaró que hasta la fecha ha venido cumpliendo con el pago de la manutención de su pequeños y es totalmente falso, lo que mencionó su expareja ‘Florcita’ Polo Díaz.

“Me han perjudicado mucho en lo laboral y aclaró que yo cumplo hasta el día de hoy con la pensión de mis hijos. Hace unos días, Flor salió a denunciar públicamente que yo no cumplía. Yo pago los fines de mes para evitar problemas o que se acumule, le doy semanal o quincenal a la madre de mis hijos. A mí me ha bajado el trabajo, pero yo sigo cumpliendo con mis hijos”, aseveró.

Néstor Villanueva no dará marcha atrás con su demanda

Valeria Piazza, conductora que por el momento reemplaza a Brunella Horna en el magazine, le consultó al cantante de cumbia en el caso Susy Díaz se retracte, él retiraría la demanda. Ante lo cual, Villanueva señaló que era demasiado el daño que le habían hecho y que permitió por muchos años.

“He aprendido en estos días, no hay precio para que malogren tu imagen, nadie puede salir a difamarte, el dinero no interesa. El honor y la imagen no tiene precio. ¿Qué pasaría si alguien me difama y me crean una imagen de pegalón?, nadie me contrataría”, resaltó.