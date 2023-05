Michelle Soifer llamó a Kevin Blow para verse y él la rechazó: “Yo estoy casado”. | Magaly TV La Firme.

Michelle Soifer tuvo una interesante entrevista con Yaco Eskenazi, donde no solo habló de su carrera musical, sino también de sus anteriores romances, volviendo a mencionar a Kevin Blow, con quien acabó en malos términos.

De acuerdo a las declaraciones de la cantante, si ella tuviera la posibilidad de retroceder el tiempo, nunca hubiera iniciado una relación sentimental con el dominicano. “Ojalá pudiera volver atrás y no conocerlo”, dijo muy convencida.

Aunque sus palabras pasaron por desapercibido en un primer momento, ‘Magaly Tv La Firme’ decidió llamar a Kevin Blow para saber su opinión al respecto, ocasionando que este exmodelo arremeta contra la popular ‘Michi’.

Michelle Soifer. América TV.

Según el dominicano, hace exactamente un año y medio, Michelle Soifer se comunicó con él para saber cuál era su situación sentimental y si es que existía la posibilidad de que ellos se puedan volver a ver; sin embargo, él la rechazó rotundamente señalando que estaba casado y que su pareja esperaba a su primer hijo.

“Ella me llamó hace año y pico, yo sentí, conociéndola, que ella me llamó tirando la esperanza a ver en qué ando, pero yo le comenté y le dije: ‘mira, lamentablemente las cosas son diferentes ahora, yo estoy casado, tengo mi pareja y está embarazada esperando un hijo, pero de ahí para que yo vuelva para Perú o que tú quieras venir para acá, no se va a poder’”, comentó.

Asimismo, Kevin Blow sostuvo que tomó la decisión de abandonar el Perú porque era la única manera de alejarse de la exintegrante de ‘Esto es Guerra’. “Era la única forma de deshacerme de ella, de Michelle Soifer”, señaló.

Michelle Soifer.

No volvería a dejar a su familia

El dominicano recordó que en el pasado dejó a su familia por salir con la exchica reality, por lo que hoy en día no volvería a cometer ese mismo error, recordando que él en un momento se convirtió en el amante, esto debido a que en ese momento la cantante tenía un romance con Erick Sabater.

“Yo no le aceptaría ni a ella ni nadie que llegue destruir una familia, por ese calentón, haciendo caso a una loca como ella porque cuando ella habla de que se arrepiente de la relación, lo primero que ella tiene que arrepentirse es de haber coqueteado, mandarme a buscar, que yo vaya a su casa y (ella) esperando en pelotas. Ella debe arrepentirse de eso”, señaló.

Kevin Blow y Michelle Soifer cuando estaban juntos. Facebook.

Pide que deje de mencionarlo

Finalmente, Kevin Blow le pidió a Michelle Soifer que deje de mencionarlo cada vez que va a sacar a la luz un nuevo tema, y es que pese a que ella ha señalado que quiere dedicarse a su carrera musical, siempre recuerda sus anteriores relaciones, además de los escándalos que protagonizó en su momento.

“Han pasado casi 4 años desde que nosotros decidimos cada quien coger su camino y ella supuestamente anda construyendo una carrera musical limpia y ella siga recurriendo a cosas del pasado, no se si para promocionarse, no sé si está un poco apagada y necesita mover redes”, cuestionó.