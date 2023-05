Cuáles fue la pregunta de Henry Spencer que molestó a Carlos Alcántara y comenzó con su rivalidad

Henry Spencer y el origen de su rivalidad con Carlos Alcántara. (Captura)

No muchos conocían sobre el enojo de Carlos Alcántara con Henry Spencer. Las recientes declaraciones del creador de contenido generaron varias dudas entre sus seguidores y los del actor, pues el youtuber se animó a hablar sobre su rivalidad con el comediante en una entrevista para el canal de YouTube del humorista Jorge Talavera.

El creador de ‘La Habitación de Henry Spencer’ se mostró muy apenado de que el también productor peruano esté molesto con él, pues su intención nunca fue dejarlo mal ante la opinión pública cuando le preguntó sobre su experiencia dirigiendo la cuarta película de ‘Asu Mare’.

“Se ha peleado conmigo. Ha aparecido en varias entrevistas diciendo ‘este chico que ha cumplido 16 años y que se muere por ser famoso y ya ganó su premio Luces pues’. Está molesto porque, de manera absolutamente equivocada, piensa que yo he ido a la alfombra roja a joderlo”, dijo Spencer.

¿Por qué Carlos Alcántara se molestó con Henry Spencer?

En febrero de este 2023 se llevó a cabo el avant premiere de ‘Asu Mare: Los Amigos’, película que cuenta la historia de los mejores amigos de Carlos Alcántara. A la alfombra roja llegaron varios artistas y medios de comunicación para cubrir el evento, entre ellos, Henry Spencer con su micrófono y cámara en mano.

El influencer le hizo algunas preguntas, sin imaginar que una de las respuestas del recordado ‘Machín Alberto’ generaría polémica. El actor confesó que vio algunos tutoriales en internet para dirigir la cinta nacional, ocasionando múltiples críticas en redes sociales y en programas de entretenimiento.

“Yo creo que es acumular experiencia. No he estudiado dirección, pero digamos que ahora, cuando tuve que asumir la dirección, empecé a ver algunos tutoriales. Yo no soy una persona formada en dirección ni formada en cine. Si me preguntan sobre cine, de verdad que no sé mucho”, fueron las palabras de Carlos Alcántara.

Según explicó Henry Spencer, el comediante habría pensado que sus interrogantes fueron para incomodarlo y que solo buscaba originar escándalo en la prensa. Sin embargo, Luis Carlos Burneo aseguró que todo se trataba de una equivocación y que nunca tuvo malas intenciones al hablar con él.

Carlos Alcántara contó que aprendió dirección de cine con tutoriales de YouTube. (TikTok)

Henry Spencer quiere hablar con Carlos Alcántara

Henry Spencer contó que ha intentado comunicarse con el artista nacional para arreglar sus diferencias, pero al parecer, Carlos Alcántara no quiere responderle. “Me da mucha pena. Yo he hecho esfuerzos tremendos con amigos cercanos, con gente intermediaria, para conversar con Carlos. No quiere conversar conmigo. Ni siquiera para entrevistarlo, para acercarme a él y decirle ‘oye, Carlos, quiero explicarte que he ido a tu alfombra a ironizar sobre un tema que era tendencia’. Nadie lo ha tomado de mala onda”.

“No entiendo cómo Carlos Alcántara cree o pueda asumir que yo he ido a hacerle daño o molestarlo, pero para nada. Al contrario, yo lo admiro un montón, lo estimo mucho. Entonces, se siente bien extraño, pero simplemente hay que aceptar que no quiero conversar conmigo, pero me da pena”, agregó.

Henry Spencer lamenta que Carlos Alcántara no quiera hablarle. (YouTube)

¿Qué dijeron los usuarios sobre Carlos Alcántara?

Las críticas contra Carlos Alcántara no se hicieron esperar, no por el hecho de no haber estudiado dirección de cine y solo haya decidido ver tutoriales en YouTube, sino porque teniendo los recursos económicos para hacerlo, decidió no aprender de forma profesional.

“Algo que me molesta de lo que está pasando con Carlos Alcántara es que, si bien no tienes que estudiar necesariamente para ser director, es importante especializarte. (...) Sostener una película con solo tutoriales y sin una base cinematográfica con la cual guiarse y apoyarse solo hace que el cine comercial en Perú sea aún peor”, dijo un usuario.