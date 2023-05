Venta de viviendas en Lima y Callao se recuperó en marzo, según ASEI

Sector inmobiliario inicia recuperación, tras primer trimestre de 2023, sólo se decrece en 1.1%.

Durante el primer trimestre del 2023, las ventas de viviendas en Lima Metropolitana y Callao decrecieron en 1.1% frente a similar período del año pasado; sin embargo, en marzo registró una fuerte recuperación debido a un mejor panorama del sector inmobiliario, según informó la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), en su último reporte.

Te puede interesar: Negocios internacionales: ¿cómo los peruanos pueden innovar en los mercados extranjeros?

Ante este resultado, Miguel Díaz, gerente de la División de Negocios de ASEI, señaló que en el tercer mes del año se registraron 1684 unidades de viviendas vendidas en la capital, lo que significó que las ventas de este sector crezca 4% en comparación a marzo del 2022, cuando se vendió 1591 unidades.

“En marzo de este año se registró cifras récord de ventas debido a que en febrero y marzo el Banco Central de Reserva del Perú mantuvo su tasa de interés en 7.75% y esto impacta positivamente en la tasa de interés hipotecaria. Además, el dólar se mantiene estable y a la baja. Esta percepción en el mercado estimula a la venta de nuevas viviendas”, comentó el ejecutivo.

Te puede interesar: Tipo de cambio: ¿El dólar podría bajar a menos de S/ 3.70 en mayo?

Asimismo, el informe de ASEI, que mide el comportamiento del sector inmobiliario y las preferencias de los compradores, reveló que en el periodo 2021 y 2022, la venta en Lima Metropolitana se incrementó en cuatro puntos porcentuales impulsada por Lima Top, que alcanzó 40% de crecimiento frente a las ventas del año anterior.

Oferta y ventas confirman tendencia

Lima Top que representa el 29% de las ventas 2022, lidera el crecimiento con más de 1.300 ventas adicionales con relación al 2021. Por su parte, Lima Moderna concentró el 39% de las ventas totales en Lima Metropolitana durante el 2022. No obstante, decrece un 7% frente al 2021.

Te puede interesar: Cómo el salario bajo demanda puede hacerle frente a la inflación y el alza de precios

En Lima Top la demanda por las viviendas menores a 60m2 continúa subiendo y hasta el momento alcanza un 130% de crecimiento con respecto a las ventas del 2021, mientras que las de 60m2 a 100m2 lo hacen en un 30%.

Según el estudio, cada sector cuenta con distritos predilectos. En el caso de Lima Top, Miraflores, Barranco y Surco crecieron en ventas en más del 30% respecto al año anterior. En Lima Moderna, Jesús María crece por encima del 6%, mientras que Lince, Pueblo Libre y San Miguel registran decrecimientos mayores al 13%.

En estos dos últimos, el ticket promedio de venta se incrementó en más del 6%, lo cual podría ser un indicador de esta decreciente preferencia.

Nuevas viviendas.

Lima Centro es el tercer sector con mayor índice de ventas con 2.769 unidades, que representan el 17% de las ventas de Lima Metropolitana, y junto con Lima Top son los sectores con mayor crecimiento con un 13% y 40% respectivamente, frente al 2021.

Cercado de Lima es el distrito que destaca en este segmento gracias a las 1001 viviendas vendidas, donde se denota la preferencia por los espacios entre 60m2 y 100m2.

Los últimos años se observa una tendencia creciente de la oferta inmobiliaria de viviendas. Sin embargo, a raíz de la crisis política iniciada en abril 2021 se observó un decrecimiento constante debido a la disminución de la inversión privada.

No obstante, el representante de ASEI sostuvo que en el presente año se está viendo mayor oferta de viviendas y se están impulsando ferias inmobiliarias con diferentes tendencias para las familias peruanas. “A pesar de la situación del país no hay empresa que no haya dejado de invertir en nuestro sector”, comentó Miguel Díaz.

A pesar de ello, el sector muestra una recuperación, por lo que se espera que este 2023 tenga resultados muy positivos, teniendo en cuenta que al cierre del 2022 Lima Metropolitana incrementó sus ventas en un 4%.