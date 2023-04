Facundo González habló de las imágenes junto a Onelia Molina: “Ella es soltera y yo también”

Facundo González se pronuncia sobre imágenes con Onelia Molina. (América TV)

Facundo González se pronunció sobre las imágenes que lo vinculan a Onelia Molina, integrante de ‘Esto es Guerra’ que en las últimas horas ha generado titulares en los medios de comunicación tras ser captada saliendo del departamento de Mario Irivarren y luego invitando al popular ‘Wacho’ a su domicilio para cenar. Según el programa ‘Amor y Fuego’, la joven habría estado saliendo con ambos.

La modelo se defendió poco antes de la difusión de las imágenes, aclarando que las dos situaciones sucedieron en distintas fechas y descartó cualquier tipo de relación amorosa con la popular ‘Calavera coqueta’. Asimismo, señaló que no es pareja del argentino, pero no negó que pueda comenzar un romance en el futuro.

La noticia no pasó desapercibida para Johanna San Miguel y durante la última edición de ‘Esto es Guerra’ no dudó en fastidiar a Onelia Molina con Facundo González. La conductora comenzó a preguntarle a la arequipeña por su situación sentimental con el chico reality; sin embargo, fue el extranjero quien terminó aclarando lo que sucede entre ambos.

“No hay nada que ocultar. La verdad nos llevamos muy bien, somos patas. Yo soy una persona soltera, ella también. La pasamos chévere, yo soy pata también de su hermano. Nos van a ver en ocasiones juntos y separados, no hay ningún problema. Fuimos al cine, la pasamos bien”, indicó.

La presentadora siguió insistiendo y le preguntó si tendría exclusividad con Onelia Molina, pues se vería mal que él salga con varias a la vez. “Estoy bien, soltero y tranquilo”, expresó Facundo González, para luego resaltar que pasó un agradable momento comiendo pollo a la brasa al lado de la modelo. “La pasamos bien y es una buena chica”, sentenció.

Tras sus palabras, la joven modelo prefirió guardar silencio y cambiaron de tema. Lo cierto es que en los próximos días se conocerá si una nueva historia de amor nacerá en la farándula peruana. Recordemos que, la última pareja de Onelia Molina fue el exfutbolista Diego Chávarri, mientras que Facundo González estuvo saliendo con una joven modelo.

¿Qué dijo Onelia Molina sobre su ampay?

Onelia Molina se presentó en el programa ‘Mande quien Mande’ para explicar las imágenes que ‘Amor y Fuego’ difundió en la última edición de su espacio televisivo. “Las imágenes de Mario son de casi un mes me parece, no son el mismo día, empezando por ahí. A Mario le tengo mucho estima mucho cariño, incluso en su tiempo nos ‘jalaba’ y de ahí cada una a su casa. Espero que las imágenes que van a lanzar ahora, espero que ven la salida de Flor y Mei también. Salimos del canal, llegamos a la casa y cada una se dirige hacia su hogar, Mei, Flor y yo, pero no como que lo hacen ver que yo llego y lo visito”.

En otro momento, fue consultada sobre el posible romance que tendría con Facundo González. “Nos somos enamorados, yo he salido de una relación hace poco y son compañeros que tengo en el trabajo, nos vemos todos los días. Los videos son del día viernes y fuimos al cine con un grupo de amigos, que espero también salgan las imágenes completas”