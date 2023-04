Gabriela Rodríguez, panelista de ‘La Banda del Chino’, es acusada de involucrarse con cantante casado

La esposa de Alessandro Vernazza acusó a Gabriela Rodríguez, reportera de 'La Banda del Chino', de "destruir" su matrimonio.

Gabriela Rodríguez, co-conductora y panelista de ‘La Banda del Chino’, ha sido acusada de involucrarse sentimentalmente con el cantante Alessandro Vernazza, vocalista de la orquesta La Primerísima del Perú y aún esposo de Lizbeth Domínguez. La mujer del cumbiambero fue quien hizo las graves acusaciones en ‘Magaly TV La Firme’.

Según Domínguez, las sospechas de que su esposo y padre de sus hijos la engañaba surgieron en febrero de este año. “Me habían dicho de la existencia de esta señorita. La vieron a Gabriela Rodríguez en las presentaciones de La Primerísima del Perú, que tenía mucha confianza con mi esposo”, señaló.

Lizbeth Domínguez contó que, luego de recibir estas primeras advertencias, averiguó por su propia cuenta si su marido le estaba siendo infiel. Fue así que encontró unas conversaciones de WhatsApp entre Alessandro Vernazza y la reportera de ‘La Banda del Chino’.

“Vi un video que ella le había mandado, donde le daba entender que podía amar a sus hijos, como que no tenía que estar con la mamá de sus hijos”, mencionó.

De inmediato, la aún esposa de Alessandro Vernazza se comunicó con Gabriela Rodríguez para preguntarle si tenía algo con su pareja. “No entiendo nada. Igual, no hagas caso a comentarios mal intencionados [...] Te dejo en claro que yo no tengo absolutamente nada que ver con él”, le respondió la panelista.

Gabriela Rodríguez es una periodista arequipeña, perteneciente a 'La Banda del Chino'. Instagram/@gabyrodriguezgo

Pruebas de la infidelidad

Según relata Lizbeth Domínguez, quien husmeó luego el celular del padre de sus hijos, la reportera de ‘La Banda del Chino’ se comunicó en ese mismo instante con Alessandro para informarle que su mujer sospechaba que pasaba algo entre ellos.

“Amor, solo te diré que estoy solucionándolo como te lo prometí. Una cosa más, voy a necesitar el abogado que me dijiste. Yo te amo, amor, y me duele que estemos así”, le respondió el cumbiambero a panelista de América TV, según las conversaciones que descubrió Domínguez.

“Ella le dice ‘no entiendo, ¿vio algo de lo que hablamos?’ O sea, ella lo quiere tener todo oculto porque es obvio que está con un hombre casado, se hace la inocente pero sabe muy bien lo que ha estado haciendo”, añadió la supuesta engañada.

Alessandro Vernazza es un cantante de cumbia de 34 años. Se casó con Lizbeth Domínguez en el 2009 y tiene con ella dos hijos.

En el informe de ‘Magaly TV La Firme’, Lizbeth relata que echó de su casa a Alessandro Vernazza, pero con pesar porque no estaba segura si realmente la engañó, ya que el cumbiambero y la reportera de ‘La Banda del Chino’ seguían negándolo todo, incluso cuando el cantante de cumbia se retiró de la vivienda.

Pronto se dio cuenta que siempre tuvo la razón. Cansada de que su familia le pidiera pruebas fehacientes de la infidelidad, logró recuperar las conversaciones completas de WhatsApp de su expareja, que demostrarían que tuvo una relación clandestina con Gabriela Rodríguez.

Lizbeth Domínguez se contactó con el equipo de Magaly Medina tras descubrir infidelidad. Tiene en su poder todas las conversaciones de WhatsApp de su esposo con Gabriela Rodríguez.

Reportera de ‘La Banda del Chino’ se defendió

Este jueves 20 de abril, Lizbeth Rodríguez llamó a Gabriela Rodríguez para confrontarla por las conversaciones de WhatsApp que leyó. La panelista de ‘La Banda del Chino’ aseguró que no sabía que el cumbiambero seguía en una relación amorosa con su esposa.

“Yo no dudé de él porque me decía que tú eres la loca, la que lo manipulaba con el tema de los hijos. Dile que sus cosas están en la puerta [...] ¿Por qué he destruido un hogar? ¿Yo estaba casada contigo? ¿Yo tenía que deberte respeto a ti? Él me dijo que tú lo amenazabas con el tema de los hijos. Yo no sabía (del matrimonio). Sé que van a divorciar porque él me ha dicho”, mencionó.