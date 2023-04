Johanna San Miguel aclaró episodio de agresión en el hotel Bolívar: “Me insultó y dijo cosas horribles”

Johanna San Miguel aclaró episodio de agresión en el hotel Bolívar. Youtube / Carlos Carlín

Han pasado siete años desde que Johanna San Miguel fue denunciada por agredir físicamente a Jorge Bustamente Arce durante una fiesta realizada en el Hotel Bolívar. Aunque la conductora de ‘Esto es Guerra’ pidió disculpas por lo sucedido, jamás contó qué la motivó a arrojar una copa de vidrio al coleccionista de antigüedades.

Te puede interesar: Johanna San Miguel habló de su vínculo con Renzo Schuller: “Es mi compañero de trabajo”

En anteriores entrevistas, la presentadora de América TV señaló únicamente que actuó de manera violenta porque Bustamente Arce la estaba fastidiando durante la velada. Sin embargo, prefirió no tocar más el tema. “Algún día contaré toda la historia”, señaló en sus redes sociales a fines de 2022.

Recientemente, Carlos Carlín le preguntó por el episodio de agresión en su canal de entrevistas. “Nunca dijiste qué pasó de verdad y quedaste como una loca”, le mencionó el actor nacional, por lo que Johanna San Miguel no dudó en aclarar la polémica de una vez por todas.

Johanna San Miguel fue entrevistada por Carlos Carlín, su excompañero de 'Pataclaun'. (Youtube)

“Yo había ido a una fiesta de Efraín Salas, a quien conozco desde que tengo 18 años. Él me invitó y le dije que iba. Ese mismo día, fue un viernes me acuerdo, yo había hablado con mi productor de Esto es Guerra, yo había renunciado. Le dije ‘sabes qué Peter, ya no quiero seguir porque el tema mediático me está abrumando demasiado’”, señaló en un inicio, descartando así que fuera sacada del programa por la denuncia.

Te puede interesar: María Pía elogió a Johanna San Miguel y le agradeció por conducir juntas: “Fue la mejor experiencia que tuve”

Según San Miguel, luego de renunciar al reality de competencia, fue a la fiesta en compañía de sus mejores amigos, quienes llegaron a Perú solo para verla. “Estaba producida, regia, feliz y fuimos. Dije ‘vamos a juerguear, qué divertido, ya no estoy en el programa’”.

Su primer acercamiento con Jorge Bustamente ocurrió cuando ella había decidido sacarse una fotografía con sus amigos más cercanos. Fue allí cuando, según Johanna, el hombre le pidió salir también en la instantánea. Ella lo rechazó varias veces.

“Me dijo (en referencia a Jorge) ‘yo también quiero tomarme una foto’ y le dije que no porque esa foto era con mis amigos, que viven en otro país y no los veo hace tanto tiempo. Me dijo ‘no, yo me quiero tomar una foto’. Yo dije qué raro este hombre, no entiende que me quiero tomar una foto con mis amigos”, manifestó.

Jorge Bustamente denunció a Johanna San Miguel por agresión física. (ATV)

¿Por qué Johanna San Miguel agredió a Jorge Bustamente?

San Miguel relató que, tras este primer episodio incómodo, ella continuó bailando y disfrutando de la fiesta. Sin embargo, se percató que el hombre la insultaba cada vez que pasaba a su lado.

“Me insultó y me dijo de p hasta… todo lo que te puedes imaginar que te pueden insultar. Yo bailaba y pasaba por mi costado, me decía (silencio). Yo dije wow, este hombre está locazo. Seguía bailando y me decían cosas horribles, insultos subidos de tono, mentándome la madre y hablando mal de mi género, tildándome de prostituta. Era insostenible”, dijo.

La conductora de ‘Esto es Guerra’ afirma no toleró más la actitud de Bustamante y se acercó a él con una copa de champán en la mano, puesto quería lanzarle el líquido. Pero un insulto más por parte del hombre la enfureció tanto que no midió su fuerza y la copa terminó saliendo disparada “No fue como dicen, que le rompí la cabeza con un vaso de cerveza. No le partiría la cabeza a nadie, no está en mi esencia. Soy impulsiva, pero tampoco...”.

Te puede interesar: Rodrigo González recordó que Johanna San Miguel no quería cruzarse con él en Latina porque le tenía miedo

Johanna San Miguel agregó que Bustamante también la agredió. “Estaba conversando con mi amiga, le dije ‘vámonos’. En eso viene con la hielera llena, la volteó y me tiró todo el hielo y agua helada encima. Me quedé así ‘esto no puede estar pasando’”.

Johanna San Miguel recordó el episodio de agresión que protagonizó en el 2015.

“Me fui al baño a secarme y me tocaron la puerta. ‘Johanna, somos la policía’. Y yo ¿qué? ¿Qué es esto? (...) Yo no fui a la comisaría, para qué iba a ir a decir que el hombre me está insultando, me está acosando. Hablé con él después y retiró la denuncia. Le dije ‘toma en consideración lo que tú me has hecho a mí, tú me acosaste a mí’”, sostuvo.

Antes de culminar con su relato, Johanna San Miguel aseguró se arrepiente de haberse defendido por su propia cuenta sin haberse quejado antes con el personal de seguridad.

“¿De quién fue el error? Mío, por no hacer lo que maduramente hubiera hecho (hoy), una tonta. Debía haber ido a decir ‘este hombre me está faltando el respeto’. Me dijeron que el pata siempre tenía problemas en todos lados, era una joyita”, sentenció.