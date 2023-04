Alianza Lima agradeció a Magaly Medina por ampayar a Aldair Rodríguez y ella respondió así

Magaly Medina contestó a los jugadores de Alianza Lima por mencionarla durante las celebraciones del club blanquiazul. Instagram/@magalymedinav

Este jueves 20 de abril, Alianza Lima derrotó a Libertad 2-1 en el Estadio Defensores del Chaco por la segunda fecha por la segunda fecha del Grupo G de Copa Libertadores 2023. El equipo blanquiazul hizo historia, pues no ganaban un partido desde hace 11 años. La victoria coincidió con el ampay a Aldair Rodríguez, difundido en ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina mostró imágenes del delantero de 28 años, jugador que rompió la “maldición de Alianza Lima”, besando a una mujer identificada como Karen Siesquén Torres en un auto estacionado por la avenida Benavides. Luego, visitó a su pareja y pequeña como si nada hubiera pasado.

Todo parece indicar que Rodríguez le fue infiel a Claudia Araníbar, con quien lucía romántico en redes sociales hasta hace poco. La pareja lleva más de 10 años de relación amorosa y se habían comprometido en el 2016, aunque la boda jamás se llevó a cabo.

Aldair Rodríguez besa a mujer que no es su pareja su y luego va a su casa con regalos para su pequeña hija.

Jugadores de Alianza Lima celebraron ampay

Tras el triunfo histórico de Alianza Lima, el futbolista Hernán Barcos realizó una transmisión en vivo en Instagram, donde se dejó ver celebrando con sus compañeros. De fondo, se podía escuchar que los deportistas gritaban alegres: “¡Gracias Magaly, gracias Magaly!”, “Arriba Magaly Medina” y “Hoy se celebra”.

Inclusive, Hernán Barcos abrazó a Aldair Rodríguez para felicitarlo. “El negro goleador, se lo merecía”, señaló. El delantero lució bastante tranquilo, pese a que sus compañeros continuaban mencionando a la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

Alianza Lima sumó cuatro puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Magaly Medina respondió

La periodista de espectáculos no dudó en responder a los agradecimientos de los jugadores de Alianza Lima. Luego que el clip se hiciera viral en TikTok, ella misma lo compartió en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje:

“De nada, Alianza Lima. Aquí estoy para servirles con un ampay cuando lo necesiten”.

Magaly Medina contestó a jugadores de Alianza Lima por mostrarse feliz por el ampay a Aldair Rodríguez.

Recordemos que, luego de mostrar imágenes de Aldair Rodríguez, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ aseguró que ampayaría a más jugadores, ya que los ayudaría a mejorar en la cancha a fin de evitar las críticas.

“Ahora que se enojen los aliancistas conmigo, pero a veces los ampays incentivan en algunos jugadores el hambre del gol. Lo ampayaré más seguido”, mencionó Magaly Medina.

Ahora, hinchas de Alianza Lima aseguran que la ‘Urraca’ tiene razón y la consideran su cábala.

“Magaly para la otra fecha de la Libertadores otro ampay, por favor”, “Gracias por el ampay, Magaly”, “Saca un ampay cada vez que juegue Alianza” y “La tía es la cábala”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Memes sobre el ampay de Magaly Medina a Aldair Rodríguez.

Memes sobre el ampay de Magaly Medina a Aldair Rodríguez.

¿Por qué Magaly Medina ampaya futbolistas?

Según dijo Magaly Medina a Verónica Linares, ella tomó la decisión de ampayar futbolistas porque estaba cansada de que su hijo Gianmarco Mendoza, hincha de Alianza Lima, llorara por ver a su equipo favorito perder una y otra vez.

“Mi hijo estaba pequeño, venía del estadio y se ponía a llorar porque Alianza había perdido. Me di cuenta que yo no hacía periodismo deportivo, y se sabía de las encerronas, de las amigas bataclanas, de esa vida disipada, y nadie decía nada. Entonces, dije ‘Apuntemos. Si vas a hacer llorar a mi hijo, vamos a ver por qué, que el público se entere porque no meten goles. El llanto de mi hijo tú lo pagas’”, afirmó.