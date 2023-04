El “Monstruo de Armendáriz” regresa: ¿Quiénes son los nuevos rostros de la monstruosidad en el Perú?

La historia de Jorge Villanueva Torres, señalado como el Monstruo de Armendáriz, es llevado a las tablas de la Universidad del Pacífico.

En septiembre de 1954, durante el gobierno del dictador Manuel Odría, la atención de la ciudadanía y medios de comunicación se enfocaron en Jorge Villanueva Torres, un afroperuano señalado de haber abusado sexualmente y acabado con la vida de un pequeño. La adaptación del juicio al que fue sometido el llamado monstruo de Armendáriz regresa a las tablas para demostrar que los males del siglo XX. aún existen en las calles.

Actuaciones como las de Herbert Corimanya, encargado de dar vida al “monstruo”, conmueven al punto de demostrar que la monstruosidad no recae en el acusado, sino en quienes, motivados por sus prejuicios e intereses políticos y personales, son capaces de mantener en vilo la existencia de un ser humano. “En este país el que no tiene poder pierde”, dijo el actor en conversación con Infobae.

Corimanya se enfrenta a la misma suerte del hombre que hoy interpreta. “Me he topado con el miedo y la gran pregunta si acaso caminando porla calle alguien me pueda acusar de algo que no he cometido”, agregó el actor afroperuano. Las garantías de un juico justo no existen del todo en un país marcado por el racismo y prueba de ello es la historia que por estos días se interpreta en el teatro de la Universidad del Pacífico.

Herbert Corimanya da vida a Jorge Villanueva en "Monstruo de Armendáriz"

La obra no solo resalta las irregularidades del proceso que culminó con la sentencia a muerte de Villanueva, sino también el contexto político en que se llevó a cabo. Malcolm Malca, director de la obra, comentó a Infobae que la discriminación y el uso político de la justicia son taras de las que todavía no nos hemos librado. “No hemos progresado en nuestra capacidad de observarnos y dialogar”, agregó.

Además de los casos por resolver de los años de violencia política en el Perú, Malca recordó el control ejercido por Manuel Odría y su asesor Alejandro Esparza Zañartu llegó a ser replicado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en la década de los noventa y perpetuado en la actualidad por “quienes tienen interés de organizar una sociedad que funcione, sobre todo, para los que están mejor posicionados en la escala jerárquica”.

Mirada actual

Un juicio en el que uno de los principales testigos llegó a contradecirse por lo menos treinta veces y en el que una moneda de veinte centavos jugó un papel crucial para la decisión final de la justicia, hacen creer a Corimanya que el llamado “monstruo de Armendáriz” fue inocente. Malca no llega a ser tan categórico en su respuesta pero asegura tener la “impresión de que no habían pruebas suficientes para condenarlo”.

"Monstruo de Armendáriz" se presenta de viernes a lunes hasta el 1 de mayo. Entradas en Join Us.

El peligro de que procesos irregulares se sigan llevando a cabo sigue latente porque “lo único que han cambiado son las herramientas y la tecnología. El sistema judicial es el mismo”, indicó el actor a este medio. Para él el rostro de la monstruosidad “sigue siendo el Estado y sus integrantes. Los líderes y gobernantes son los primeros responsables de que nuestro sistema este fracturado, roto y quebrado”.

Corimanya resalta que frente a estos casos el teatro tiene el rol de ponerle voz a los que no pudieron defenderse y si bien la cultura puede ir contra de los intentos de algunos “por mantener nuestros ojos cerrados, la única solución está en nosotros mismos al decidir nuestro futuro informados”. Mientras tanto, la obra “Monstruo de Armendáriz” seguirá sobre las tablas a modo de recordatorio de las tantas tareas que han sido dejado de lado por décadas y hasta siglos.

