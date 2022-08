El racismo en la política y su participación en los discursos de Pedro Castillo. (Foto:APMartín Mejía)

La candidatura de Pedro Castillo impactó en gran medida en la campaña electoral por la presidencia de la República. La presencia del maestro rural revolucionó la convulsionada política peruana y a sus principales líderes, quienes cuestionaban si el hombre estaba apto para ocupar el cargo. Esta era, probablemente, la primera vez que un peruano originario del campo recorría descalzo, su natal Chota, en la región de Cajamarca. Hoy, a poco más de un año de haber sido elegido como jefe de Estado, el profesor ha decidido incluir el racismo en su discurso político como defensa ante las seis investigaciones fiscales que enfrenta.

“Ha pasado un año que se ha empecinado un sector de la población que hoy ha entrado, inclusive, a Palacio, hasta a mi propio dormitorio. Por eso, desde acá insto a las autoridades que dejemos de hacer eso. Es la primera vez en la historia del Perú que se han ensañado con este gobierno porque vengo del campo . Se han ensañado con este gobierno en una época racista, totalmente racista, porque no hablo como ellos , porque no me siento a esas mesas opulentas como ellos, porque yo camino junto al pueblo”, mencionó Pedro Castillo en un evento en Piura.

El mandatario hacía referencia al allanamiento que realizó la Fiscalía y Diviac a Palacio de Gobierno en busca de su cuñada Yenifer Paredes, quien se encuentra acusada del presunto delito de tráfico de influencias y cuenta con hasta cuatro órdenes de detención preliminar. La joven, al igual que su hermana y primera dama Lilia Paredes, se encuentran investigadas por los supuestos ofrecimientos de obras de saneamiento en Cajamarca. Pero eso no fue todo. Días atrás, el jefe de Estado se refirió al pedido de determinados congresistas de presentar una moción de vacancia.

“¿Saben por qué piden la vacancia, la destitución, la inhabilitación del presidente? No les gusta que un chacrero, un campesino esté en Palacio . Ahora hacen su finta pagando millones de soles a personas que hacen una persecución, un show para que a la familia la tengan que enmarrocar y digan ahí está el presidente corrupto. Quieren enmarrocar a la familia, entonces por qué no enmarrocan a esos que han abandonado la educación del pueblo”, declaró en San Martín.

Debido a que los parientes y amigos más cercanos del profesor chotano se encuentran implicados en casos de corrupción, existen una serie de procesos legales, investigaciones, acusaciones y citaciones envuelven al presidente de la República. Esta situación ha generado que Castillo esté rodeado constantemente de operadores de justicia. Semanas atrás acudió a la Fiscalía de la Nación para declarar ante el caso de los presuntos ascensos irregulares de las FF.AA. Sin embargo, su abogado, Benji Espinoza, señaló que este no respondió a las preguntas de la fiscal Patricia Benavides y recalcó que no lo hará hasta que lo considere pertinente.

Aunque muchas de las críticas hacia el líder del Poder Ejecutivo están orientadas a su estado legal, también se ha evidenciado cientos de comentarios haciendo alusión a sus rasgos físicos. Durante la reciente edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, un autor publicó un cuento llamado “El burrito que no quería ser presidente”. Tras difundirse la fotografía de la obra en redes sociales, se generó una gran polémica por la caracterización del protagonista del cuento y su parecido con rasgos del presidente.

En la imagen se ve a el dibujo de un burrito con una expresión de preocupación, lleva una banda presidencial y un sombrero parecido al que utilizaba Pedro Castillo. La imagen está acompañada de una nube de diálogo que lleva el título “yo no quería ser presidente” y “solo quiero ser delincuente”.

El libro se consagró como una de las obras más vendidas en la FIL. Esto ocasionó la indignación de los usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron el porqué se opta por este tipo de literatura. “El racismo vía la animalización se presenta camuflado por la ficción”, “Que uno de los libro más vendidos en la FIL sea uno de corte racista (el burrito que no quería ser presidente) dice mucho de quiénes van a la feria” , escribieron los usuarios.

La ridiculización de estos rasgos no solo han estado dirigidas hacia el mandatario, sino también hacia sus familiares. Meses atrás, un conocido programa de humor radial parodió la llegada de Lilia Paredes a la sede del Congreso. El personaje que crearon los comediantes describía a una mujer de campo con acento pronunciado que llegaba al Palacio Legislativo en una vaca. Asimismo, la protagonista de la escena aseguraba que el animal era su “asesora”.

— Señora, como le he explicado....

— Un ratito, dije que me siento como Karol G. Un montón de gente me ha esperado —suena el mugido de una vaca—. ¡Karol G!

— Por favor, señora primera dama, no puede entrar esa vaca .

— Pero Carolina no puede estar sola, sin mí. Es mi asesora también .

“Por muchísimo tiempo las personas socializadas en el Perú están asociadas con estereotipos negativo. Las personas indígenas, de regiones andinas o afrodescendientes, han sufrido el racismo y una de las manifestaciones también es la animalización. Esta idea de que una persona racializada que tiene un comportamiento que no debe es un animal y no un ser humano”, explicó a Infobae la investigadora Ana Lucía Mosquera Rosado.

La experta recalcó que, si bien estos discursos racistas están presentes en contra del mandatario, no deben ser utilizados como defensa política para evadir la responsabilidad del presidente ante las acusaciones que enfrenta. De acuerdo a Ana Lucía, es necesario reconocer qué críticas están basadas en temas de raza y cuáles representan reclamos válidos.

“No todos los reclamos que se le hacen responden necesariamente a una visión racista de él como persona. Creo que hay muchas críticas sobre él, pero no todas están relacionadas al racismo sino a la inconformidad que existe por la gestión que está teniendo y también por algunas acciones. ¿Hay características racistas en muchos discursos de sus opositores? Sí, los hay, pero también es importante decir que no todos lo son”, indicó.

Asimismo, la comunicadora recalcó que manipular constantemente el racismo puede desvalorizar este concepto como una problemática en la sociedad peruana y obstaculizar el camino hacia su comprensión.

“Es muy peligroso sobreutilizar el concepto de racismo, sobre todo cuando en el Perú no nos ha quedado claro todavía qué es el racismo en todas sus magnitudes. Normalmente asumimos que el racismo tiene que ver con un acto esporádico, momentáneo, pero no reconocemos al racismo como digamos una ideología y también como un sistema que tiene componentes ideológicos, componentes actitudinales y otros que se van manifestando en distintos espacios de la sociedad. Entonces, si asumimos que todas las críticas a personas racializadas que tienen una tendencia distinta es racismo, lo que genera es que entorpece el proceso de entendimiento que tenemos sobre cuál es realmente el valor o el peso que tiene el racismo en una sociedad que está altamente fragmentada ”

“Encontrar justificaciones”

Infobae consultó con el analista político José Carlos Requena sobre esta nueva narrativa de Pedro Castillo. El especialista concordó con Ana Lucía Mosquera acerca de la existencia del racismo en contra del mandatario, sobre todo, a inicios de la campaña electoral. No obstante, resaltó que no es posible vincular esta problemática con la situación legal del presidente.

“En general, hay problemas de racismo en el Perú. Hay un sector de la población que puede tener esa actitud hacia el presidente Castillo o sobre algún líder político en particular. Eso seguramente se da, pero que solamente eso explique el rechazo que despierta Pedro Castillo o los cuestionamientos que se le hacen, sí me parece que no tiene ningún sustento”, indicó.

Para el experto, este nuevo tipo de discurso político está relacionado a la falta de argumentos de parte del jefe de Estado para defenderse de todas las acusaciones que rodean a Castillo Terrones y su entorno cercano.

“Yo creo que esta actitud tiene que ver más con encontrar justificaciones a un gobierno que no sabe responder de otra manera a acusaciones de corrupción que creo que tienen bastante solidez. Considero que efectivamente va va por victimizarse, por usar los pocos recursos de los que dispone y uno de ellos sin duda, muy persuasivo, es victimizarse y atribuir a estos cuestionamientos temas raciales”, explicó.

Asimismo, enfatizó que, hasta la fecha, el izquierdista solo hace referencia a su inocencia de forma verbal, pero no presenta pruebas que demuestren que no se encuentra involucrado en los actos de corrupción y demás delitos. Cabe recordar que, según el abogado del mandatario, Benji Espinoza, la estrategia legal del presidente es guardar silencio y no responder ante la Fiscalía hasta que estos lo consideren pertinente.

“El único sustento que la defensa y el presidente Castillo le quieren dar a su discurso de inocencia es es decir ‘soy inocente’, pero no van a probar nada. En realidad, no termina de dar algún sustento de esta afirmación. Nunca responde estas acusaciones y en consecuencia le resulta más fácil refugiarse en la victimización que, además, le han dado el espacio o los casos para usarlo ”, señaló.

Por último, el comunicador precisó que el escenario político ha demostrado que sí existen actitudes racistas en este ambiente. Por esta razón, mencionar esta problemática en el discurso del presidente puede tener resultados a su favor. Sin embargo, es posible que no sea una estrategia a largo plazo.

“El racismo en general se da o persiste en el Perú, eso le da al presidente un espacio para poder utilizarlo con relativo éxito [...] pero ¿Esta estrategia qué tanto le va a resultar? Creo que eso es algo un poco más más ambicioso por parte del presidente y sus estrategas”, agregó.

