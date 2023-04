Daniel Lazo se defendió con extenso video y mostró situación del departamento que le alquilaron

Daniel Lazo causó la indignación de muchos después que la dueña de un inmueble saliera a denunciarlo por no pagarle el alquiler. El martes 18 de abril, el cantante fue abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde Rocío Chávez, dueña del departamento que el artista habita, le reclama por querer irse sin saldar su deuda.

Después de ello, Daniel Lazo usó su cuenta de Facebook para defenderse. A través de un extenso video, el cantante aseguró que en esta situación no hay víctimas.

“Quiero aclarar algunos puntos sobre un tema que se está tratando en las redes sociales sobre el departamento en el que habito. Partamos desde el principio. El tema del alquiler del departamento ya venía con problemas como hace bastantes años, unos 3, 4 años. Un departamento que alquilé de muy buena fe y con muy buenos tratos con la señora Rocío Calvo, la señora que sale como propietaria del departamento”, indicó el artista.

Según el cantante, este departamento empezó a presentar fallas que él decidió reparar. “La terma explotó, literalmente explotó. Tengo imágenes de esto y yo afronté el gasto, no teníamos mucho tiempo de uso y tampoco le habían hecho mantenimiento, así que nada, bueno, dije, bueno, yo lo afronto”, explicó Daniel Lazo.

El ganador de La Voz contó también que el problema más grande fue cuando aparecieron filtraciones y moho dentro del departamento, desde hace dos años aproximadamente.

“Por contrato, tengo entendido que el dueño del departamento tiene que hacerse responsable de cualquier falla que haya en el departamento, ya sea de tuberías, por ejemplo, tuberías internas del edificio del mismo departamento que se rompe, es responsabilidad de la dueña. Y así fue, me contacté con ella cuando empecé a notar el moho, las marcas en el techo y poco a poco se fue agravando. Ella prometió mandar un técnico, es más, le mandé videos y fotos”, dijo el artista, que procedió a mostrar el material audiovisual donde se veían las paredes dañadas por la humedad.

.”La señora prometió ocuparse y me dice que no, que es responsabilidad mía. Yo no puedo venir y romper el techo. Lo único que hice es agarrar y llamar a un técnico”, acotó.

Daniel Lazo se defiende a través de las redes sociales.

Daniel Lazo explica por qué se quedó en el departamento

En el video, Daniel Lazo cuenta que decidió quedarse en el departamento porquen la propia Rocío Chávez se lo pidió, prometiendo que llevaría una persona que solucione el daño.

“(Prometió) Que iba a mandar un técnico para que arregle la situación porque a ella le corresponde por contrato. Ahora, ha habido gastos que he hecho. La terma, ahí van como 900 soles. Una terma que explotó por falta de mantenimiento. También el deshumedecedor que tuve que comprar. Como 700 soles. Los que tienen un humedecedor me van a entender. También toda la ropa y la pérdida que he tenido por estos daños. Yo despertaba con tos por la humedad, el armario estaba lleno de moho. Tuve que contratar todo un equipo para que limpie, intente limpiar, al menos de momento”, detalló.

”Hasta eso la señora seguía prometiendo que iba a ir, que iba a mandar un técnico para que arregle la situación. También me contacté con la administración del edificio, la administración de ese año, porque han cambiado. Y dieron respuesta de que se iban a comunicar con la señora”, contó.

Daniel Lazo pretendía abandonar el departamento sin pagar deuda.

“No hay víctimas”

Para el cantante, las acusaciones de su arrendadora son para llamar la atención de la prensa. Sin embargo, considera que en esta situación no hay víctimas.

“Los medios de comunicación solamente pasen una parte de la historia. La propietaria me dice, ¿cómo te atreves, frente a cámaras, cómo te atreves a decir que me has prestado dinero? Y yo le he prestado dinero en su momento. Aquí no hay víctimas. Yo claramente aquí no soy la víctima. Solamente quiero que se hagan las cosas de manera correcta. Con la señora teníamos un acuerdo porque ya era inhabitable. Yo le dije que ya quería retirarme y que tome la garantía. Que por supuesto ella tiene casi dos mil dólares de garantía. Exactamente mil seiscientos dólares de garantía que ella tiene”, indicó el cantante.

Daniel Lazo aseguró que la deuda se acrecentó porque el técnico nunca llegaba a su departamento.

“Lo único que quiero es que se hable con la verdad. La verdad es que la señora incumplió con el trato de palabra que teníamos. La señora miente al decir que no le he prestado plata. Porque dice, ‘tú no me has prestado plata. Yo te pedí por favor que me adelantes’. Pero un préstamo es un favor. Y de buena fe lo hice. Y ahora lo niega”, indicó.

“Si estoy haciendo este video es para que la gente conozca la historia completa. No vamos a hablar de números porque de eso ya se va a ocupar mi abogado. Pero el departamento ya lo vamos a poner en proceso de devolución. Porque, obviamente, ya no puedo seguir viviendo en estas condiciones”, agregó Daniel Lazo.

Responde a los ataques en redes

Daniel Lazo también se refirió a las críticas que viene recibiendo en redes. El cantante aceptó que sí le afectaro, a él y a si familia.

“Imagínense cómo me sentí yo y cómo me siento yo cuando la gente me hace comentarios en las redes sociales. O cómo se sintió mi familia. Esa gente y los medios de comunicación forman parte de la culpa de no decir la verdad correctamente. No decir la verdad completa”, sentenció.

“Aquí yo no me quiero pintar de oveja blanca o de inocente. Solamente quiero poner las cartas sobre la mesa. Lo que realmente ha ocurrido. Yo he cumplido, he tratado de cumplir por mi parte las cosas con las que tenía que cumplir. He hecho favores que no debía hacer. Pero bueno, Rocío, si ves este video, solamente espero que puedas recapacitar un poco y, no sé, retractarte”, concluyó Daniel Lazo, no sin antes indicar que su abogado está en comunicación con el aboogado de Rocío Chávez para hablar de “números y devolución del departamento”.

Después de lanzar este video, el artista aseguró que ya se retiró del departamento.