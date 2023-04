Rosa Fuentes exige a Paolo Hurtado que firme el divorcio: “Que no haga más daño”

Rosa Fuentes exige que Paolo Hurtado firme el divorcio.

Cuando todos pensaban que el clandestino romance entre Jossmery Toledo y Paolo Hurtado había llegado a su fin, el programa ‘Amor y Fuego’ difundió unas imágenes que demuestran totalmente lo contrario, pues ellos fueron captados muy cariñosos.

Te puede interesar: Rosa Fuentes se pronuncia ante nuevo ampay de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo: “Son tal para cual”

Tras darse a conocer esta información, la aún esposa del futbolista se pronunció mediante su cuenta de Facebook, indicando que no le afecta saber que su expareja todavía se encuentre saliendo con su ‘amante’.

“Quiero que sepan que estoy bien, ya me enteré de la noticia que va a salir. Gracias por su preocupación, las llamadas y los mensajes. La verdad no me sorprende, son 2 personas que no tienen vergüenza y si quiera un poco de respeto hacia los niños y una mujer embarazada. Son tal para cual. Ello sí se merecen”, escribió.

Te puede interesar: Paolo Hurtado y Jossmery Toledo son captados juntos otra vez: se siguen viendo tras separación del futbolista

Asimismo, Rosa Fuentes hizo un llamado para que Paolo Hurtado no ponga trabas en su proceso de divorcio, pues hasta la fecha no se ha presentado a conciliar, por lo que todavía no han llegado a un acuerdo para separarse de manera definitiva ante la ley.

“Solo espero que el papá de mis hijos y mi aun esposo, ceda y concilie, que no haga más daño y nos deje avanzar a nosotros también, que conteste a mi abogada para terminar los trámites legales”, añadió.

Te puede interesar: Paolo Hurtado y Paolo Reyna expulsados por agresión mutua: la iracunda reacción de ‘Caballito’ en Melgar vs Cienciano

En ese sentido, la expareja del popular ‘Caballito’ sostuvo que aunque su exesposo se muestre de manera pública con Jossmery Toledo, esto no va a provocar que pierda al bebé que lleva en su vientre, solamente la vuelve más fuerte.

“No les daré el gusto de perder a mi bebé si eso es lo que buscan. Yo estoy fuerte y firme, soy lo único que les queda a mis hijos. Al parecer, al papá ya lo perdieron”, añadió.

Rosa Fuentes se pronunció por nuevo ampay de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo. (Facebook)

Pasaron el fin de semana juntos

De acuerdo a lo que informó Magaly Medina, Jossmery Toledo y Paolo Hurtado estuvieron juntos este fin de semana, esto pese a que el futbolista fue expulsado del partido que disputo con Cienciano.

“¡Para no creerlo! El jugador y la expolicía ¡¡¡¡pasan un fin de semana juntos!!! Hoy les mostraré las imágenes”, indicó la popular ‘Urraca’ en Instagram.

Cabe recordar que este romance clandestino provocó que Rosa Fuentes anuncie su separación definitiva de Paolo Hurtado, además de revelar que mientras ella se encuentra internada en una clínica por su embarazo de riesgo, el futbolista estuvo pasando momentos románticos con la expolicía.