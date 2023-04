Rosa Fuentes se pronuncia ante nuevo ampay de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo: “Son tal para cual”

Esposa de Paolo Hurtado se pronunció tras nuevo ampay del futbolista con Jossmery Toledo.

Rosa Fuentes usó sus redes sociales para pronunciarse luego que saliera a la luz un nuevo ampay de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo. Como se recuerda, ‘Amor y Fuego’ emitió imágenes de este nuevo encuentro entre el futbolista y la expolicía.

Te puede interesar: Paolo Hurtado y Jossmery Toledo son captados juntos otra vez: se siguen viendo tras separación del futbolista

El mensaje de Rosa Fuentes inicia agradeciendo el apoyo que le han brindado y aclaró que se encuentra bien. Además, sorprendió con poner en su situación sentimental: viuda.

“Quiero que sepan que estoy bien, ya me enteré de la noticia que va a salir, gracias por la preocupación, las llamadas y los mensajes”, indicó en Facebook.

Te puede interesar: Paolo Hurtado y Paolo Reyna expulsados por agresión mutua: la iracunda reacción de ‘Caballito’ en Melgar vs Cienciano

Rosa Fuentes señaló que el padre de sus hijos y la modelo no tienen respeto por ella, pese a su estado de gestación.

“La verdad no me sorprende, son 2 personas que no tienen vergüenza y ni siquiera un poco de respeto hacia los niños y a una mujer embarazada”, resaltó.

Te puede interesar: La dura crítica de Leonel Álvarez, técnico de Cienciano, contra el arbitraje tras la derrota con Melgar

“Son tal para cual, ellos sí se merecen. Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé”, acotó la expareja de Paolo Hurtado, quien también es la madre de sus hijos.

Como se sabe, Rosa Fuentes y Paolo Hurtado tenían más de una década de casados, además tienen dos menores y otro que viene en camino.

Rosa Fuentes pidió a Paolo Hurtado que no ponga trabas en el divorcio

Después de referirse al ampay, Rosa Fuentes le pidió a Paolo Hurtado que ayude a agilizar los trámites del divorcio, dando a entender que le estaría poniendo trabas a este proceso.

“Solo espero que el papá de mis hijos y mi aún esposo ceda y concilie, que no haga más daño y que nos deje avanzar a nosotros también, que conteste a mi abogada para terminar los trámites legales. No les daré el gusto de perder a mi bebé si eso es lo que buscan”, señaló en la red social.

Finalmente, aclaró que el futbolista perjudica a sus hijos con sus actitudes, no a ella. La mujer recalcó que está fuerte por sus dos hijos y el que lleva en el vientre.

“Yo estoy fuerte y firme, soy lo único que les queda a mis hijos, Al parecer al papá ya lo perdieron”, dijo en su cuenta de Facebook.

Como se recuerda, Rosas Fuentes se pronunció desde el primer ampay de Paolo Hurtado, donde indicó que estaba sorprendida con la situación. Desde aquel entonces, anunció el final de su matrimonio.