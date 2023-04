Murió la joven que fue clínica dental a sacarse muela del juicio y terminó en UCI

Leydi, la joven de 20 años que se encontraba internada en UCI, luego que fue a sustraerse la muela del juicio en el distrito de Chorrillos, murió en el hospital Loayza tras luchar tres meses por su vida.

Te puede interesar: Limpiaparabrisas atacan con piedras a serenos de Los Olivos al intentar sacarlos de las calles

La hermana de la fallecida exige a las autoridades que el médico que operó a la joven pague con todo el peso de la ley por esta posible negligencia médica, ya que desde el primer día que su familiar manifestó molestias se acercó a la clínica, pero el odontólogo aseguró que “era un proceso normal” y que debía esperar un poco más.

Además, la clínica en donde atendían estos médicos no contaba con los permisos de la municipalidad para operar.

Hermana exige justicia por la muerte de Leydi

Su familia ya había denunciado el caso, luego que la joven se dirigió hasta dicho distrito para ser sometida a una operación de rutina para que le saquen este diente por las molestias que presentaba. Sin embargo, luego de esta intervención, la joven empezó a sentirse mal y tuvo que ser llevada de emergencia al Hospital Loayza.

Te puede interesar: Inseguridad ciudadana en el Callao disminuyó en 40%, afirma gobernador regional

“Mi hermana vino con una radiografía panorámica a esta clínica a extraerse la tercera molar izquierda. Ellos le extraen la muela, sigue el proceso normal, la medicación y al siguiente día empieza a hincharse, pero no solo se hincha el lado izquierdo donde le sacaron la muela, sino que también se hincha el lado derecho”, señaló hace unas semanas la hermana de la joven a ATV Noticias.

“Se hincha a tal punto que empieza a hincharse el cuello y el pecho. Se le notificó a los doctores desde el primer día y dijeron que era un proceso normal”, detalló.

Se ubica en la cuadra ocho de la Avenida Alfonso Ugarte y es el más grande del país.

Además, la hermana de la joven detalló que no sabían que la clínica de nombre Kiru Dent no contaba con los permisos correspondientes, pues a ellos les recomendaron dicho local.

Te puede interesar: San Juan de Lurigancho: Cámaras de seguridad captan explosión de camioneta en plena vía pública

“Tenían que sacarle las dos muelas, la del lado derecho y del izquierdo. Pero el problema de fondo era del lado derecho. Solo le sacaron la del lado izquierdo y dijeron que luego se saque la otra. El primer día tenía dolores, el segundo día más y empezó a hincharse a tal punto que no podía respirar, no podía tragar. El pecho sentía que se iba a partir. Ella le notificó a los doctores, le dijeron que era un proceso normal. Yo la saqué de emergencia a una posta y el doctor me dijo que era una infección lo que tenía y debía llevarla con los odontólogos”, sostuvo.

Ante este lamentable hecho, la hermana de Leydi contó que tuvo que hacerse un préstamo de 30 mil soles para cubrir los gastos del hospital a fin de salvarle la vida a su familiar directo. Sin embargo, luego de tres meses, el cuerpo de la joven no resistió y murió tras presentar una infección generalizada.

“Los primeros días yo les comuniqué, ellos sabían que estaba en UCI, que estaba bastante mal. Les pedí varias veces la historia clínica porque en el hospital Loayza me la han pedido porque quieren saber qué es lo que le han hecho (a mi hermana). No me respondían, se les mandé notarialmente y desde el momento en que les llegó la carta no me volvieron a responder”, precisó al canal de noticias ATV.