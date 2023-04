Comisión de Ética aprueba indagación preliminar contra Katy Ugarte por presunto recorte de sueldo a trabajadores

Ugarte Mamani se desempeñó como ministra de la Mujer durante el exgobierno castillista. (ANDINA)

La denuncia de oficio en contra de la congresista Katy Ugarte Mamani (no agrupada-Perú Libre) fue aprobada por la Comisión de Ética el último lunes diez de abril.

El grupo de trabajo, liderado por la legisladora Karol Paredes (Acción Popular), respaldó la medida de forma unánime; de esta manera, se iniciará una indagación preliminar en contra de la legisladora.

La también exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), durante la gestión del expresidente Pedro Castillo, fue acusada de presuntamente recortar el sueldo de sus trabajadores.

El dinero recaudado fue destinado a pagar informes “periodísticos”, a favor de Ugarte, en medios de comunicación en Cusco; de acuerdo al programa “Cuarto Poder”.

El espacio televisivo evidenció un comprobantes de pago, perteneciente a uno de los presuntamente afectados, donde se muestra un pago de 1300 soles el último 28 de diciembre. El asesor de la congresista, Roger Torres Pando, manifestó que el dinero que se otorgaba -cada mes- se brindaba voluntariamente.

Asesor Torres Pando confirmó que se entregaba dinero mensualmente, sin embargo, aseguró que estos aportes eran voluntarios. (Cuarto Poder)

“No tengo ningún conocimiento, no hay ninguna prueba, así que yo me siento tranquila. Yo nunca pagué, así que quienes me están imputando esto me lo tienen que demostrar con pruebas. Es más, he visto en los medios de comunicación situaciones muy delicadas de mi persona difamándome situaciones que no son al caso, entonces tomaremos acciones también nosotros”, señaló Ugarte en diálogo con la prensa nacional.

Por otro lado, el Ministerio Público también informó de la apertura de una investigación preliminar en contra de la mencionada El anuncio también se realizó el diez de abril y se precisó que la parlamentaria será investigada por el presunto delito de concusión.

Estas diligencias también comprender a Wilber Silvestre Felices Villafuerte, uno de los sindicados como supuesto cómplice en estos cobros ilegales.

“A nadie he quitado ningún sueldo ni tampoco he recortado a nadie, nunca. En mis treinta años de mi trabajo jamás he pedido cuotas y pueden ir a investigar a mi institución educativa, jamás. Por eso, que investigué la Fiscalía”, manifestó Ugarte.