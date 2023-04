Raúl Romero contó cómo descubrió que tenía un tumor maligno en el intestino

Raúl Romero contó cómo descubrió que padecía de cáncer en 2021. (YouTube)

Raúl Romero estuvo como invitado en el canal de YouTube de Renzo Schuller, donde habló de su trayectoria en la televisión y detalles poco conocidos de su vida privada, como el difícil momento que vivió cuando le descubrieron un tumor maligno en el intestino y tuvo que someterse a una operación.

El artista nacional señaló que tener cáncer fue una “segunda ola” que le hizo cambiar su perspectiva de vida, ya que la primera fue la inesperada muerte de su hermano. El conductor de ‘Esto es Guerra’ se mostró muy sorprendido por lo que estaba contando el cantante e, incluso, pensó que se trataba de una broma hasta que vio la seriedad del popular ‘Cara de Haba’.

“Fue un hallazgo, no fue un descubrimiento médico. En los análisis que me hago constantemente, incorporé el TESTCan, una prueba de imágenes muy elevada y orientada a la detección de tumores. Yo me empeciné en hacerlo, incluso en contra de los comentarios de Carolina (su esposa)”, comenzó relatando el presentador.

Raúl Romero contó que todo sucedió en 2021 y que durante la entrevista con el especialista le preguntaron si tenía algún síntoma para que se realice dicha prueba. Al asegurar que no tenía ningún dolor, fue cuestionado; sin embargo, el exconductor de ‘Habacilar’ insistió en pasar por la evaluación médica.

“Fui a la cita y me inyectaron. Terminé los análisis, que duran como una hora, y me fui. Cuando estaba manejando, me llama el doctor y me dice ‘Raúl, puedes volver’. Me hizo tomar más contraste y me dijo ‘He visto una zona que la veo medio activa’. El TESTCan vuelve luminiscentes las células en exceso, detecta cualquier actividad extraordinaria en tu organismo, a nivel celular”, detalló.

Horas después de haberse hecho por segunda vez los análisis, Raúl Romero recibió la llamada de su doctor y según señaló, en ese momento se dio cuenta de que algo malo pasaba. “En el resultado pusieron ‘intestino: tumor maligno’. Llame a Carolina y le pregunté que íbamos a hacer”.

“Fuimos donde mi amigo, un gran oncólogo, y me dijo: ‘Hay que operarlo’. Me decía que este tipo de tumor solo se detectan cuando tienen la dimensión que te bloquean las vías y cuesta mucho hacer algo. Me dijo: ‘Esto no hubiera provocado síntomas hasta dentro de un año’”, añadió, para terminar asegurando que fue una intervención simple y que no necesito llevar quimioterapia.

Raúl Romero tuvo un tumor maligno en el intestino. (Captura)

Raúl Romero y la vez que casi bota a Renzo Schuller de su programa

Renzo Schuller sorprendió al contar que vivió un incómodo momento cuando Raúl Romero era el presentador del fenecido programa concurso ‘De dos a cuatro’, el cual se estrenó en los años noventa y ganó gran popularidad en la pantalla chica.

El conductor de ‘EEG’ relató que en su adolescencia fue parte del público que iba al set de ATV para presenciar en vivo todo lo que ocurría en el espacio televisivo. Sin embargo, se llevó una desagradable experiencia cuando el conductor lo confundió con otra persona que gritó groserías a las modelos del programa y amenazó con botarlo del canal.

“Yo estaba como público. En esa época las modelos estaban delante de nosotros y en un corte comercial, alguien gritó algo grosero con respecto a las chicas. Tú volteaste, me miraste y me dijiste ‘Una más y te boto de acá’. Yo traté de explicar que yo no había sido cada vez que volteabas. Ahora te lo digo, yo no fui”, recordó.